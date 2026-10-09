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Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, Βρυξέλλες και Οτάβα επιχειρούν να αναβαθμίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, δίνοντας έμφαση σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής στο Μόντρεαλ, στα τέλη Οκτωβρίου, αναμένεται να συνοδευτεί από συμφωνίες για το ψηφιακό εμπόριο, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την ενέργεια και την πολιτική προστασία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας «νέας συμμαχίας» απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από ΗΠΑ και Κίνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για στενότερους οικονομικούς και θεσμικούς δεσμούς.

Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία του πρώτου «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ, με τον Καναδά να αποτελεί τον υποψήφιο εταίρο.

Το προσχέδιο της κοινής δήλωσης που βρίσκεται υπό επεξεργασία περιγράφει τις δύο πλευρές ως εταίρους με ισχυρές εμπορικές σχέσεις, κοινές αξίες και σημαντικές οικονομικές δυνατότητες, θέτοντας τις βάσεις για ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας.

Ψηφιακό εμπόριο και στρατηγικές πρώτες ύλες

Στο επίκεντρο βρίσκεται συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο, με στόχο ασφαλέστερες, ταχύτερες και χαμηλότερου κόστους ψηφιακές συναλλαγές.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις στρατηγικές πρώτες ύλες, καθώς η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές κρίσιμων μετάλλων και υλικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται να συμμετάσχει σε καναδικά επενδυτικά σχέδια στον τομέα της εξόρυξης στρατηγικών μεταλλευμάτων.

Κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών

Στις υπό προετοιμασία συμφωνίες περιλαμβάνεται και η κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών από την καναδική αεροπορική βιομηχανία De Havilland.

Τα αεροσκάφη προβλέπεται να αναπτυχθούν έως το 2030 για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, ενισχύοντας τις δυνατότητες πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη.

Η συμφωνία δημιουργεί παράλληλα έναν ακόμη δίαυλο βιομηχανικής συνεργασίας και κοινών προμηθειών.

Στο επίκεντρο και το καναδικό LNG

Σημαντικό μέρος της νέας ατζέντας αφορά και την ενέργεια, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τρόπους διεύρυνσης των ενεργειακών συναλλαγών.

Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Καναδά προς την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού. Για την Οτάβα, αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προορισμό για τις ενεργειακές εξαγωγές της.

Erasmus και κινητικότητα πολιτών

Η συνεργασία επεκτείνεται και πέρα από την οικονομία. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν περισσότερες δυνατότητες για τους πολίτες τους να σπουδάζουν, να εργάζονται και να πραγματοποιούν έρευνα εκατέρωθεν του Ατλαντικού.

Ο Καναδάς αναμένεται, ειδικότερα, να ξεκινήσει συζητήσεις για τη συμμετοχή του στο Erasmus, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών.

Το σύνολο των πρωτοβουλιών δείχνει την προσπάθεια για μια σχέση με μεγαλύτερο οικονομικό και θεσμικό βάθος, που θα εκτείνεται από την ενέργεια και τις πρώτες ύλες έως την τεχνολογία, τις επενδύσεις, την πολιτική προστασία και την εκπαίδευση.

Η σύνοδος του Μόντρεαλ αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα για την εδραίωση αυτής της νέας συνεργασίας.

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