Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εντεινόμενη αναταραχή στην αγορά ομολόγων ενδέχεται σύντομα να αποτελέσει πολύ μεγαλύτερο εμπόδιο για τις μετοχές.

Η αναταραχή στα ομόλογα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα πρόσφατα, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να εκτοξεύονται σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Οι αποδόσεις επηρεάζουν το κόστος δανεισμού για ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων, των πιστωτικών καρτών και των δανείων για αγορά αυτοκινήτου.

Οι υψηλότερες αποδόσεις ασκούν επίσης πίεση στις μετοχές, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση υπό τη μορφή «αποδόσεων χωρίς κίνδυνο». Η λογική είναι ότι η εξασφάλιση απόδοσης 5% για μερικά χρόνια μπορεί να είναι προτιμότερη από το να διακινδυνεύσει κανείς τα χρήματά του στις αγορές μετοχών.

Οι προειδοποιήσεις συσσωρεύονται σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σημαντικότεροι αναλυτές της αγοράς τις λαμβάνουν υπόψη και εκδίδουν προειδοποιήσεις για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Ο Στιβ Άισμαν, ένας από τους επενδυτές που έγινε διάσημος από την ταινία «The Big Short», δήλωσε ότι επίκειται μια διόρθωση, εκτός αν οι αποδόσεις επιστρέψουν γρήγορα σε λογικότερο επίπεδα.

Μια άλλη ανησυχία είναι ότι οι υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν τα «χωρίς κίνδυνο» κρατικά ομόλογα θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα ομόλογα που εκδίδουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για τη χρηματοδότηση των φιλοδοξιών τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν οι «hyperscalers» χρειαστεί να κάνουν την προσφορά τους πιο ελκυστική με υψηλότερες αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές, αυτό θα μπορούσε να στρεβλώσει την οικονομική βιωσιμότητα των projects τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο που η αγορά ανησυχεί ήδη για την απόδοση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ο Φαρζίν Αζάρμ, διευθύνων σύμβουλος της Mizuho Securities, επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο μιας «σοβαρής διόρθωσης», αναφέροντας τη μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων ως έναν πιθανό παράγοντα.

Οι υψηλότερες αποδόσεις είναι μόνο μία από τις πολλές συσταλτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομία, ανέφερε πρόσφατα ο Τζιμ Πόλσεν, έμπειρος στρατηγικός αναλυτής της Wall Street, σε σημείωμα στο Substack.

Σύμφωνα με το Business Insider, ο αναλυτής Χένρικ Ζέμπεργκ δήλωσε ότι το τέλος της ανοδικής πορείας της αγοράς χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να πλησιάζει, δεδομένων των κινήσεων στις αποδόσεις των ομολόγων. Σε μια ανάρτηση στο Substack όπου παρουσίαζε τις επικαιροποιημένες προοπτικές του για τις αγορές, επεσήμανε τις ομοιότητες που διακρίνει με το 2007.

Διαβάστε ακόμη

Drones made in Greece στα τρία εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ: Από τις 15.000 μονάδες το 2026, στο 1 εκατ. ετησίως (pics)

Πότε συμφέρουν οι 72 δόσεις και πότε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός (πίνακας)

Skroutz: Τζίρος 157 εκατ. ευρώ, κέρδη στο «γκάζι» και δυναμική είσοδος στη χρονιά του μεγάλου deal (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