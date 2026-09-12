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Για χρόνια, η επενδυτική λογική πίσω από τον χρυσό ήταν σχετικά απλή: προστασία από τον πληθωρισμό, διατήρηση της αξίας σε περιόδους νομισματικής αστάθειας και καταφύγιο όταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις στις αγορές, σύμφωνα με το Forbes.

Το μοντέλο αυτό, όμως, δυσκολεύεται πλέον να εξηγήσει μόνο του την εντυπωσιακή πορεία του πολύτιμου μετάλλου. Ο χρυσός ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, σημειώνοντας μια άνοδο που ξεχωρίζει ακόμη και μεταξύ των ισχυρότερων ανοδικών κύκλων στην ιστορία του.

Το στοιχείο που κάνει την εξέλιξη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει σημαντικά από τα μεταπανδημικά υψηλά και κινείται κοντά στο 3,5%, γεγονός που αποδυναμώνει την παραδοσιακή εξήγηση ότι η άνοδος του χρυσού αποτελεί κυρίως αντίδραση στις πληθωριστικές πιέσεις.

Η σημερινή αγορά φαίνεται να έχει διαφορετικό κινητήρα.

Οι κεντρικές τράπεζες αλλάζουν τους κανόνες

Η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται στη σύνθεση της ζήτησης. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σταθερούς αγοραστές χρυσού, διατηρώντας τις αγορές τους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για αρκετά χρόνια.

Ιδιαίτερα ενεργές εμφανίζονται κεντρικές τράπεζες αναδυόμενων οικονομιών, μεταξύ άλλων από την Κίνα, την Ινδία, την Πολωνία, την Τουρκία και χώρες του Κόλπου. Η συσσώρευση χρυσού έχει φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν το διεθνές νομισματικό σύστημα βρισκόταν σε διαδικασία μεγάλης ανατροπής.

Πίσω από αυτή τη μετατόπιση βρίσκεται και η εμπειρία των τελευταίων ετών. Το πάγωμα σημαντικού μέρους των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία λειτούργησε ως προειδοποίηση για τους διαχειριστές κρατικών αποθεματικών.

Η λογική είναι διαφορετική από εκείνη του ιδιώτη επενδυτή. Ένα κρατικό απόθεμα σε δολάρια που βρίσκεται μέσα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επηρεαστεί από γεωπολιτικές αποφάσεις. Ο χρυσός που βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο μιας κεντρικής τράπεζας δεν αντιμετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο.

Έτσι, η αγορά χρυσού αποκτά σταδιακά χαρακτήρα διαφοροποίησης των κρατικών αποθεματικών και όχι απλώς επενδυτικής τοποθέτησης.

Το «δημοψήφισμα» για το δολάριο

Αυτή η εξέλιξη αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαβαστεί το σημερινό ράλι.

Ο χρυσός λειτουργεί πλέον σε έναν βαθμό ως δείκτης εμπιστοσύνης στο διεθνές νομισματικό σύστημα, με επίκεντρο το αμερικανικό δολάριο. Το σύστημα που δημιουργήθηκε μετά το Μπρέτον Γουντς στηρίζεται στην εμπιστοσύνη ότι τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια παραμένουν ασφαλή και προσβάσιμα και ότι η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική των ΗΠΑ διατηρεί τη μακροπρόθεσμη αξία του νομίσματος.

Η εικόνα αυτή έχει δεχθεί πιέσεις. Το υψηλό αμερικανικό χρέος, τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα και η χρήση χρηματοοικονομικών κυρώσεων που μπορούν να επηρεάσουν κρατικά αποθεματικά έχουν ενισχύσει την ανάγκη για εναλλακτικές.

Δεν σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες εγκαταλείπουν το δολάριο. Σημαίνει όμως ότι ένα μέρος τους επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από ένα μόνο αποθεματικό νόμισμα.

Σε αυτή τη διαδικασία, ο χρυσός αποκτά διαφορετικό ρόλο από εκείνον που είχε σε προηγούμενους κύκλους.

