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Το 2027 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τις τριετίες, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία μετά την επανενεργοποίηση του θεσμού θα αρχίσουν να αποκτούν για πρώτη φορά δικαίωμα σε μισθολογική προσαύξηση.

Ο μηχανισμός των μισθολογικών ωριμάνσεων ενεργοποιήθηκε ξανά την 1η Ιανουαρίου 2024, έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια αναστολής. Από εκείνη την ημερομηνία ξεκίνησε εκ νέου η μέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας για όσους δεν είχαν κατοχυρώσει προηγούμενο χρόνο πριν από το «πάγωμα».

Έτσι, εργαζόμενοι που άρχισαν να «χτίζουν» προϋπηρεσία από τις αρχές του 2024 θα συμπληρώσουν την πρώτη τους τριετία μέσα στο 2027 και θα μπορούν να λάβουν προσαύξηση 10% στον κατώτατο μισθό, εφόσον αμείβονται με τα κατώτατα όρια.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό αύξησης αποδοχών, ο οποίος θα λειτουργήσει παράλληλα με την ετήσια αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.

Πώς διαμορφώνεται η αύξηση από τις τριετίες

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, κάθε συμπληρωμένη τριετία αντιστοιχεί σε αύξηση 10%. Συνολικά μπορούν να αναγνωριστούν έως τρεις τριετίες, γεγονός που σημαίνει ότι η συνολική προσαύξηση μπορεί να φτάσει έως και το 30%.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά. Επομένως, η πρώτη τριετία μεταφράζεται θεωρητικά σε επιπλέον 92 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας τις μεικτές αποδοχές στα 1.012 ευρώ.

Ωστόσο, το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από το ύψος του κατώτατου μισθού που θα ισχύει το 2027, καθώς η βάση υπολογισμού της προσαύξησης θα έχει ήδη αλλάξει.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα σημερινά επίπεδα στα 950 ευρώ, αν και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας, τον πληθωρισμό και τα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Με κατώτατο μισθό 950 ευρώ, η πρώτη τριετία θα μπορούσε να αυξήσει τις μεικτές αποδοχές στα 1.045 ευρώ. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο κατώτατος διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, ο μισθός με μία τριετία θα έφθανε στα 1.056 ευρώ μεικτά.

Ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται

Η αλλαγή αφορά κυρίως όσους ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 χωρίς να έχουν προηγούμενο αναγνωρισμένο χρόνο πριν από την αναστολή των τριετιών.

Διαφορετική είναι η περίπτωση των εργαζομένων που είχαν ήδη κατοχυρώσει προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, όταν οι μισθολογικές ωριμάνσεις σταμάτησαν να υπολογίζονται.

Για αυτή την κατηγορία ο χρόνος που είχε συμπληρωθεί δεν χάθηκε. Από την επανενεργοποίηση του θεσμού, η μέτρηση συνεχίστηκε από το σημείο όπου είχε διακοπεί, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την επόμενη τριετία.

Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο παραμένει στις τρεις τριετίες, με συνολική προσαύξηση έως 30%.

Νέο σύστημα για τον κατώτατο μισθό από το 2028

Το 2027 αποτελεί σημαντική χρονιά και για έναν ακόμη λόγο, καθώς η αύξηση του Απριλίου αναμένεται να είναι η τελευταία που θα πραγματοποιηθεί με το σημερινό μοντέλο καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Από το 2028 προβλέπεται η εφαρμογή ενός νέου αυτοματοποιημένου μηχανισμού, ο οποίος θα συνδέει τις αυξήσεις με συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και θα περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνησης.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες: τον πληθωρισμό που αφορά το 20% των νοικοκυριών με τα χαμηλότερα εισοδήματα και το 50% της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς ο ειδικός δείκτης μισθών που απαιτείται για την εφαρμογή του νέου συστήματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η λειτουργία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει το ύψος των μελλοντικών αυξήσεων και να διαμορφώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο για τον κατώτατο μισθό από το 2028 και μετά.

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