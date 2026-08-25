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Η Κίνα επιχειρεί να μετατρέψει τα ανθρωποειδή ρομπότ από τεχνολογικό θέαμα σε παραγωγικό εργαλείο, καθώς ο κλάδος περνά σε μια νέα και σαφώς δυσκολότερη φάση. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μια μηχανή να περπατά, να χορεύει ή να εντυπωσιάζει το κοινό, αλλά να μπορεί να εκτελεί επαναλαμβανόμενες και σύνθετες εργασίες με ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία μέσα σε εργοστάσια, κέντρα logistics και, σταδιακά, κατοικίες.

Η αλλαγή κατεύθυνσης είναι εμφανής στο World Robot Conference στο Πεκίνο, όπου οι επιδείξεις έχουν αποκτήσει πολύ πιο πρακτικό χαρακτήρα. Ρομπότ ταξινομούν πακέτα, τοποθετούν κινητά τηλέφωνα σε συσκευασίες, μεταφέρουν εξαρτήματα παραγωγής και δοκιμάζονται σε καθημερινές οικιακές εργασίες.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 εταιρείες, στην πλειονότητά τους κινεζικές, με πάνω από 2.000 εκθέματα και περισσότερα από 150 νέα προϊόντα. Η εικόνα αποτυπώνει το εύρος ενός οικοσυστήματος που αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και προσελκύει ολοένα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια.

Για το Πεκίνο, άλλωστε, τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να εξελιχθούν σε έναν νέο κινητήρα βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και σε ένα ακόμη κρίσιμο μέτωπο του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ.

Η Unitree και η επενδυτική έκρηξη

Το χρηματιστηριακό ενδιαφέρον για τον κλάδο αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στην περίπτωση της Unitree, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες κινεζικές εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ.

Η μετοχή της πραγματοποίησε εκρηκτικό ντεμπούτο στη Σαγκάη, φτάνοντας να διαπραγματεύεται σχεδόν έξι φορές υψηλότερα από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Είχε προηγηθεί εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση, καθώς η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από 8.000 φορές από ιδιώτες επενδυτές.

Η επιτυχία της Unitree λειτουργεί ήδη ως σημείο αναφοράς για άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η Lumos Robotics, όπως και ο βραχίονας ρομποτικής της Chery Automobile, εξετάζουν επίσης την προοπτική εισαγωγής στο χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες που μπορούν να αποκτήσουν θέση στην αναδυόμενη αγορά της λεγόμενης physical AI.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη εμπορικής επιτυχίας. Το πραγματικό τεστ βρίσκεται στις γραμμές παραγωγής και στις αποθήκες, όπου τα ρομπότ πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να λειτουργούν καθημερινά, με περιορισμένα λάθη και οικονομικό κόστος που δικαιολογεί την αντικατάσταση ή υποστήριξη ανθρώπινης εργασίας.

Τα ρομπότ μπαίνουν στα εργοστάσια και τις αποθήκες

Ορισμένες κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να περνούν από τα πιλοτικά προγράμματα στην πραγματική βιομηχανική εφαρμογή.

Η Leju αξιοποιεί ρομπότ για τη μεταφορά κιβωτίων και τη φόρτωση εξαρτημάτων, με τις μηχανές της να χρησιμοποιούνται τόσο από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και σε ευρωπαϊκές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη καταγράφει η Robotera, η οποία έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 100 ρομπότ ταξινόμησης δεμάτων σε 15 αποθήκες στην Κίνα. Από πέρυσι, μηχανές της έχουν ενταχθεί και σε εγκαταστάσεις logistics της China Post, δείχνοντας ότι η ρομποτική αρχίζει να βρίσκει εφαρμογές πέρα από τις ελεγχόμενες συνθήκες των εργαστηρίων.

Πιο απαιτητικό επίπεδο αυτοματοποίησης επιδιώκει η DexForce. Τα ανθρωποειδή συστήματά της μπορούν να χειρίζονται κινητά τηλέφωνα και να τα τοποθετούν σε κουτιά πάνω σε πραγματικές γραμμές παραγωγής.

