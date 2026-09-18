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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η μεγάλη μετακίνηση των καταναλωτών προς τα σταθερά συμβόλαια φαίνεται να χάνει μέρος της δυναμικής της. Μετά από μήνες κατά τους οποίους τα μπλε τιμολόγια αποτελούσαν τον βασικό προορισμό όσων εγκατέλειπαν τα πράσινα, τα κίτρινα, κυμαινόμενα προϊόντα αρχίζουν να κερδίζουν μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

Η αλλαγή έγινε πιο αισθητή προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Τον Μάιο και τον Ιούνιο, η διεύρυνση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων επιβραδύνθηκε, ενώ η υποχώρηση των πράσινων συνεχίστηκε. Το κενό που δημιουργήθηκε άρχισαν να καλύπτουν τα κίτρινα, καθώς περισσότεροι καταναλωτές εμφανίζονται πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο της διακύμανσης της τιμής με αντάλλαγμα την πιθανότητα χαμηλότερης χρέωσης.

Η μεταβολή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ενεργειακές αγορές χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ παράλληλα οι τιμές των νέων σταθερών συμβολαίων δεν είναι πλέον τόσο χαμηλές όσο στο πρόσφατο παρελθόν.

Από την «ασφάλεια» των μπλε στο ρίσκο των κίτρινων

Στους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους η κατεύθυνση ήταν σαφής. Μεγάλο μέρος των καταναλωτών που απομακρυνόταν από τα πράσινα τιμολόγια επέλεγε ένα σταθερό μπλε πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένη τιμή κιλοβατώρας για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Η δυνατότητα να γνωρίζει ένα νοικοκυριό εκ των προτέρων πόσο θα χρεώνεται για την ενέργεια είχε ιδιαίτερη αξία σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων. Τα μπλε τιμολόγια λειτουργούσαν ουσιαστικά ως προστασία απέναντι σε ενδεχόμενες ανατιμήσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Από τον Μάιο, όμως, η εικόνα άρχισε να διαφοροποιείται. Η άνοδος των σταθερών προϊόντων περιορίστηκε, χωρίς πάντως να αντιστραφεί, ενώ τα κίτρινα άρχισαν να προσελκύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται να έχει παίξει η εμπειρία του προηγούμενου χειμώνα, όταν αρκετά κυμαινόμενα τιμολόγια αποδείχθηκαν στην πράξη οικονομικότερα. Για έναν καταναλωτή που μπορεί να αποδεχθεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα στον μηνιαίο λογαριασμό του, η προοπτική να επωφεληθεί από χαμηλότερες τιμές στην αγορά καθιστά πλέον το κίτρινο προϊόν περισσότερο ανταγωνιστικό.

Στο 15,21% τα κίτρινα στα νοικοκυριά

Η νέα ισορροπία αποτυπώνεται καθαρά στα μερίδια των διαφορετικών κατηγοριών.

Παρά τη σταδιακή απώλεια πελατών, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να κυριαρχούν στην οικιακή αγορά με ποσοστό 53,17%. Περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά παραμένουν, επομένως, στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Τα μπλε συμβόλαια βρίσκονται στο 31,62%, έχοντας αποκτήσει μέσα στους προηγούμενους μήνες μια ιδιαίτερα ισχυρή θέση. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία αύξαναν το μερίδιό τους έχει πλέον περιοριστεί.

Στον αντίποδα, τα κίτρινα έχουν φτάσει στο 15,21%, καταγράφοντας τη σημαντικότερη μεταβολή στο τελευταίο κομμάτι του εξαμήνου. Η ενίσχυσή τους δείχνει ότι οι μετακινήσεις των πελατών δεν κατευθύνονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά προς τα σταθερά συμβόλαια.

Πρόκειται για μια αλλαγή συμπεριφοράς που μπορεί να γίνει ακόμη πιο εμφανής εφόσον οι κυμαινόμενες χρεώσεις παραμείνουν ανταγωνιστικές τους επόμενους μήνες.

