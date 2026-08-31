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«Το Whatnot όχι μόνο έσωσε την επιχείρησή μας, αλλά μας επέτρεψε να χρηματοδοτήσουμε ένα νέο κατάστημα στον ίδιο δρόμο και να προσλάβουμε προσωπικό και για τα δύο».

Η Ανίσα Μάντι από τη Γαλλία ξεκίνησε να πουλά μέσω της πλατφόρμας για να διαθέσει το αδιάθετο απόθεμα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Από τότε, όπως λέει, πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ πωλήσεις τον μήνα, ενώ το ρεκόρ της σε μία ζωντανή μετάδοση πλησίασε τις 8.000 ευρώ.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε ένα βράδυ κατάφερε να κάνει μέσω του Whatnot τον ίδιο τζίρο που πραγματοποιεί σε μία ημέρα στο φυσικό της κατάστημα — για την οποία χρειάζονται τρεις ημέρες προετοιμασίας.

Η ιστορία της αποτυπώνει τη δυναμική του ζωντανού ηλεκτρονικού εμπορίου, μιας αγοράς που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και στην οποία η αμερικανική πλατφόρμα Whatnot έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παίκτες.

Σύμφωνα με την πρώτη ευρωπαϊκή έκθεση αγοράς της εταιρείας (The Live Selling Revolution: Whatnot’s 2025 European Market Report), οι χρήστες του Whatnot στην Ευρώπη παρακολουθούν 340.000 ώρες ζωντανών μεταδόσεων κάθε εβδομάδα — χρόνος που, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η εταιρεία, αντιστοιχεί στον συνολικό χρόνο που περνούν κάθε εβδομάδα οι επισκέπτες στους χώρους του Λούβρου!

Η πλατφόρμα είναι σήμερα διαθέσιμη για πωλητές σε έξι ευρωπαϊκές χώρες: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Βέλγιο, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν από οπουδήποτε.

Μια αγορά χωρίς σύνορα

Το μοντέλο του Whatnot δίνει σε έναν μικρό έμπορο τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες άλλων χωρών χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία σε αυτές.

Οι διασυνοριακές πωλήσεις μεταξύ Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας αυξάνονται κατά μέσο όρο 40% τον μήνα, ενώ σε ορισμένες αγορές έως και το 60% των πωλήσεων προέρχεται από άλλες χώρες.

Ότι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν πράξη χρόνια διαβουλεύσεων, κανονισμών και διαδικασιών στις Βρυξέλλες, το έκανε μια νεοφυής εταιρεία από το Λος Άντζελες. Το Whatnot καταργεί τα σύνορα: ένας έμπορος στη Γερμανία μπορεί να πουλήσει ζωντανά το προϊόν του σε έναν καταναλωτή στη Γαλλία ή τη Βρετανία, χωρίς να χρειάζεται να έχει φυσική παρουσία εκεί.

Το μυστικό είναι η εμπειρία

Για τον 37χρονο συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Whatnot, Γκραντ ΛαΦοντέν, η επιτυχία δεν βρίσκεται απλώς στο να μεταφερθεί η πώληση μπροστά στην κάμερα.

Η λογική είναι να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα των αγορών στο φυσικό κατάστημα με εκείνα του διαδικτύου. Ο καταναλωτής μπορεί να κάνει ερωτήσεις στον πωλητή, να δει το προϊόν σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα να συνομιλήσει με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον.

Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον κόσμο των συλλεκτικών αντικειμένων, από τις κάρτες Pokémon και Magic: The Gathering έως τις αθλητικές συλλεκτικές κάρτες (κατηγορίες από τις οποίες ξεκίνησε και η Whatnot).

Εκεί, η ζωντανή μετάδοση δεν λειτουργεί απλώς ως τρόπος πώλησης, αλλά δημιουργεί γύρω από τα προϊόντα μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι ο μέσος χρήστης του Whatnot στην Ευρώπη περνά 65 λεπτά την ημέρα παρακολουθώντας ζωντανές μεταδόσεις.

Από τα συλλεκτικά στη μόδα και την ομορφιά

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται πλέον στα Pokémon και τις κάρτες.

Η γυναικεία μόδα αποτελεί τη δημοφιλέστερη κατηγορία μεταξύ των Ευρωπαίων πωλητών, με 25%, ενώ ακολουθούν τα αθλητικά συλλεκτικά και οι κάρτες με 22%, η ανδρική μόδα με 22% και τα προϊόντα ομορφιάς με 21%.

Το 94% των Ευρωπαίων πωλητών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί τις ζωντανές πωλήσεις απαραίτητες για την επιτυχία της επιχείρησής του, ενώ το 59% δηλώνει ότι πλέον πραγματοποιεί μέσω αυτών πάνω από το μισό των συνολικών εσόδων του.

Η ανάπτυξη είναι ταχύτατη: ο αριθμός των Ευρωπαίων πωλητών στο Whatnot αυξήθηκε 600% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται περισσότερες από 20.000 ώρες ζωντανών μεταδόσεων.

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι πωλητές αυξήθηκαν σχεδόν 650% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ οι χρήστες παρακολούθησαν περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια ώρες ζωντανών μεταδόσεων το 2024.

Στη Γερμανία οι χρήστες παρακολούθησαν περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια ώρες.

Αγορές από την Ελλάδα

Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό και να παρακολουθούν ζωντανές μεταδόσεις και να πραγματοποιούν αγορές, εφόσον ο συγκεκριμένος πωλητής αποστέλλει στην Ελλάδα. Η δυνατότητα και το κόστος αποστολής εμφανίζονται κατά την αγορά.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα για όσους θέλουν να πουλήσουν. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται σήμερα στις χώρες από τις οποίες η Whatnot δέχεται αιτήσεις πωλητών. Η πλατφόρμα ζητά επίσης η χώρα του πωλητή και το τραπεζικό του νόμισμα να αντιστοιχούν, επομένως δεν αρκεί απλώς να δηλώσει κάποιος άλλη χώρα κατά την εγγραφή του.

Αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το Whatnot, που ξεκίνησε ως πλατφόρμα για συλλεκτικά αντικείμενα, σήμερα επιχειρεί να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο: να μετατρέψει την αγορά μέσω διαδικτύου από μία μοναχική διαδικασία αναζήτησης και αγοράς σε ζωντανή κοινωνική εμπειρία, με τον πωλητή, τον αγοραστή και την κοινότητα να βρίσκονται ταυτόχρονα στην ίδια «ψηφιακή αίθουσα».

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η πλατφόρμα αποτυπώνεται και στα οικονομικά της μεγέθη.

Το 2024, η ετήσια αξία των πωλήσεων μέσω ζωντανών μεταδόσεων στο Whatnot ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια, με σημαντική συμβολή από τους Ευρωπαίους αγοραστές και πωλητές.

Τον Αύγουστο του 2026 η εταιρεία άντλησε 545 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 20 δισ. δολάρια. Συνολικά, έχει πλέον αντλήσει περίπου 1,5 δισ. δολάρια από την ίδρυσή της το 2019.

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