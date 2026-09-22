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Σε τροχιά διόρθωσης κινήθηκε το Bitcoin την Τρίτη στις ασιατικές συναλλαγές, υποχωρώντας από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών, έπειτα από ένα εντυπωσιακό τετραήμερο ράλι που ξεπέρασε το 13%.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κινήθηκε γύρω από τα 85.500 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, έχοντας προηγουμένως φθάσει έως τα 87.381 δολάρια κατά τη συνεδρίαση στις ΗΠΑ.

Παρά την υποχώρηση, το Bitcoin παραμένει περίπου 10.000 δολάρια υψηλότερα από τα χαμηλά της προηγούμενης εβδομάδας, έχοντας συμμετάσχει στην ευρύτερη ανάκαμψη των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, μαζί με τις μετοχές.

Η τιμή του έχει επιστρέψει στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου, εξακολουθεί όμως να απέχει σημαντικά από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων, που σημειώθηκε τον Οκτώβριο.

Το πέρασμα πάνω από τα 80.000 δολάρια

Η ταχύτητα με την οποία το Bitcoin επέστρεψε πάνω από το όριο των 80.000 δολαρίων έχει ενισχύσει τις προσδοκίες ορισμένων traders ότι η πτωτική φάση της αγοράς ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί.

Ο Rich Rosenblum, συνιδρυτής της εταιρείας crypto market making GSR, σημείωσε ότι η δυναμική της αγοράς επαναφέρει κεφάλαια που μέχρι πρότινος παρέμεναν στο περιθώριο. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το πρόσφατο ράλι μπορεί να συνδέεται περισσότερο με τη βελτίωση της ρευστότητας στις διεθνείς αγορές παρά με κάποια θεμελιώδη αλλαγή ειδικά στα crypto.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, μια νέα αναταραχή στις μετοχές και γενικότερα στα risk assets θα μπορούσε να ασκήσει σημαντική πίεση στο Bitcoin.

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία κατάφεραν παράλληλα να ξεπεράσουν δύο σημαντικές εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας: την αποτυχία της εμβληματικής αμερικανικής νομοθεσίας που θα δημιουργούσε σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο και την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια.

Αντίθετα, ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε η απόφαση της SEC την Πέμπτη να ανοίξει τον δρόμο για τη διαπραγμάτευση στις ΗΠΑ τίτλων που βασίζονται σε blockchain, εξέλιξη που οδήγησε σε ισχυρή άνοδο αρκετών σχετικών tokens.

Πάνω από 1 δισ. δολάρια οι ρευστοποιήσεις

Καθοριστικό ρόλο στην απότομη επιτάχυνση της ανόδου φαίνεται ότι έπαιξαν και οι μαζικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων.

Οι συνολικές ρευστοποιήσεις long και short θέσεων στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass. Από αυτές, περίπου 840 εκατ. δολάρια αφορούσαν short θέσεις, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών ανάγκασε όσους είχαν στοιχηματίσει στην πτώση να κλείσουν τις θέσεις τους.

Η Rachael Lucas, αναλύτρια της BTC Markets, εκτιμά ότι η κίνηση είχε περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός short squeeze παρά μιας ανόδου που στηρίζεται ήδη σε ισχυρή πεποίθηση των επενδυτών.

Κατά την ίδια, το Bitcoin ξεπέρασε το πάνω όριο του εύρους διακύμανσης του Σεπτεμβρίου και εισήλθε σε περιοχή με υψηλή συγκέντρωση επιπέδων ρευστοποίησης short θέσεων, προκαλώντας στη συνέχεια αναγκαστικές αγορές.

Ως κρίσιμο επίπεδο αναδεικνύονται πλέον τα 84.000 δολάρια. Πρόκειται για το σημείο της ανοδικής διάσπασης, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί ως στήριξη προκειμένου η κίνηση να αποκτήσει χαρακτηριστικά ευρύτερης αλλαγής τάσης και να μην αποδειχθεί απλώς αποτέλεσμα του short squeeze.

Τα options δείχνουν ανοδικές προσδοκίες

Η εικόνα στην αγορά παραγώγων παραμένει επίσης θετική. Το open interest στα options του Bitcoin στην πλατφόρμα Deribit παρουσιάζει σαφή υπεροχή των call options, τα οποία χρησιμοποιούνται για στοιχήματα σε άνοδο της τιμής.

Στην πλατφόρμα καταγράφονταν σχεδόν 320.000 call contracts, έναντι περισσότερων από 169.000 put contracts, που δίνουν το δικαίωμα πώλησης του κρυπτονομίσματος.

Στο θετικό κλίμα συνέβαλαν επίσης οι ισχυρές εισροές στα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Πρόσθετη ώθηση έδωσε η επιστροφή της Strategy του Μάικλ Σέιλορ στις αγορές Bitcoin. Η μεγαλύτερη εταιρική κάτοχος του κρυπτονομίσματος προχώρησε σε νέα αγορά για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Παρά το ράλι, οι αντίθετοι άνεμοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Το αργό πετρέλαιο παραμένει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, παρότι υποχωρούν, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Ευρύτερα, η πτώση του πετρελαίου και η αισιοδοξία ενόψει της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ έχουν βελτιώσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

Το Bitcoin εξακολουθεί επίσης να βρίσκεται κάτω από το υψηλό του 2026, άνω των 97.000 δολαρίων, που είχε καταγραφεί στα μέσα Ιανουαρίου.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η περιορισμένη επιστροφή των ιδιωτών επενδυτών. Για μεγάλο μέρος του έτους, τα κεφάλαια και το επενδυτικό ενδιαφέρον κατευθύνονταν περισσότερο προς τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και το AI trade, αφήνοντας τα crypto σε δεύτερο πλάνο.

Σύμφωνα με τον Rosenblum, αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο το τελευταίο διάστημα δεν είναι τα θεμελιώδη δεδομένα του Bitcoin αλλά το positioning της αγοράς: το κρυπτονόμισμα ήταν σχετικά υποεπενδεδυμένο, ενώ σημαντικό μέρος των traders διατηρούσε short θέσεις. Η απότομη αντιστροφή αυτής της εικόνας βοήθησε να τροφοδοτηθεί το τελευταίο ράλι.

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