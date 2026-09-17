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Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ, με τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα σε μη μισθωτούς, μισθωτούς και νέους συνταξιούχους.

Ο σχεδιασμός των πληρωμών ακολουθεί το πάγιο μοντέλο που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των τραπεζικών συναλλαγών και να αποφευχθούν πιέσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα και στα ΑΤΜ.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων, ωστόσο, το κρίσιμο σημείο είναι ότι τα ποσά γίνονται διαθέσιμα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Η πρώτη πληρωμή στις 25 Σεπτεμβρίου 2026

Η διαδικασία ξεκινά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, όταν θα πιστωθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους που προέρχονται από τους πρώην φορείς:

ΟΑΕΕ ,

, ΟΓΑ ,

, ΕΤΑΑ.

Πρόκειται για την κατηγορία των μη μισθωτών συνταξιούχων.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4387/2016, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, των οποίων η συνταξιοδότηση εγκρίθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Παράλληλα, θα πληρωθούν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που ακολουθούν το ίδιο χρονοδιάγραμμα.

Η δεύτερη και μεγαλύτερη πληρωμή στις 29 Σεπτεμβρίου

Το δεύτερο κύμα πληρωμών, που αφορά τη μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Τότε θα καταβληθούν οι συντάξεις στους ασφαλισμένους των μεγάλων ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων:

ΙΚΑ ,

, Δημόσιο ,

, ΝΑΤ.

Την ίδια ημέρα θα ολοκληρωθεί η πληρωμή και για τα υπόλοιπα ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, καθώς και για τις προσωρινές συντάξεις των:

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ,

, των Σωμάτων Ασφαλείας ,

, του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η έγκαιρη ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ενόψει της αλλαγής του μήνα.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η πίστωση των ποσών ξεκινά πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Οι δικαιούχοι της πρώτης ομάδας, δηλαδή οι συνταξιούχοι από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, αλλά και οι νέοι συνταξιούχοι, θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους στα ΑΤΜ από το απόγευμα της:

Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία των πιστώσεων ξεκινά συνήθως μετά τις 17:00 και ολοκληρώνεται σταδιακά έως περίπου τις 21:00, ανάλογα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης κάθε τράπεζας.

Για τη δεύτερη ομάδα δικαιούχων, δηλαδή τους συνταξιούχους από:

ΙΚΑ ,

, Δημόσιο ,

, ΝΑΤ ,

, ΔΕΗ ,

, ΟΤΕ ,

, Τραπεζικά Ταμεία,

τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της:

Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Έτσι, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στις συντάξεις τους πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

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