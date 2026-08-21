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Οι συνταξιούχοι και τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσής τους βρίσκονται ψηλά στον κυβερνητικό σχεδιασμό, με ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων να αναμένεται να παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι αλλαγές που βρίσκονται υπό εξέταση σχεδιάζεται να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η κατάργηση ή η αναπροσαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η δημιουργία μιας νέας, μόνιμης πρόσθετης παροχής που θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων.

Την ίδια ώρα, ορισμένα μέτρα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Τον Νοέμβριο προβλέπεται η καταβολή αυξημένου επιδόματος, το οποίο από τα 250 ευρώ ανεβαίνει στα 300 ευρώ, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους.

Αλλαγές έρχονται και στις συντάξεις χηρείας. Η αναπροσαρμογή του σχετικού καθεστώτος υπολογίζεται ότι επηρεάζει περίπου 8.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν από την κατάργηση των μειώσεων που εφαρμόζονταν στις συγκεκριμένες συντάξεις.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης νέα αύξηση των συντάξεων κατά 2,7% από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η αναπροσαρμογή συνδέεται με τον ισχύοντα μηχανισμό υπολογισμού των ετήσιων αυξήσεων και την πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών, μεταξύ των οποίων και ο πληθωρισμός.

Οι οριστικές αποφάσεις θα γίνουν γνωστές στη ΔΕΘ. Εκεί θα ξεκαθαρίσει τόσο το τελικό ύψος των οικονομικών παρεμβάσεων όσο και ποιες από αυτές θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα για τους συνταξιούχους.

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