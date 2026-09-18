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Ο Στιβ Άισμαν, ο επενδυτής που έγινε γνωστός για την πρόβλεψή του σχετικά με την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων το 2008, δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για ένα σενάριο «αποκάλυψης από τα ρομπότ». Αντίθετα, εκτιμά ότι οι προειδοποιήσεις ορισμένων κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για τους κινδύνους της τεχνολογίας κρύβουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά κίνητρα.

Ο Άισμαν θεωρεί ότι οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα μιας επικείμενης κρίσης, ώστε να οδηγηθούν οι κυβερνήσεις σε αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς, η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος των μεγαλύτερων παικτών, σύμφωνα με το Business Insider.

«Συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχουν πλέον πραγματικά εμπόδια προστασίας γύρω από τις επιχειρήσεις τους και προσπαθούν να κατασκευάσουν μια κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άισμαν.

Η «φούσκα» της ασφάλειας και ο ανταγωνισμός στην AI

Η συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, μετά και τις δημόσιες προειδοποιήσεις στελεχών του κλάδου ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αλλά και στελέχη όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Έλον Μασκ, έχουν υποστηρίξει ότι απαιτείται μεγαλύτερος έλεγχος στον ρυθμό εξέλιξης της AI.

Ο Άισμαν, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε αυτά τα επιχειρήματα. Υποστηρίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν κίνητρο να επιδιώξουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δυσκολέψει μικρότερους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά.

Κατά την άποψή του, στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου λίγοι μεγάλοι όμιλοι θα ελέγχουν την τεχνολογία, διαμορφώνοντας ένα νέο δυοπώλιο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το τέλος του «tokenmaxxing»

Ο επενδυτής υποστηρίζει ότι η περίοδος της ανεξέλεγκτης αύξησης της χρήσης μοντέλων AI, την οποία περιγράφει ως «tokenmaxxing», έχει φτάσει στο τέλος της.

Όπως ανέφερε, τα μοντέλα ανοικτού κώδικα (open weight models) κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς και δημιουργούν πίεση στις μεγάλες εταιρείες AI, οι οποίες πλέον ανησυχούν για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Η άνοδος του κόστους λειτουργίας των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έχει επίσης λειτουργήσει ως crash test για την αγορά, περιορίζοντας τον αρχικό ενθουσιασμό των επενδυτών.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει μειώσει πρόσφατα την έκθεσή του στις μετοχές που συνδέονται με την AI, καθώς θεωρεί ότι η αγορά έχει γίνει περισσότερο ευάλωτη.

Ανησυχίες για OpenAI και Anthropic

Ο Άισμαν είχε ήδη εκφράσει προβληματισμούς για την εξάρτηση ολόκληρου του οικοσυστήματος της AI από δύο μεγάλες εταιρείες: την OpenAI και την Anthropic.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο εταιρείες αποτελούν το «αδύναμο σημείο» της αγοράς, καθώς έχουν τεράστια σημασία για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν κάτι συνέβαινε σε μία από αυτές τις δύο εταιρείες, η αλυσίδα θα κατέρρεε πραγματικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί την OpenAI τη λιγότερο ισχυρή από τις δύο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη θέση του Αμοντέι για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI, σημειώνοντας ότι η Anthropic προετοιμάζεται για μια σημαντική χρηματιστηριακή εισαγωγή.

«Όταν λέτε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε επειδή τα πράγματα είναι επικίνδυνα, η απάντησή μου είναι: πραγματικά; Αναβάλετε τότε την IPO σας», σχολίασε ο Άισμαν.

Ο επενδυτής υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δει εταιρείες AI να αναβάλλουν τις δημόσιες εγγραφές ή τις προσπάθειές τους για άντληση κεφαλαίων, παρά τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη προσοχή.

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