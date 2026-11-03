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Περισσότερες οικογένειες αποκτούν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε αναθεώρηση των οικονομικών κριτηρίων και των ποσών ενίσχυσης για την περίοδο 2026-2027.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει αύξηση 10% στην αξία των vouchers, διεύρυνση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων και ειδική μέριμνα για τις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση στα vouchers μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό. Οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των γονέων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας.

Πόσο αυξάνονται τα vouchers

Η αναπροσαρμογή κατά 10% καλύπτει τόσο τα vouchers πλήρους αξίας όσο και εκείνα της μειωμένης κατηγορίας, ανάλογα με τη δομή προσχολικής φροντίδας στην οποία αντιστοιχούν. Συγκεκριμένα, το voucher για βρεφική θέση με σίτιση αυξάνεται στα 3.563 ευρώ, από 3.239 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Για νηπιακή θέση που περιλαμβάνει σίτιση, το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται πλέον στα 2.873 ευρώ, έναντι 2.612 ευρώ, ενώ η αξία του μειωμένου voucher ανεβαίνει στα 2.396 ευρώ από 2.178 ευρώ.

Σημαντικό είναι ότι οι αυξήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά τις νέες εγκρίσεις. Η αναπροσαρμογή επεκτείνεται αυτομάτως και στα vouchers που έχουν ήδη εκδοθεί, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια ή νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Επιπλέον, όσα vouchers έχουν χορηγηθεί ως μειωμένης αξίας θα μετατραπούν αυτοδικαίως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες εντάσσονται πλέον στα νέα, διευρυμένα εισοδηματικά όρια.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη επιδότηση

Με τη νέα υπουργική απόφαση, τα εισοδηματικά όρια για την εξασφάλιση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται οριζόντια κατά 2.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Ειδικότερα:

29.000 ευρώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά.

32.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Η αύξηση των συγκεκριμένων ορίων επιτρέπει σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στην κατηγορία της πλήρους επιδότησης, ακόμη και αν με βάση το προηγούμενο καθεστώς ξεπερνούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τι αλλάζει για τις τρίτεκνες οικογένειες

Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στη χορήγηση των vouchers μειωμένης αξίας.

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στις 37.000 ευρώ, από 35.000 ευρώ. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση, ωστόσο, αφορά τα νοικοκυριά με τρία παιδιά.

Το εισοδηματικό πλαφόν των 38.000 ευρώ καταργείται για τις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους.

Με τη ρύθμιση αυτή, οι τρίτεκνοι αποκτούν την ίδια μεταχείριση που προβλέπεται ήδη για τις πολύτεκνες οικογένειες. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι η απαλλαγή από τον εισοδηματικό περιορισμό δεν συνεπάγεται αυτόματη ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Έρχεται δεύτερος κύκλος αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ

Οι νέες ρυθμίσεις ανοίγουν τον δρόμο και για πρόσθετη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) πρόκειται να δημοσιεύσει δεύτερη πρόσκληση για την περίοδο 2026-2027, αξιοποιώντας τα αναθεωρημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μέσω της νέας πρόσκλησης θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οικογένειες που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα voucher, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται με τη νέα ΚΥΑ.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση στο πρόγραμμα, δίνοντας επιπλέον δυνατότητες σε γονείς που είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης διαδικασίας.

Αναφερόμενη στις νέες παρεμβάσεις, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ενισχύει κατά 10% τα ποσά των vouchers, αυξάνει κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά κριτήρια και αίρει το εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση μειωμένης αξίας voucher στις τρίτεκνες οικογένειες.

Όπως επισήμανε, βασική επιδίωξη είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση περισσότερων γονέων σε δομές προσχολικής φροντίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στα νοικοκυριά που ανατρέφουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν, εκτός από τη Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.