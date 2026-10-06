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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 75 θέσεις εργασίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και αφορά την κάλυψη αναγκών στους ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι προσλήψεις θα αφορούν χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31 Ιουλίου 2027.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, στην οποία οι υποψήφιοι εισέρχονται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τη σχετική υπηρεσία ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στον δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα πεδία, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου και όσα προβλέπονται στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», έκδοσης «19-02-2025».

Τυχόν λάθη στη συμπλήρωση των στοιχείων μπορεί να επηρεάσουν τη μοριοδότηση του υποψηφίου και, κατά συνέπεια, την κατάταξή του στη διαδικασία επιλογής.

Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο υποψήφιος λαμβάνει σε εκτυπώσιμη μορφή το σχετικό αποδεικτικό, δηλαδή το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ». Στο έντυπο αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου, καθώς και η ακριβής ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι 75 θέσεις ανά περιοχή

Οι 75 θέσεις κατανέμονται σε συνολικά 17 περιοχές της χώρας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων βρίσκεται στην Αττική, ενώ ακολουθούν περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Αττική 26, Αιτωλοακαρνανία 6, Άρτα 1, Αχαΐα 1, Δράμα 2, Ευρυτανία 5, Ημαθία 3, Θεσσαλονίκη 3, Θεσπρωτία 2, Ιωάννινα 3, Καβάλα 5, Καρδίτσα 5, Μεσσηνία 3, Ξάνθη 4, Ροδόπη 3, Σέρρες 1 και Τρίκαλα 2.

Η ακριβής κατανομή των θέσεων ανά νομό και ειδικότητα περιλαμβάνεται στη σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ2-2025, η οποία έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ.

Μία αίτηση και μία κατηγορία προσωπικού

Σημαντικός κανόνας της διαδικασίας αφορά τον αριθμό των αιτήσεων που μπορεί να υποβάλει κάθε υποψήφιος.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να καταθέσει μία μόνο αίτηση και αυτή θα πρέπει να αφορά θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού, δηλαδή ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ.

Η υποβολή αιτήσεων που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού έχει σοβαρές συνέπειες. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις οδηγεί αυτοδικαίως στην ακύρωση όλων των αιτήσεων και στον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Παράλληλα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Αιτήσεις που κατατίθενται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ μέσω gov.gr, δεν εξετάζονται.

Για τον έλεγχο του εμπρόθεσμου χαρακτήρα της αίτησης λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά η ημερομηνία και η ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής.

Έως τον Ιούλιο του 2027 οι συμβάσεις

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Οι προσλήψεις αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ, οι οποίοι εξυπηρετούν οικογένειες εργαζομένων και ανέργων και παρέχουν καθημερινή φροντίδα και δημιουργική απασχόληση σε βρέφη και νήπια.

Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 06:45 έως 16:00.

Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών, ενώ η φιλοξενία στους σταθμούς παρέχεται δωρεάν.

Στους σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με δραστηριότητες που έχουν στόχο να υποστηρίξουν την ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Η λειτουργία των δομών δεν περιορίζεται στην καθημερινή φύλαξη των παιδιών, αλλά περιλαμβάνει οργανωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Η δωρεάν φιλοξενία αποτελεί επίσης σημαντική παροχή για τις οικογένειες που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες δομές, καθώς μειώνει το κόστος που συνδέεται με τη φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Τα κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των παιδιών για φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς βασίζεται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στα οικονομικά κριτήρια περιλαμβάνεται η προτεραιότητα σε οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά χαρακτηριστικά της οικογένειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και σε περιπτώσεις ορφανών παιδιών και γονέων με αναπηρία.

Με την κάλυψη των 75 θέσεων, η ΔΥΠΑ ενισχύει το προσωπικό των δομών της για την περίοδο έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ για τους υποψηφίους κρίσιμο σημείο παραμένει η έγκαιρη και απολύτως σωστή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έως τις 23:59 της 8ης Οκτωβρίου.

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