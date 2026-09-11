Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ανοίγει για άνδρες και γυναίκες, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη 300 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η προκήρυξη προβλέπει την κάλυψη θέσεων σε διαφορετικές ειδικότητες με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών αναγκών σε πολεμικά πλοία, μονάδες και υπηρεσίες.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί βάσει μοριοδότησης και σειράς προτεραιότητας, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής συμμετοχή στις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, ώστε κατά το έτος κατάταξης να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μην έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος.

Το ελάχιστο ανάστημα ορίζεται στα 1,60 μέτρα για τους άνδρες και 1,55 μέτρα για τις γυναίκες, ενώ απαιτούνται οι προβλεπόμενες γραμματικές γνώσεις και σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2. Για όσους υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται θετική εισήγηση από τον τελευταίο διοικητή τους.

Αποκλείονται, μεταξύ άλλων, υποψήφιοι που έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα κακουργήματα ή πλημμελήματα, όσοι έχουν στερηθεί πολιτικά δικαιώματα και όσοι έχουν υποστεί υποβιβασμό ή έκπτωση βαθμού.

Παράλληλα προβλέπονται ψυχοτεχνικές και υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις. Τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και να διαθέτουν ημερομηνία και σφραγίδα. Ελλιπής φάκελος κατά την παρουσίαση συνεπάγεται αποκλεισμό.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Πολεμικού Ναυτικού. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και επισυνάπτουν σε PDF τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων είναι έως την Δευτέρα 14/09/2026 και ώρα 23:59

Η επίσημη εφαρμογή αιτήσεων είναι διαθέσιμη στο epop.hellenicnavy.gr.

Διαβάστε ακόμη

Μαξίμου: Η μάχη της τσέπης μετά τη ΔΕΘ – Η «πολιτική απάτη» Τσίπρα και το «Μουντιάλ» του ΠΑΣΟΚ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Η μάχη για τα χαμένα μερίδια και οι αυξημένες ροές προς τη Heineken

Σε νέες κορυφές το κόστος του χρήματος – Στο τραπέζι νέο φρένο στα επιτόκια των στεγαστικών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