Από τις αρχές του έτους, τα συγκεκριμένα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε εργοστάσιο της Lens Technology, εταιρείας που προμηθεύει μεταξύ άλλων την Apple και τη Huawei. Οι μηχανές έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με ακρίβεια χιλιοστού, αλλά και να αναγνωρίζουν αστοχίες κατά την εκτέλεση μιας εργασίας και να προχωρούν σε διορθώσεις.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί η Lumos Robotics, η οποία χρησιμοποιεί τις δικές της μηχανές μέσα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Τα ρομπότ έχουν ήδη αναλάβει μέρος της συναρμολόγησης βασικών μονάδων, ενώ επόμενος στόχος είναι η αξιοποίησή τους και στο τελικό στάδιο της συναρμολόγησης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η δυνατότητα μιας εταιρείας ρομποτικής να χρησιμοποιεί τις ίδιες τις μηχανές της για την παραγωγή νέων ρομπότ αποτελεί ουσιαστικά δοκιμή της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες.

Η Nvidia μέσα στο κινεζικό οικοσύστημα

Παρά τον εντεινόμενο τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η ανάπτυξη της κινεζικής ρομποτικής εξακολουθεί να συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με αμερικανικές τεχνολογίες και επιχειρήσεις.

Στη διοργάνωση του Πεκίνου βρέθηκε η Madison Huang, ανώτερο στέλεχος της Nvidia και κόρη του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Jensen Huang. Η Huang έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με το marketing των πλατφορμών Omniverse και robotics της Nvidia, τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για προσομοιώσεις, εκπαίδευση και δοκιμές συστημάτων physical AI.

Παρουσία είχε επίσης η αμερικανική RealSense, η οποία ειδικεύεται σε τεχνολογίες όρασης και αντίληψης για ρομποτικά συστήματα και επιδιώκει να διευρύνει τις εμπορικές συνεργασίες της στην τεράστια κινεζική αγορά.

Η συμμετοχή αμερικανικών επιχειρήσεων αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του κλάδου: την ώρα που Ουάσιγκτον και Πεκίνο ανταγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη και στις προηγμένες τεχνολογίες, οι αλυσίδες ανάπτυξης της ρομποτικής εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διασυνοριακές συνδέσεις.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα: Μαζική εμπορική χρήση

Η βιομηχανία καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να περάσει από μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες ρομπότ σε μαζική ανάπτυξη χιλιάδων μηχανών και, κυρίως, ότι το οικονομικό όφελος δικαιολογεί την επένδυση.

Η X Square Robot κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα στη φετινή χρονιά δοκιμάζει τα ρομπότ της σε εκατοντάδες κατοικίες, ώστε να συγκεντρώσει δεδομένα από πραγματικές συνθήκες καθημερινής χρήσης, ενώ σχεδιάζει να αρχίσει τη σταδιακή εμπορική διάθεσή τους από το 2027.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η συγκεκριμένη αγορά είναι εντυπωσιακή. Οι κύκλοι ανάπτυξης νέων ρομπότ έχουν περιοριστεί πλέον στους έξι έως οκτώ μήνες, όταν σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους η δημιουργία και ωρίμανση ενός νέου προϊόντος μπορούσε να απαιτήσει τρία ή ακόμη και τέσσερα χρόνια.

Αυτός ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να δοκιμάζουν νέες εκδόσεις, να ενσωματώνουν δεδομένα από πραγματικές εργασίες και να βελτιώνουν τα προϊόντα τους μέσα σε λίγους μήνες.

Το επόμενο κεφάλαιο της κινεζικής ρομποτικής, επομένως, δεν θα κριθεί από το ποιο ανθρωποειδές μπορεί να πραγματοποιήσει την πιο θεαματική επίδειξη. Θα κριθεί από το πόσο αξιόπιστα, οικονομικά και αυτόνομα μπορούν τα ρομπότ να εκτελέσουν πραγματική εργασία. Και αν η μετάβαση αυτή επιτευχθεί σε μεγάλη κλίμακα, η Κίνα θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν νέο βιομηχανικό κλάδο με επιπτώσεις που θα ξεπερνούν κατά πολύ την ίδια την αγορά της ρομποτικής.

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