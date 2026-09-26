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Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επισκιάζει τις προοπτικές των ευρωπαϊκών εταιρειών. Το αργό Brent, το οποίο βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια ωθεί προς τα πάνω το κόστος του ντίζελ και του φυσικού αερίου, προκαλώντας προειδοποιήσεις για ενεργειακό σοκ τύπου 2022 για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αυτόν τον χειμώνα.

Οι προσπάθειες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να περιορίσουν τον πληθωρισμό σημαίνουν επίσης υψηλότερα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και πιστωτικές κάρτες.

«Δεν έχω καμία έκθεση σε ευρωπαϊκούς τομείς που σχετίζονται με την κατανάλωση», δήλωσε ο Ρόλαντ Κάλογιαν, στρατηγικός αναλυτής της Societe Generale SA. «Έχουμε υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερα επιτόκια και μεγάλη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Αυτό είναι αρκετά αγχωτικό για τον κόσμο, και είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι αυτό το μείγμα θα έχει θετική έκβαση».

Άλλοι επενδυτές μοιράζονται τον σκεπτικισμό του Κάλογιαν. Μια πρόσφατη έρευνα της Bank of America Corp. έδειξε ότι το 50% των διαχειριστών κεφαλαίων (καθαρό ποσοστό) είναι underweight στους ευρωπαίους λιανοπωλητές, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2014. Ο τομέας συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των πιο υποβαθμισμένων σε σχέση με το ιστορικό.

Ο πεσιμισμός αποτελεί δραματική ανατροπή για έναν τομέα που ξεπερνούσε όλους τους άλλους στην Ευρώπη μόλις πριν από τρία χρόνια, όταν η επιβράδυνση του πληθωρισμού και η συσσωρευμένη ζήτηση οδήγησαν σε άνοδο 34%. Άλλοι δείκτες που αφορούν τον τομέα της κατανάλωσης, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα είδη πολυτελείας και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, υστερούν επίσης φέτος.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος στον Stoxx 600 ήταν σχετικά περιορισμένος, δεδομένου ότι οι καταναλωτικοί τομείς αποτελούν πολύ μικρότερο μερίδιο του δείκτη. Οι δείκτες βασικών και μη βασικών καταναλωτικών αγαθών αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο από το 14% του δείκτη αναφοράς, ενώ οι τομείς των χρηματοοικονομικών, της βιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης έχουν συνολικό βάρος 57%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ωστόσο, αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να εξαπλωθεί αν η υποχωρούσα ζήτηση αρχίσει να μεταφράζεται σε υποτονική οικονομική ανάπτυξη. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Eυρωζώνη είχε ήδη επιδεινωθεί τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας την πρώτη επιδείνωση σε πέντε μήνες.

Οι αναλυτές είχαν διατηρήσει μια αισιόδοξη προοπτική για τα εταιρικά κέρδη, προβλέποντας μάλιστα ανάκαμψη 13% στα κέρδη των εταιρειών προαιρετικών καταναλωτικών αγαθών φέτος, μετά την πτώση κατά 20% που σημείωσαν το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence. Ωστόσο, μια μελέτη των στρατηγικών της UBS Group AG δείχνει ότι αυτή η πεποίθηση κλονίζεται, καθώς περισσότεροι αναλυτές μειώνουν παρά αυξάνουν τις εκτιμήσεις κερδών για τον κλάδο.

Η Κέιτ Κάλβερτ, αναλυτής λιανικής στην Investec Bank Plc, δήλωσε ότι οι χειμερινοί μήνες θα είναι κρίσιμοι για τις προοπτικές της ζήτησης. «Οι άνθρωποι δεν έχουν δει ακόμα πραγματικά πόσο έχουν αυξηθεί οι λογαριασμοί καυσίμων τους», είπε. «Υπάρχει αρκετά μεγάλη αντίξοη πίεση στις καταναλωτικές δαπάνες στο μέλλον».

Οι τεχνικοί δείκτες της αγοράς επίσης δεν είναι ευνοϊκοί. Ο δείκτης Stoxx 600 Retail διαπραγματεύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ένα επίπεδο που έχει λειτουργήσει ως πηγή στήριξης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) του δείκτη βρίσκεται αρκετά πάνω από την τιμή των 30, υποδηλώνοντας ότι δεν έχει φτάσει ακόμη σε κατάσταση overbought και ότι οι πτώσεις μπορεί να επιδεινωθούν έως ότου ξεκαθαρίσουν οι προοπτικές για τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό.

Πολλά εξαρτώνται από τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στο Ιράν, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την πίεση που θα ασκηθεί στις τιμές της ενέργειας.

«Όλα εξαρτώνται από το πετρέλαιο», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Barclays Plc, Εμάνουελ Σάου. «Εάν το πετρέλαιο υποχωρήσει λόγω συμφωνίας ή αποκλιμάκωσης της έντασης, υπάρχουν λόγοι να ανακάμψουν ορισμένες μετοχές, καθώς η θέση της αγοράς είναι πολύ, πολύ πτωτική».

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