Ακριβότερη η «ασφάλεια» της σταθερής τιμής

Ένας από τους παράγοντες που περιορίζουν σήμερα την ελκυστικότητα των μπλε προϊόντων είναι η άνοδος των διαθέσιμων σταθερών χρεώσεων.

Το 2025 υπήρχαν στην αγορά σταθερά προγράμματα με τιμές που πλησίαζαν ακόμη και τα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η εικόνα έχει πλέον αλλάξει, καθώς οι φθηνότερες διαθέσιμες προσφορές κινούνται περίπου στα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση χρέωση των σταθερών προϊόντων βρίσκεται υψηλότερα.

Η διαφορά έχει πρακτική σημασία. Ο καταναλωτής που επιλέγει μπλε τιμολόγιο πληρώνει ουσιαστικά ένα τίμημα για την προβλεψιμότητα που του προσφέρει. Όσο αυξάνεται αυτό το κόστος, τόσο περισσότεροι πελάτες μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Στα κίτρινα τιμολόγια δεν υπάρχει η ίδια προστασία. Η τελική χρέωση ακολουθεί την εξέλιξη της αγοράς, επομένως μια περίοδος αποκλιμάκωσης μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του πελάτη, ενώ μια απότομη άνοδος των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερο λογαριασμό.

Η επιλογή μεταξύ μπλε και κίτρινου γίνεται έτσι περισσότερο μια απόφαση μεταξύ σταθερότητας και ανάληψης κινδύνου, παρά μια απλή σύγκριση της τιμής ενός μήνα.

Περισσότερα κίτρινα στις επιχειρήσεις

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η παρουσία των κυμαινόμενων προϊόντων στους επαγγελματικούς καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται περισσότερο εξοικειωμένοι με τη μεταβολή των ενεργειακών τιμών.

Στα επαγγελματικά συμβόλαια, τα πράσινα διατηρούν μερίδιο 53,19%, ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο που καταγράφεται στα νοικοκυριά.

Η διαφορά βρίσκεται στις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα μπλε περιορίζονται στο 25,42%, αρκετά χαμηλότερα από το 31,62% της οικιακής αγοράς, ενώ τα κίτρινα φτάνουν στο 18,38%, έναντι 15,21% στα νοικοκυριά.

Η απόσταση αυτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις είναι περισσότερο πρόθυμες να διατηρούν άμεση σύνδεση της ενεργειακής τους δαπάνης με τις συνθήκες της αγοράς, αντί να «κλειδώνουν» την τιμή μέσω ενός σταθερού συμβολαίου.

Πορτοκαλί τιμολόγια με μόλις 15 νοικοκυριά

Σχεδόν ανύπαρκτη παραμένει, αντίθετα, η παρουσία των πορτοκαλί, δυναμικών τιμολογίων στην οικιακή αγορά.

Παρά τις προσδοκίες ότι η συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν διαφορετικό τρόπο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ανταπόκριση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Μόλις 15 οικιακοί πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα είχαν επιλέξει δυναμικό προϊόν.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο κίνητρο στους καταναλωτές να μεταφέρουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε ώρες κατά τις οποίες η ενέργεια είναι φθηνότερη. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα δείχνει ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκτήσουν ουσιαστικό μερίδιο στην αγορά.

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο αναδεικνύει μια αγορά ρεύματος που βρίσκεται σε διαρκή ανακατανομή. Η αρχική μαζική στροφή από τα πράσινα προς τα μπλε έχει χάσει μέρος της έντασής της και τα κίτρινα διεκδικούν πλέον μεγαλύτερο κομμάτι των μετακινήσεων.

Το εάν αυτή η τάση θα αποκτήσει διάρκεια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Εάν οι κυμαινόμενες χρεώσεις παραμείνουν ανταγωνιστικές, τα κίτρινα μπορεί να συνεχίσουν να ενισχύονται. Αντίθετα, μια νέα περίοδος έντονων ανατιμήσεων θα μπορούσε να επαναφέρει την ασφάλεια των σταθερών συμβολαίων στο επίκεντρο των επιλογών των καταναλωτών.

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