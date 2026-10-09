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Περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δίνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Με νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών και στις δυσκολίες που δημιουργεί, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, η πυκνή αστική δόμηση.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προσαρμόστηκαν τα ηλικιακά όρια, η δυναμικότητα, οι προδιαγραφές των χώρων και οι κανόνες στελέχωσης, ώστε οι σταθμοί να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τις υποδομές τους και να δημιουργούνται περισσότερες θέσεις, ιδιαίτερα για βρέφη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αλλαγές διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνεργασία με γονείς και εκπροσώπους των βρεφονηπιακών σταθμών και απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινή λειτουργία τους.

«Οι οικογένειες χρειάζονται περισσότερες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στις μεγάλες πόλεις, όμως, ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος δυσκολεύει τη δημιουργία νέων σταθμών. Γι’ αυτό κάνουμε το πλαίσιο πιο ευέλικτο και δίνουμε στις δομές περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τις υποδομές τους και να εξυπηρετήσουν περισσότερα παιδιά», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Και προσέθεσε: «Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων και προσαρμόσαμε τις λύσεις, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών».

Το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης οι μονάδες μπορούν να εγγράφουν παιδιά έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, έναντι 10% που ισχύει γενικά, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις.

Το νέο πλαίσιο προσαρμόζει επίσης τις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να αξιοποιούνται πιο λειτουργικά και να διευρύνονται οι δυνατότητες φιλοξενίας παιδιών, ιδιαίτερα βρεφών.

Παράλληλα, οι αίθουσες ύπνου και απασχόλησης μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να οργανώνονται με μεγαλύτερη ευελιξία.

Επικαιροποιήθηκαν ακόμη οι κανόνες στελέχωσης, οι αναλογίες παιδαγωγικού προσωπικού προς βρέφη και νήπια και οι προϋποθέσεις για τη διεύθυνση των σταθμών, ώστε η λειτουργία κάθε μονάδας να προσαρμόζεται καλύτερα στο μέγεθος και στη δυναμικότητά της.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη.

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