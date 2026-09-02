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Η Apple δίνει ραντεβού για τις 9 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιήσει τη μεγάλη φθινοπωρινή εκδήλωσή της στα κεντρικά γραφεία της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία του event, γύρω από το οποίο αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο η νέα γενιά iPhone, τα Apple Watch και οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προσκλήσεις που απέστειλε η εταιρεία στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης συνοδεύονται από το σλόγκαν «Surprise and shine», μαζί με ένα φωτεινό και ιδιαίτερα έντονο λογότυπο της Apple.

Οι προσδοκίες είναι υψηλές, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Apple θα αξιοποιήσει την εκδήλωση για να αποκαλύψει τη νέα σειρά iPhone και τις επόμενες εκδόσεις του Apple Watch. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει, ωστόσο, η πιθανή παρουσίαση του πρώτου αναδιπλώμενου iPhone, μιας συσκευής που θα σηματοδοτήσει την είσοδο της εταιρείας σε μια κατηγορία όπου έχουν ήδη παρουσία σημαντικοί ανταγωνιστές της.

Η εκδήλωση του Σεπτεμβρίου έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς νέων προϊόντων που ετοιμάζει η Apple για το δεύτερο μισό του έτους. Ήδη αυτή την εβδομάδα η εταιρεία ανακοίνωσε νέα μοντέλα Mac Mini και Mac Studio, τα οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 22 Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό, ο όμιλος επιχειρεί να ανανεώσει ταυτόχρονα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου συσκευών του ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου.

Σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος αναμένεται να στραφεί και στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Apple σχεδιάζει να διαθέσει μια νέα, αναβαθμισμένη έκδοση της Siri, με την ονομασία «Siri AI», η οποία θα βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες του ψηφιακού βοηθού, επιτρέποντάς του να αλληλεπιδρά περισσότερο με εφαρμογές και υπηρεσίες της συσκευής. Μεταξύ άλλων, η Siri AI θα μπορεί να αξιοποιεί εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και ημερολόγια, εκτελώντας πιο σύνθετες ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη και αποκτώντας βαθύτερη σύνδεση με το οικοσύστημα της Apple.

Η φετινή παρουσίαση αποκτά, παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία και σε επίπεδο διοίκησης. Θα είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση προϊόντων της Apple με τον John Ternus στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό.

Ο Tim Cook αποχωρεί από τη θέση του CEO, ολοκληρώνοντας μια μακρά περίοδο στην ηγεσία της εταιρείας, χωρίς όμως να απομακρύνεται από την Apple. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου, παραμένοντας έτσι σε κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και στη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου.

Η εκδήλωση της 9ης Σεπτεμβρίου αναμένεται επομένως να συνδυάσει σημαντικές ανακοινώσεις προϊόντων, την επόμενη φάση της στρατηγικής της Apple στην AI και μια ιστορική αλλαγή στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, δημιουργώντας αυξημένες προσδοκίες για τη νέα εποχή της εταιρείας.

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