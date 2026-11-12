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Σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με τη σταδιακή ένταξη νέων επαγγελματικών κλάδων κατά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από το μέτρο θα ανέλθει στα 2,5 εκατομμύρια.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις της ιδιωτικής υγείας, των τηλεπικοινωνιών, των επισκευών, της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), καθώς και κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

Αναφερόμενη στην αποτελεσματικότητα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η υπουργός επισήμανε ότι το προηγούμενο έτος δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Όπως υπογράμμισε, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αυξημένες αποδοχές για τους εργαζόμενους, καθώς καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησής τους.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η εξυγίανση της αγοράς εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε εργαζόμενος αμείβεται για τις ώρες που πράγματι εργάζεται, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η εφαρμογή της κάρτας ενισχύει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, συμβάλλοντας στη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου. Όπως ανέφερε, αυτό επιτρέπει την αποκατάσταση αδικιών, φέρνοντας ως παράδειγμα την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χηρείας.

Το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης

Η διεύρυνση της εφαρμογής πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια, με διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης της πιλοτικής και της υποχρεωτικής λειτουργίας.

Πρώτη φάση: Η δοκιμαστική εφαρμογή ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 11 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 το μέτρο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή για τους κλάδους που περιλαμβάνονται στο πρώτο στάδιο.

Δεύτερη φάση: Η πιλοτική περίοδος άρχισε στις 29 Ιουνίου 2026 και διαρκεί έως τις 15 Νοεμβρίου. Η καθολική εφαρμογή στους συγκεκριμένους κλάδους θα ξεκινήσει στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Ποιοι εργαζόμενοι εντάσσονται στην πρώτη φάση

Από τις 12 Οκτωβρίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους ακόλουθους τομείς:

– Υπηρεσίες υγείας: Νοσοκομεία, θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς.

– Υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης.

– Τηλεπικοινωνίες.

– Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας: Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

– Υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού: Δραστηριότητες που αφορούν κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό.

Οι κλάδοι που ακολουθούν από τις 16 Νοεμβρίου

Στο δεύτερο στάδιο της επέκτασης, με ημερομηνία πλήρους εφαρμογής τη 16η Νοεμβρίου, περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στους εξής τομείς:

– Συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, καθώς και άλλες δραστηριότητες γραφείου.

– Επισκευές και συναφείς εργασίες.

– Αποθήκευση και εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφορών.

– Διαχείριση και επεξεργασία νερού και λυμάτων.

– Δραστηριότητες τυχερών παιγνίων.

Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καλύπτει ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς εργασίας, με στόχο την ακριβέστερη καταγραφή του χρόνου απασχόλησης και την καταπολέμηση της αδήλωτης υπερωριακής εργασίας.