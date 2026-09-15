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Νέα δεδομένα για χιλιάδες οικογένειες φέρνει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα με στόχο να στηρίξει τους γονείς και κυρίως τις μητέρες που θέλουν να συνδυάσουν την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλέον πανελλαδικά και περιλαμβάνει διευρυμένες δυνατότητες συμμετοχής, καθώς επιτρέπει ακόμη και σε συγγενικά πρόσωπα να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οικονομική στήριξη για μητέρες που εργάζονται, σπουδάζουν ή αναζητούν εργασία

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις φοιτήτριες μητέρες, οι οποίες αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση σε οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πριν προχωρήσουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το ίδιο ποσό προβλέπεται και για τις άνεργες μητέρες, αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία, να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις και να ανταποκριθούν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις χωρίς το κόστος της φροντίδας του παιδιού να αποτελεί εμπόδιο.

Τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά της ενίσχυσης

Το πρόγραμμα αφορά μητέρες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-Για μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως 24.000 ευρώ.

-Για μητέρα με δύο παιδιά, το όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ.

-Για μητέρες με τρία ή περισσότερα παιδιά, δεν προβλέπεται εισοδηματικός περιορισμός.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την εργασιακή κατάσταση της μητέρας:

-Οι μητέρες που εργάζονται με πλήρη απασχόληση λαμβάνουν 500 ευρώ τον μήνα.

-Για όσες εργάζονται με μερική απασχόληση, η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα.

-300 ευρώ τον μήνα δικαιούνται και οι φοιτήτριες μητέρες.

-Το ίδιο ποσό μπορούν να λάβουν οι άνεργες μητέρες για διάστημα τριών μηνών.

-Φροντίδα στο σπίτι και συμμετοχή παππούδων και γιαγιάδων

Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να πραγματοποιείται είτε στην κατοικία της οικογένειας είτε στο σπίτι του προσώπου που έχει αναλάβει την επιμέλεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη που επιτρέπει τη συμμετοχή συγγενικών προσώπων στο πρόγραμμα. Έτσι, η γιαγιά ή ο παππούς μπορούν να εγγραφούν ως επιμελητές ή επιμελήτριες και να αμείβονται για τη φροντίδα του παιδιού, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τους επιμελητές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνεται η κατοχή τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980, αρκεί το απολυτήριο Δημοτικού, όπως διευκρίνισε η υφυπουργός.

Παράλληλα απαιτείται η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης για τη φροντίδα παιδιών, εκτός εάν ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικά υγείας, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν το ποινικό μητρώο και τη δικαστική κατάσταση.

Στόχος η ασφαλής επιστροφή των μητέρων στην εργασία

Σύμφωνα με την Έλενα Ράπτη, βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι γονείς να μπορούν να επιλέγουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το πρόσωπο που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού τους.

Η διευρυμένη εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» επιχειρεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα: αφενός να προσφέρει οικονομική ανακούφιση στις οικογένειες και αφετέρου να διευκολύνει τις μητέρες που θέλουν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

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