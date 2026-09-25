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Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες μακροπρόθεσμες συμβάσεις για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο μέσω θαλάσσης, προκειμένου να προστατευθεί από την εκτόξευση των τιμών, δήλωσε ο επικεφαλής της ελβετικής ενεργειακής εταιρείας MET Group.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά διακόψει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι ασιατικοί αγοραστές αποκτούν ολοένα και περισσότερο ευέλικτα φορτία spot — δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών αυτόν τον χειμώνα.

«Μεγάλο μέρος της μακροπρόθεσμης προσφοράς LNG παγκοσμίως κατευθύνεται προς την Ασία, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να βασίζεται περισσότερο στις spot συναλλαγές, και μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πόσο έξυπνη είναι αυτή η τακτική», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Χιμπέρ Βιγκεβένο σε συνέντευξή του.

«Η ύπαρξη περισσότερων μακροπρόθεσμων συμβολαίων στην Ευρώπη σίγουρα θα είχε βοηθήσει φέτος».

Αφού έχασε το μεγαλύτερο μέρος των ροών μέσω αγωγών από τη Ρωσία το 2022, η Ευρώπη έχει αυξήσει την εξάρτησή της από τις παγκόσμιες αποστολές LNG, αλλά οι εταιρείες κοινής ωφέλειας διστάζουν να δεσμευτούν σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Οι εταιρείες έχουν επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσμες και πιο ευέλικτες συμφωνίες, εν μέσω προβλεπόμενης μείωσης της ζήτησης και αυστηρότερων κλιματικών στόχων.

Η Ευρώπη έχει επίσης επιβραδύνει τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, τον κορυφαίο εξαγωγέα LNG παγκοσμίως, μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και των ευρωπαίων συμμάχων της.

Ενώ οι Βρυξέλλες έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από το αμερικανικό καύσιμο, οι ασιατικοί αγοραστές LNG επιταχύνουν τις συζητήσεις για την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν παρατείνεται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωρίζει μεταξύ των κορυφαίων παγκόσμιων εισαγωγέων λόγω της εξάρτησής της από την αγορά LNG χωρίς προθεσμιακές συμβάσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Περίπου το 30% των εισαγωγών LNG της ΕΕ πραγματοποιήθηκε μέσω της αγοράς spot το 2024 και το ποσοστό αυτό παρέμεινε υψηλό και πέρυσι, σύμφωνα με τον οργανισμό ACER.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από το φετινό υψηλό που σημειώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, καθώς οι έμποροι παρακολουθούν στενά τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με τις προμήθειες μέσω των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ παραμένει.

«Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις μήνες για να αυξηθούν οι εξαγωγές», δήλωσε ο Βιγκεβένο, προσθέτοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν ξανά οι τιμές.

«Νωρίτερα φέτος, είχαμε προβλέψει ότι το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο θα κυμαινόταν γύρω στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα το χειμώνα, αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν ξανά τον Μάιο, και στα 70 ευρώ αν αυτό γινόταν τον Ιούλιο», είπε. «Τώρα, πιθανότατα θα μπορούσαμε να φτάσουμε τα 100 ευρώ αν το Ορμούζ δεν ανοίξει ξανά μέχρι το τέλος του χειμώνα, και αυτό οφείλεται απλώς στους βασικούς παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης».

Εν τω μεταξύ, η MET επεκτείνεται και εξετάζει πιθανές συναλλαγές στη βορειοδυτική Ευρώπη, ανέφερε ο Βιγκεβένο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχουμε ισχυρές θέσεις στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, αλλά θα μας ενδιέφερε να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας, είτε οργανικά είτε μη οργανικά, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, στους τομείς του φυσικού αερίου, του LNG, της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε.

Οι ΗΠΑ, από όπου η MET αγοράζει σημαντικούς όγκους LNG, αποτελούν επίσης τομέα ενδιαφέροντος, και η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει γραφείο εκεί, προσέθεσε το στέλεχος, σύμφωνα με το Bloomberg.

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