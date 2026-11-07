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Μια νέα δυνατότητα απασχόλησης, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους, δημιουργείται για τους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, μέσω προγράμματος που προβλέπει επιδότηση του 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για έναν ολόκληρο χρόνο.

Την πρωτοβουλία παρουσίασε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, εξηγώντας ότι στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για πολίτες που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εργασίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζομένους από ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους, με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύπτουν θέσεις εργασίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν σταθερό εισόδημα, παραμένοντας στον τόπο όπου ζουν.

Επιδότηση 90% για έναν χρόνο – Πώς λειτουργεί

Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης, καθώς το κράτος θα επιδοτεί το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών.

Η επιχορήγηση απευθύνεται στον εργοδότη και όχι απευθείας στον εργαζόμενο, λειτουργώντας ως κίνητρο για τη δημιουργία θέσεων τηλεργασίας.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών: τις περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις εργασίας κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η δυνατότητα εργασίας για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή, χωρίς να απαιτείται μετακόμιση, μπορεί να διευρύνει ουσιαστικά τις επαγγελματικές επιλογές των κατοίκων αυτών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές κοινότητες, προσφέροντας οικονομικές προοπτικές σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους.

Κεραμέως: Στο 7,6% η ανεργία, στο χαμηλότερο επίπεδο 18 ετών

Παρουσιάζοντας τη νέα δράση, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Όπως σημείωσε, το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει στο 7,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, εξακολουθούν να υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ίδια, το υπουργείο προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, δίνοντας έμφαση σε πολίτες που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας.

Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι ορεινών και γεωγραφικά απομονωμένων δήμων, για τους οποίους η απόσταση από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα συχνά περιορίζει τις επαγγελματικές επιλογές.

Με τη νέα επιδότηση, η εξ αποστάσεως εργασία επιχειρείται να μετατραπεί σε εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης και στήριξης της περιφέρειας, συνδέοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τη δυνατότητα των πολιτών να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους.