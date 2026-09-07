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Υπάρχουν πρόεδροι που επιδιώκουν να μείνουν στην ιστορία με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, σημαντικά έργα ή διεθνείς συμφωνίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει επιλέξει και έναν διαφορετικό δρόμο: να αφήσει το αποτύπωμά του κυριολεκτικά πάνω στον ίδιο τον χάρτη.

Στη δεύτερη θητεία του, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εξελιχθεί στον «πρόεδρο της μετονομασίας», επιχειρώντας να αλλάξει ονομασίες κόλπων, λιμνών, βουνών και εμβληματικών θεσμών, σε μια προσπάθεια που οι υποστηρικτές του παρουσιάζουν ως αποκατάσταση της αμερικανικής κληρονομιάς, ενώ οι επικριτές του βλέπουν ως μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικού και πολιτικού branding.

Από τον Κόλπο του Μεξικού στον «Κόλπο της Αμερικής»

Η πιο γνωστή από τις αλλαγές ήταν ο Κόλπος του Μεξικού, μία ονομασία που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστική εντολή ώστε οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν την ονομασία «Gulf of America» (Κόλπος της Αμερικής), υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί «σημαντικό εθνικό πόρο» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αλλαγή δεν έγινε αποδεκτή διεθνώς. Το Μεξικό συνέχισε να χρησιμοποιεί την παραδοσιακή ονομασία, ενώ πολλές διεθνείς οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης δεν υιοθέτησαν το νέο όνομα. Η απόφαση, ωστόσο, αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δείγμα της νέας πολιτικής του Τραμπ: την προσπάθεια να συνδέσει γεωγραφικές ονομασίες με την αμερικανική ισχύ.

«Τώρα μας λείπει ένας ωκεανός»

Ο Τραμπ δεν έκρυψε ότι η ιδέα μπορεί να έχει συνέχεια. Με αφορμή το πιο πρόσφατο “χτύπημα” της μετονομασίας της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, σαν απάντηση στην αναζωπύρωση της εμπορικής (και όχι μόνο) αντιπαλότητας του με τον Καναδά, ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε σαφώς ότι τα σχέδια του είναι ακόμη πιο φιλόδοξα!

Κατά την ανακοίνωση της αλλαγής της ονομασίας της λίμνης, ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός».

Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει συγκεκριμένα ονομασία ακόμη και ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός Ωκεανός.

«Ίσως αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή και του Ειρηνικού. Ίσως αλλάξουμε και τους δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τους δημοσιογράφους να “παγώνουν” δεδομένου ότι πολλές φορές ο Τραμπ έχει κάνει τις ιδέες του πράξη.

Η δήλωση προφανώς προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι ωκεανοί αποτελούν παγκόσμιες γεωγραφικές οντότητες και όχι αμερικανικά εθνικά τοπωνύμια, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε να επηρεάζεται.

Η πρόκληση των Στενών του Τραμπ

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η αναφορά του για τα Στενά του Ορμούζ και η ιδέα του για τη νέα ονομασία τους ως Στενά του Τραμπ.

Μετά την κλιμάκωση με το Ιράν και τις δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο της περιοχής, ο Τραμπ έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα:

«Τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Trump Strait;»

Η ιδέα δεν αποτέλεσε επίσημη διαδικασία, τουλάχιστον για την ώρα, αλλά εντάχθηκε στη γενικότερη προσπάθειά του να συνδέσει την αμερικανική ισχύ με την ονοματοδοσία παγκόσμιων σημείων στρατηγικής σημασίας.

Ντενάλι ή ΜακΚίνλεϊ: Η μάχη γύρω από την ταυτότητα των ΗΠΑ

Μία από τις πιο φορτισμένες πολιτισμικά αλλαγές που έχει κάνει αφορά το υψηλότερο βουνό της Βόρειας Αμερικής.

Το βουνό στην Αλάσκα ήταν γνωστό επί δεκαετίες ως Mount McKinley, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ. Το 2015 η κυβέρνηση Ομπάμα επανέφερε την ονομασία Denali, το παραδοσιακό όνομα που χρησιμοποιούν οι αυτόχθονες λαοί της Αλάσκας και σημαίνει περίπου «ο Μεγάλος» ή «το Υψηλό Βουνό».

