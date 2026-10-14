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Στην έκδοση νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 97 υπαλλήλων στο Δημόσιο προχώρησε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ανοίγοντας τον δρόμο για την κάλυψη θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε δημόσιους φορείς.

Πρόκειται για την προκήρυξη 3ΓΒ/2026, η οποία εντάσσεται στο Β΄ Στάδιο της διαδικασίας επιλογής προσωπικού και απευθύνεται αποκλειστικά σε επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025.

Οι προσλήψεις αφορούν διαφορετικές μορφές απασχόλησης, ανάλογα με τον φορέα και τη θέση, ενώ στο πεδίο της προκήρυξης περιλαμβάνεται και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ποιες θέσεις καλύπτει η προκήρυξη 3ΓΒ/2026

Η νέα διαδικασία προβλέπει την πλήρωση συνολικά 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται θέσεις:

Μόνιμου προσωπικού σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με διάρκεια σύμβασης τριών ετών, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η προκήρυξη αφορά εξειδικευμένες επιστημονικές θέσεις και δεν απευθύνεται στο σύνολο των ενδιαφερομένων για εργασία στο Δημόσιο, αλλά σε όσους έχουν ήδη επιτύχει στον γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025 και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι ειδικότητες, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά στο επίσημο κείμενο της προκήρυξης.

ΑΣΕΠ: Πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία ξεκινά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί, και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που προβλέπονται για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Πώς υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση www.asep.gr.

Για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή των δικαιολογητικών, θα πρέπει να συμβουλευτούν το Κεφάλαιο Β΄ και το Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης.

Στα συγκεκριμένα τμήματα περιγράφονται οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ηλεκτρονική διαδικασία.

Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ως συνοδευτικό αρχείο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν το πλήρες κείμενο, προκειμένου να διαπιστώσουν τις απαιτήσεις των θέσεων που τους ενδιαφέρουν και να προετοιμάσουν εγκαίρως τον φάκελό τους.

Η 5η Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

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