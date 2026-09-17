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Νέα δυνατότητα στήριξης αποκτούν οι φοιτήτριες μητέρες, καθώς το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» διευρύνεται και πλέον καλύπτει και γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία σπουδών.

Μέσω του προγράμματος παρέχεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ τον μήνα για την κάλυψη του κόστους φύλαξης παιδιών, δίνοντας στις μητέρες τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να επιβαρύνονται αποκλειστικά με τα έξοδα φροντίδας.

Η δράση αφορά παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και προσφέρει ευελιξία, καθώς η φύλαξη μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Η ενίσχυση μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ώρες που η μητέρα βρίσκεται σε μαθήματα, εργαστήρια, εξετάσεις ή άλλες υποχρεώσεις στη σχολή, διευκολύνοντας τον συνδυασμό μητρότητας και ακαδημαϊκής πορείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για γυναίκες που δεν διαθέτουν σταθερό υποστηρικτικό δίκτυο, καθώς η φροντίδα ενός μικρού παιδιού συχνά αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που δυσκολεύουν ή καθυστερούν την ολοκλήρωση των σπουδών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Για μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για μητέρα με δύο παιδιά το όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ.

Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικός περιορισμός.

Η φροντίδα μπορεί να ανατεθεί και σε παππού ή γιαγιά

Ένα από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που διευκολύνει αρκετές οικογένειες είναι η δυνατότητα εγγραφής συγγενικών προσώπων ως επιμελητών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια.

Έτσι, η γιαγιά ή ο παππούς μπορούν να αναλάβουν επίσημα τη φροντίδα του παιδιού και να αμείβονται μέσω του προγράμματος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία ένταξης.

Η πρόβλεψη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες που ήδη βασίζονται στη βοήθεια συγγενών να μετατρέψουν αυτή την άτυπη υποστήριξη σε οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη υπηρεσία.

Σε ποιον χώρο μπορεί να γίνεται η φύλαξη

Η φροντίδα του παιδιού δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην κατοικία της μητέρας.

Η φύλαξη μπορεί να πραγματοποιείται είτε στο σπίτι της μητέρας και του παιδιού είτε στην κατοικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας και το καθημερινό πρόγραμμα.

Η ευελιξία αυτή επιτρέπει στους γονείς να επιλέγουν τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις υποχρεώσεις τους.

Οι προϋποθέσεις για τους επιμελητές

Για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αποδεκτό και απολυτήριο Δημοτικού για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980.

Παράλληλα, απαιτείται διαδικτυακή κατάρτιση στη φροντίδα παιδιών, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει σχετικό τίτλο σπουδών, όπως βρεφονηπιοκόμου ή βοηθού βρεφονηπιοκόμου.

Απαραίτητα είναι επίσης τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά υγείας, πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ποινική και δικαστική κατάσταση.

Στόχος η συνέχιση των σπουδών μετά τη μητρότητα

Η επέκταση των «Νταντάδων της Γειτονιάς» στις φοιτήτριες μητέρες έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρακτικό εμπόδιο: τη δυσκολία συνέχισης ή ολοκλήρωσης των σπουδών μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Με τη μηνιαία ενίσχυση των 300 ευρώ για τη φύλαξη, οι μητέρες αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό της καθημερινότητάς τους και μπορούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της μητρότητας και της εκπαίδευσης.

Το μέτρο επιχειρεί να στηρίξει γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη διπλή πρόκληση της φροντίδας ενός παιδιού και της ολοκλήρωσης των σπουδών τους, μειώνοντας ένα σημαντικό μέρος του κόστους που συνοδεύει αυτή την προσπάθεια.

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