Ο Τραμπ ανέτρεψε αυτή την απόφαση και επανέφερε το Mount McKinley στις ομοσπονδιακές ονομασίες.

Για τους υποστηρικτές του, η αλλαγή ήταν ένας φόρος τιμής σε έναν Αμερικανό πρόεδρο και μια επιστροφή σε μια παλαιότερη ιστορική ονομασία.

Για τους επικριτές του, όμως, είχε και μια βαθύτερη συμβολική διάσταση: ακύρωνε μια προσπάθεια αναγνώρισης της ιστορίας και της παρουσίας των αυτόχθονων πληθυσμών, αντικαθιστώντας ένα όνομα που προερχόταν από τις τοπικές γλώσσες με το όνομα ενός προέδρου από την ηπειρωτική Αμερική.

Η μάχη για το Κένεντι Σέντερ

Η πιο προσωπική απόπειρα του Τραμπ ήταν ίσως αυτή που αφορούσε το John F. Kennedy Center for the Performing Arts στην Ουάσιγκτον.

Μετά την αλλαγή της διοίκησης του Κέντρου, το νέο συμβούλιο ψήφισε την προσθήκη του ονόματος του Τραμπ, δημιουργώντας την ονομασία: «Donald J. Trump and The John F. Kennedy Center for the Performing Arts».

Η κίνηση προκάλεσε πολιτική και νομική σύγκρουση, καθώς το Κένεντι Σέντερ ιδρύθηκε από το Κογκρέσο ως ζωντανό μνημείο προς τιμήν του Τζον Φ. Κένεντι. Οι επικριτές υποστήριξαν ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε την εξουσία να αλλάξει μόνο του το όνομα.

Η αλλαγή, ευτυχώς δεν άντεξε στη νομική δοκιμασία, καθώς τα δικαστήρια έδωσαν (και εδώ) τη λύση. Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε την εξουσία να αλλάξει την ονομασία ενός ιδρύματος που φέρει το όνομα του Τζον Φ. Κένεντι βάσει ομοσπονδιακού νόμου.

Η απόφαση οδήγησε στην αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ από το εμβληματικό Κέντρο. Ωστόσο, η όλη υπόθεση έγινε σύμβολο της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να συνδέσει το όνομά του με θεσμούς που θεωρούνται κομμάτια της αμερικανικής ιστορίας.

Από την πολιτική στην «υπογραφή» πάνω στην Αμερική

Η μανία του Τραμπ με το rebranding και την προβολή του ονόματος του προσωπικά, δεν περιορίζεται, πάντως, σε τοποθεσίες και χάρτες.

Στην ίδια λογική εντάσσονται και μια σειρά από νέα προγράμματα και θεσμούς που φέρουν το όνομα του MAGA προέδρου. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Trump Accounts, που είναι λογαριασμοί αποταμίευσης και επένδυσης για παιδιά και του TrumpRx που είναι μια νέα ομοσπονδιακή ψηφιακή πλατφόρμα για την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η ιδέα για τα λεγόμενα «Trump-class» πολεμικά πλοία, μια νέα κατηγορία μεγάλων πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που ο Τραμπ παρουσίασε ως μέρος ενός νέου «Χρυσού Στόλου» (Golden Fleet»).

Η πρόταση αφορούσε υπερσύγχρονα μεγάλα πλοία επιφανείας με ισχυρό οπλισμό, τα οποία θα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ναυτική κατασκευή των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τα «βύθισε» λόγω κόστους και έτερων προτεραιοτήτων, πριν το σχέδιο δρομολογηθεί.

Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής ταυτότητας, προβολής της εθνικής ισχύος και σύνδεσης νέων πολιτικών με την πολιτική του «America First».

Για τους επικριτές του, ο Τραμπ έχει εξελιχθεί σε έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει την πολιτική σαν μια τεράστια εκστρατεία rebranding, όπου κάθε χάρτης, κτίριο, πρόγραμμα ή θεσμός αποτελεί μια πιθανή ευκαιρία για μια νέα πινακίδα με το όνομά του.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η εκστρατεία ονοματοδοσίας θα αφήσει πραγματικό ιστορικό αποτύπωμα ή αν θα καταλήξει όπως πολλά εμπορικά rebrands: να επιβιώνει κυρίως στα επίσημα έγγραφα και λιγότερο στην καθημερινή γλώσσα των πολιτών.

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