Η σχέση με τα επιτόκια δοκιμάζεται

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη σημερινή άνοδο ασυνήθιστη.

Παραδοσιακά, ο χρυσός αντιμετωπίζει πιέσεις όταν αυξάνονται οι πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων. Επειδή το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει εισόδημα, οι υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις καθιστούν θεωρητικά πιο ελκυστικά τα ομόλογα και τα μετρητά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών κρατικών ομολόγων κοντά στο 4,8%, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, δημιουργούν ένα περιβάλλον θετικών πραγματικών αποδόσεων. Με βάση την ιστορική σχέση, αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο για τον χρυσό.

Δεν αποδείχθηκε αρκετό.

Η παραδοσιακή σχέση μεταξύ χρυσού και πραγματικών επιτοκίων εξακολουθεί να έχει σημασία, αλλά φαίνεται να υποχωρεί μπροστά σε μια ισχυρότερη διαρθρωτική ζήτηση. Οι κεντρικές τράπεζες δεν αγοράζουν χρυσό επειδή προσπαθούν να προβλέψουν την επόμενη κίνηση της Federal Reserve. Τον αγοράζουν για να αλλάξουν σταδιακά τη σύνθεση των αποθεματικών τους.

Από την τακτική επένδυση στη στρατηγική θέση

Η αλλαγή αυτή έχει συνέπειες και για τα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια.

Εάν το ράλι οφειλόταν αποκλειστικά στον πληθωρισμό, η λογική θα ήταν η τοποθέτηση στον χρυσό να μειώνεται όσο ο πληθωρισμός υποχωρεί. Εάν όμως ένα σημαντικό μέρος της ανόδου αντανακλά μακροπρόθεσμη ανακατανομή παγκόσμιων αποθεματικών, τότε ο χρυσός αποκτά περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα.

Ιστορικά, αρκετές προσεγγίσεις διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων προέβλεπαν μια έκθεση της τάξης του 2% έως 5% στον χρυσό, κυρίως λόγω της χαμηλής συσχέτισής του με τις μετοχές και της συμπεριφοράς του σε περιόδους έντονης αναταραχής.

Η σημερινή δυναμική θέτει πλέον ένα διαφορετικό ερώτημα: αν ο ρόλος του χρυσού στην παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει, τότε μήπως πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μέσα στα χαρτοφυλάκια;

Τα ρίσκα μιας τόσο μεγάλης ανόδου

Η νέα πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι ο χρυσός έχει αποκτήσει ανοσία στις διορθώσεις.

Ένα βασικό ρίσκο παραμένουν τα υψηλά πραγματικά επιτόκια. Εάν η Federal Reserve διατηρήσει αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο διάστημα, το κόστος ευκαιρίας της κατοχής χρυσού αυξάνεται.

Παράλληλα, οι ιστορικά υψηλές τιμές μπορούν να προσελκύσουν βραχυπρόθεσμο κερδοσκοπικό κεφάλαιο μέσω ETF και παραγώγων. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τη μεταβλητότητα και να προκαλέσει απότομες διορθώσεις ακόμη και μέσα σε έναν γενικότερα ανοδικό κύκλο.

Κρίσιμος παράγοντας είναι και η στάση των κεντρικών τραπεζών, σύμφωνα πάντα με το Forbes. Εάν οι αγορές τους περιοριστούν επειδή θεωρήσουν ότι έχουν ήδη πετύχει το επιθυμητό επίπεδο διαφοροποίησης, ένας σημαντικός πυλώνας της σημερινής ζήτησης θα εξασθενήσει.

Ο χρυσός, επομένως, δεν μετατρέπεται σε επένδυση χωρίς ρίσκο. Αλλάζει όμως ο λόγος για τον οποίο αγοράζεται. Από ένα παραδοσιακό καταφύγιο απέναντι στον πληθωρισμό και τις κρίσεις, εξελίσσεται σε στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται όλο και περισσότερο με τη διαφοροποίηση των παγκόσμιων αποθεματικών και την εμπιστοσύνη στο διεθνές νομισματικό σύστημα.

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