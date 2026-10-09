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Τρία διαφορετικά «παράθυρα» πρόωρης συνταξιοδότησης μπορούν να αξιοποιήσουν μέσα στο 2026 ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι δυνατότητες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων και βασίζονται είτε στην αναγνώριση παλαιότερου ασφαλιστικού χρόνου είτε στην κάλυψη εισφορών είτε στην αξιοποίηση ειδικών διατάξεων του Δημοσίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, η οποία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους που άλλαξαν επαγγελματική δραστηριότητα να αξιοποιήσουν έως και 10 χρόνια ασφάλισης. Παράλληλα, μακροχρόνια άνεργοι που απέχουν έως πέντε χρόνια από τη θεμελίωση μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους χωρίς να καταβάλλουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες εισφορές.

Την ίδια ώρα, συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να αποχωρήσουν πριν από τα 62, αξιοποιώντας κυρίως πλασματικά έτη και διατάξεις που συνδέονται με την 25ετία.

Η αναγνώριση έως 10 ετών από τον πρώην ΟΓΑ

Μια σημαντική αλλαγή αφορά τον χρόνο προαιρετικής ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ από το 1988 έως και το 1997. Πρόκειται για περίοδο η οποία μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί από όλους τους ασφαλισμένους, πλέον όμως εντάσσεται στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η ρύθμιση δεν περιορίζεται σε όσους παρέμειναν αγρότες. Αφορά εργαζομένους από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου είχαν υπαχθεί στον ΟΓΑ και είχαν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Με τη συγκεκριμένη δυνατότητα μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 10 χρόνια, τα οποία συνυπολογίζονται στον συνολικό ασφαλιστικό χρόνο.

Η αξιοποίηση αυτής της περιόδου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για όσους βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως και πέντε χρόνια νωρίτερα.

Μέχρι πρόσφατα, τα συγκεκριμένα ένσημα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά μόνο από ασφαλισμένους που παρέμεναν στον ΟΓΑ. Έτσι, όσοι είχαν αλλάξει επάγγελμα και στη συνέχεια ασφαλίστηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί ή δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο χρόνο με τον ίδιο τρόπο.

Πλέον, ο χρόνος μπορεί να συνυπολογιστεί μαζί με ασφάλιση σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης, όπως τα πρώην ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, καθώς και το Δημόσιο, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Δωρεάν ένσημα για μακροχρόνια ανέργους

Μια δεύτερη δυνατότητα αφορά τους μακροχρόνια ανέργους που έχουν πλησιάσει στο όριο της συνταξιοδότησης, αλλά δεν διαθέτουν ακόμη τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Το κόστος των εισφορών καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ασφαλιστική «γέφυρα» μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου.

Για την ένταξη στο συγκεκριμένο καθεστώς πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

έχουν παραμείνει άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες ,

, απέχουν έως 5 έτη από τη θεμελίωση σύνταξης ,

, διαθέτουν από 3.000 έως 4.500 ένσημα ,

, δεν υπάγονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Το ηλικιακό κριτήριο έχει επίσης μεταβληθεί. Στο παρελθόν απαιτούνταν συγκεκριμένη ηλικία, με τους άνδρες να πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και τις γυναίκες το 55ο. Με τις μεταγενέστερες αλλαγές, τα όρια είχαν προσαρμοστεί στα 62 έτη για τους περισσότερους ασφαλισμένους και στα 57 για όσους υπάγονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Πλέον, όμως, δεν υπάρχει ένα ενιαίο προκαθορισμένο ηλικιακό όριο.

Η σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ συνδέει την ένταξη με την απόσταση του ασφαλισμένου από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη γήρατος. Βασική προϋπόθεση είναι να απομένουν έως πέντε χρόνια μέχρι το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του ενδιαφερομένου.

Έτσι, το δικαίωμα δεν εξαρτάται πλέον από ένα κοινό ηλικιακό «κατώφλι», αλλά από την πραγματική ηλικία στην οποία ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να φύγουν πριν από τα 62

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν δυνατότητες συνταξιοδότησης πριν από τα 62 έτη και μέσα στο 2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κλειδί σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών, όπως ο χρόνος για παιδιά και σπουδές. Μέσω αυτών οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμπληρώσουν απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας, μεταξύ άλλων την 25ετία κατά τα έτη 2010 έως 2012.

Οι ειδικές ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, γονείς ανηλίκων, τρίτεκνους, αλλά και ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 35 ή 37 έτη υπηρεσίας.

Τα όρια ηλικίας που προκύπτουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες κινούνται από τα 55 έως τα 61,5 έτη, ανάλογα με την περίπτωση και τις προϋποθέσεις που έχουν θεμελιωθεί.

Η δυνατότητα πρόωρης εξόδου αφορά κυρίως ασφαλισμένους που υπάγονται στις διατάξεις για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993. Παράλληλα, η έξοδος με τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εφαρμόζεται η περικοπή 30% που συνδέεται με τη μειωμένη εθνική σύνταξη.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται το 2026, ο γενικός κανόνας προβλέπει 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 62, ενώ ειδικές περιπτώσεις που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία έως το 2012 μπορούν να αξιοποιήσουν διαφορετικά ηλικιακά όρια.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ηλικίες για τη συνταξιοδότηση μπορεί να διαμορφώνονται από τα 56 έως τα 62 έτη, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προκύψει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη ακόμη και πριν από τη συμπλήρωση των 62.

Το κρίσιμο για τους ασφαλισμένους είναι να εξετάσουν τον συνολικό ασφαλιστικό χρόνο, τα έτη που μπορούν να αναγνωρίσουν και την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα, καθώς οι ειδικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις.

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