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Νέοι κανόνες στο ωράριο, ψηφιακή παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων, αλλαγές στις άδειες, αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και επανεξέταση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης συνθέτουν το νέο τοπίο από το 2026.

Το 2026 αποτελεί χρονιά σημαντικών μεταβολών για την αγορά εργασίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο που αλλάζει τον τρόπο καταγραφής και διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέα δεδομένα για τους μισθούς και τις συντάξεις.

Οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις, που καλούνται να προσαρμόσουν διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς, όσο και τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα νέα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο.

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Ψηφιακή καταγραφή κάθε μεταβολής στην εργασία

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί το αναβαθμισμένο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο μεταφέρει σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον την παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων.

Μέσω της νέας πλατφόρμας καταγράφονται στοιχεία όπως ο εργαζόμενος, το ωράριο απασχόλησης και οι όροι εργασίας, ενώ κάθε μεταβολή στη σχέση εργοδότη και εργαζομένου θα πρέπει πλέον να δηλώνεται ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος καλείται να αποδέχεται ο ίδιος τις μεταβολές μέσω του συστήματος, γεγονός που περιορίζει τις άτυπες συμφωνίες και ενισχύει την ανάγκη για μεγαλύτερη τυπικότητα στις εργασιακές σχέσεις.

Το νέο καθεστώς για το 13ωρο και η δυνατότητα άρνησης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες ημερησίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών 40%.

Κεντρικό σημείο της νέας ρύθμισης αποτελεί η διαδικασία άρνησης από την πλευρά του εργαζομένου. Η άρνηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και όχι αυθαίρετη, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποτύπωση των όρων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, κρίσιμο θεωρείται να υπάρχουν σαφείς προβλέψεις στις συμβάσεις ή στους εσωτερικούς κανονισμούς των επιχειρήσεων, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές εργατικές διαφορές.

Τετραήμερη εργασία και έκτη ημέρα απασχόλησης

Η τετραήμερη εργασία αποκτά πλέον μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά μπορεί να εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του εργαζομένου.

Παράλληλα, καθορίζονται αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις για την έκτη ημέρα εργασίας, ανάλογα με το είδος λειτουργίας κάθε επιχείρησης και τις ανάγκες που καλείται να καλύψει.

Παρά τις αλλαγές, το βασικό όριο του οκταώρου ημερησίως εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την οργάνωση της εργασίας.

Απουσία εργαζομένου και διαδικασία αποχώρησης

Νέα δεδομένα δημιουργούνται και για τις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση, ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει την αποχώρηση του εργαζομένου ακόμη και χωρίς την υπογραφή του.

Η νέα διαδικασία απαιτεί αυστηρή τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων, καθώς η νομιμότητά της εξαρτάται από την ορθή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων βημάτων.

Άδειες: Περισσότερη ευελιξία χωρίς απώλεια δικαιωμάτων

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη χορήγηση των ετήσιων αδειών.

Η άδεια μπορεί πλέον να κατανέμεται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος, με ελάχιστο συνεχόμενο διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών για εργαζομένους σε πενθήμερη εργασία και έξι ημερών για εξαήμερη απασχόληση.

Παράλληλα, καταργείται η προηγούμενη υποχρέωση δήλωσης της άδειας στο ΕΡΓΑΝΗ, καθώς η ενημέρωση θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων.

Το δικαίωμα του εργαζομένου παραμένει προστατευμένο, καθώς άδεια που δεν έχει χορηγηθεί έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους μετατρέπεται σε χρηματική αποζημίωση, ενώ σε περίπτωση υπαιτιότητας του εργοδότη προβλέπεται αυξημένη αποζημίωση.

Κατώτατος μισθός: Νέα βάση από τον Απρίλιο του 2026

Από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ μεικτά, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ημερομισθίου.

Η αλλαγή επηρεάζει σειρά υπολογισμών που συνδέονται με την αγορά εργασίας, όπως τις αποζημιώσεις απόλυσης, τα επιδόματα και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Για τις επιχειρήσεις, η νέα μισθολογική βάση απαιτεί προσαρμογή στον οικονομικό σχεδιασμό και στη διαχείριση του κόστους προσωπικού.

Συνταξιοδοτικό: Σταθερά όρια το 2026 και νέα αξιολόγηση από το 2027

Στο συνταξιοδοτικό δεν προβλέπονται αλλαγές εντός του 2026 στα βασικά όρια ηλικίας. Έτσι, παραμένει το όριο των 62 ετών για μειωμένη σύνταξη και των 67 ετών για πλήρη σύνταξη.

Ωστόσο, στο τέλος της χρονιάς αναμένεται η προβλεπόμενη επανεξέταση των ορίων, μέσω μηχανισμού που συνδέει τις μεταβολές στο προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 έτη με την ηλικία συνταξιοδότησης.

Υπάρχουν σενάρια για την περίοδο 2027-2030, σύμφωνα με τα οποία το όριο πλήρους σύνταξης θα μπορούσε να κινηθεί υψηλότερα, όμως δεν αποτελούν τελικές αποφάσεις και απαιτείται η ολοκλήρωση της επίσημης αξιολόγησης.

Οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2026 αναμένεται να λάβουν υψηλότερη σύνταξη σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025, λόγω των αλλαγών στις συντάξιμες αποδοχές και των αναπροσαρμογών που συνδέονται με πληθωρισμό και μισθούς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή μειωμένης σύνταξης, καθώς η μείωση στο εθνικό τμήμα της σύνταξης είναι μόνιμη και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό ποσό.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, του ωραρίου και των αδειών.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν το νέο πλαίσιο για το 13ωρο, τις προϋποθέσεις άρνησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι επιλογές τους σε θέματα άδειας και συνταξιοδότησης.

Η σωστή ενημέρωση και ο έγκαιρος προγραμματισμός αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των νέων κανόνων.

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