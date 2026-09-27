Το ύψος των αυξήσεων στις συντάξεις του 2027 θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες. Η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς μπορεί να επηρεάσει το τελικό ποσοστό που θα εφαρμοστεί στις αποδοχές περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχων.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή του 3,5% έως 3,8%, ενώ η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται κοντά στο 1,8%-1,9%. Η τελική αύξηση στις συντάξεις προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο αυτών μεγεθών, γεγονός που τοποθετεί την αναπροσαρμογή σε ένα εύρος περίπου 2,65%-2,75%.

Το ποσοστό αυτό θα είναι υψηλότερο από την αύξηση του 2,4% που δόθηκε το 2026, όμως η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων θα συνεχίσει να εξαρτάται από την εξέλιξη του κόστους ζωής.

Από τα 975 ευρώ στα 1.000 ευρώ

Με μια αύξηση κοντά στο 2,6%, η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 975 ευρώ μικτά, θα προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ το 2027.

Οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με το ύψος της σύνταξης είναι σημαντικές. Για μια σύνταξη 600 ευρώ, η μηνιαία αύξηση διαμορφώνεται περίπου στα 16 ευρώ, ενώ για σύνταξη 2.500 ευρώ φτάνει περίπου τα 65 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν όφελος περίπου 190 ευρώ, ενώ για τις μεσαίες κατηγορίες το πρόσθετο ετήσιο εισόδημα μπορεί να κινηθεί μεταξύ 300 και 450 ευρώ. Για συντάξεις έως 2.000 ευρώ, η ετήσια ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως περίπου 630 ευρώ, ενώ για αποδοχές άνω των 2.700 ευρώ μπορεί να προσεγγίσει τα 850 ευρώ.

Ανάλογη αναπροσαρμογή θα υπάρξει και στην εθνική σύνταξη, η οποία αφορά τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους νέους συνταξιούχους. Με αύξηση της τάξης του 2,6%, το ποσό της θα διαμορφωθεί περίπου στα 458,48 ευρώ, από 446 ευρώ σήμερα.

Η προσωπική διαφορά αλλάζει τα δεδομένα

Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2027 δεν αφορά μόνο το ποσοστό της αναπροσαρμογής. Καθοριστικό ρόλο έχει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία επιτρέπει σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να δουν για πρώτη φορά την αύξηση να περνά πραγματικά στο ποσό που εισπράττουν.

Για αρκετά χρόνια, η ύπαρξη θετικής προσωπικής διαφοράς λειτουργούσε ως «φρένο» στις αυξήσεις. Οι αναπροσαρμογές που δίνονταν από το 2023 έως και το 2025 συμψηφίζονταν σε σημαντικό βαθμό με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα περίπου 800.000 συνταξιούχοι να μην έχουν λάβει ολόκληρη την αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν μεγάλες προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Χωρίς την κατάργηση του συμψηφισμού, αρκετοί από αυτούς θα χρειάζονταν ακόμη και χρόνια μέχρι να αρχίσουν να βλέπουν ουσιαστικό όφελος.

Η προσωπική διαφορά, πάντως, δεν προστίθεται στη σύνταξη. Παραμένει ως λογιστική εγγραφή, αλλά παύει να μειώνει την ετήσια αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης.

Ποιοι βλέπουν ολόκληρη την αύξηση

Με το νέο καθεστώς, το σύνολο των περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχων αναμένεται να λάβει την ετήσια αύξηση, ανεξάρτητα από το εάν στο παρελθόν είχε προσωπική διαφορά.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος με 35 χρόνια ασφάλισης, κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 75 ευρώ, με αναπροσαρμογή 2,6%, θα δει τη σύνταξή του να αυξάνεται περίπου στα 1.333,8 ευρώ. Η μηνιαία διαφορά ανέρχεται σε 33,8 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση φτάνει τα 405,6 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και εξακολουθούν να εμφανίζουν θετική προσωπική διαφορά μετά τους επανυπολογισμούς. Για όσους δεν έχουν πλέον προσωπική διαφορά, ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας αύξησης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος.

Υπάρχει, ωστόσο, ειδική πρόβλεψη για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους. Η αύξηση θα υπολογιστεί αρχικά στη σημερινή σύνταξη και, όταν ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, θα επανυπολογιστούν οι αναπροσαρμογές από το 2023 έως και το 2027 με βάση το νέο ποσό.

Αντίθετα, εκτός της άμεσης αύξησης παραμένουν όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η αναπροσαρμογή θα ενσωματωθεί στα αναδρομικά που θα καταβληθούν μαζί με την οριστική απονομή της σύνταξης.