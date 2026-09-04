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Σε τέσσερις βασικές παρεμβάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες εισοδήματος, ύστερα από τις περικοπές της μνημονιακής περιόδου και τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικές απώλειες των τελευταίων 17 ετών έχουν φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 45% των αποδοχών, ενώ οι συνταξιούχοι έχουν χάσει από το 2010 έως το 2025 περίπου 130 δισ. ευρώ εξαιτίας των παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Η πρώτη σημαντική παρέμβαση αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία θεσπίστηκε το 2010 και επιβαρύνει σήμερα περίπου 440.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ. Η συγκεκριμένη εισφορά έχει αποφέρει συνολικά περίπου 10 δισ. ευρώ, όμως ο τρόπος υπολογισμού της έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει αλλαγή στη λογική επιβολής της, ώστε η κράτηση να εφαρμόζεται μόνο στο ποσό που ξεπερνά το όριο των 1.468 ευρώ και όχι στο σύνολο της σύνταξης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει 120 ευρώ ΕΑΣ, με το νέο μοντέλο θα επιβαρύνεται με περίπου 64 ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των υφιστάμενων οκτώ κλιμακίων, ώστε το σύστημα να γίνει πιο απλό και αναλογικό. Η αλλαγή συνδέεται και με την επικείμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 7 Οκτωβρίου, για την προσφυγή συνταξιούχου που αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του σημερινού τρόπου υπολογισμού.

Νέα αύξηση στις συντάξεις το 2027

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων. Με βάση τις προβλέψεις για πληθωρισμό περίπου 3,8%-4% και ανάπτυξη κοντά στο 1,8%, η αύξηση για το 2027 εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,6% και 2,8% μεικτά, υψηλότερα από την αρχική πρόβλεψη του 2,4%.

Η αύξηση αναμένεται να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως προβλέπει ο ισχύων μηχανισμός υπολογισμού.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Τρίτη αλλαγή αποτελεί η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2027 για τους παλαιούς συνταξιούχους. Περίπου 671.586 δικαιούχοι που μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους θα αρχίσουν να λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την αναπροσαρμογή.

Πολλοί από αυτούς, κυρίως πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, είχαν προσωπική διαφορά ακόμη και άνω των 300 ευρώ. Με το προηγούμενο σύστημα θα χρειάζονταν χρόνια συνεχόμενων αυξήσεων για να μηδενιστεί η διαφορά. Πλέον, το ποσό της προσωπικής διαφοράς θα παραμένει ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, χωρίς όμως να αυξάνεται.

Ενίσχυση άνω των 300 ευρώ

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά το έκτακτο επίδομα για ευάλωτους συνταξιούχους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το ποσό να αυξηθεί πάνω από τα 300 ευρώ και να φτάσει ακόμη και τα 400 ή 446 ευρώ, όσο δηλαδή η σημερινή εθνική σύνταξη.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων έχει αυξήσει τους δικαιούχους κατά περίπου 420.000 άτομα, με το μέτρο να αφορά πλέον 1,87 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων, αλλά και ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Στους δικαιούχους αναμένεται να ενταχθούν και χήρες ή χήροι από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Παρά τις νέες παρεμβάσεις, οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις των τελευταίων ετών δεν έχουν καλύψει τις απώλειες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπολείπονται του πραγματικού πληθωρισμού. Επιπλέον, περίπου 1,3 εκατομμύρια επικουρικές συντάξεις παραμένουν χωρίς αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά έχουν περιορισμένη αναπροσαρμογή.

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