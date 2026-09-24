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Η Giorgio Armani προχωρά στην επόμενη σελίδα της ιστορίας της, ορίζοντας τον Dario Vitale ως νέο δημιουργικό διευθυντή των σειρών Emporio Armani και Giorgio Armani Accessories, περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του ιδρυτή του οίκου, Giorgio Armani.

Ο διορισμός του Vitale τίθεται άμεσα σε ισχύ και αποτελεί σημαντική αλλαγή για τον ιταλικό όμιλο, καθώς πρόκειται για τον πρώτο σχεδιαστή εκτός της οικογένειας Armani που αναλαμβάνει αυτή τη θέση.

Ο όμιλος Armani διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, από την πιο προσιτή σειρά Armani Exchange έως τις υψηλής ραπτικής δημιουργίες της Giorgio Armani Privé, που απευθύνονται στην αγορά του κόκκινου χαλιού.

Η νέα εποχή μετά τον Giorgio Armani

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή, η διοίκηση του ομίλου παραμένει σε μεγάλο βαθμό στα χέρια ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος.

Η ανιψιά του Armani, Silvana Armani, συνεχίζει να έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της γυναικείας μόδας, ενώ ο πρόεδρος του ομίλου, Leo Dell’Orco, επιβλέπει τον τομέα της ανδρικής ένδυσης.

Η επιλογή του Vitale σηματοδοτεί, ωστόσο, μια προσπάθεια ανανέωσης του δημιουργικού αποτυπώματος του οίκου, με την προσθήκη ενός σχεδιαστή που προέρχεται από κορυφαίους διεθνείς ομίλους πολυτελείας.

Από τη Versace στη Miu Miu και τώρα στην Armani

Ο Dario Vitale είχε αναλάβει για σύντομο χρονικό διάστημα τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Versace την προηγούμενη χρονιά, όμως αποχώρησε μετά την εξαγορά της μάρκας από την Prada.

Πριν από τη Versace, ο Vitale εργαζόταν στη Miu Miu, μία ακόμη μάρκα του ομίλου Prada, αποκτώντας εμπειρία σε έναν από τους πιο δυναμικούς οίκους της σύγχρονης πολυτέλειας.

Η επιλογή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Armani αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά που δοκιμάζεται από την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης.

Στο επίκεντρο τα αξεσουάρ και οι τσάντες

Η τοποθέτηση του Vitale στην ηγεσία των αξεσουάρ θεωρείται ενδεικτική της πρόθεσης του ομίλου να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε μια κατηγορία που παραδοσιακά δεν αποτελούσε βασική πηγή εσόδων για την Armani.

Οι τσάντες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς για τους ομίλους πολυτελείας, καθώς διαθέτουν συχνά υψηλά περιθώρια κέρδους και μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία.

Η σειρά Emporio Armani, στην οποία πλέον θα έχει δημιουργικό ρόλο ο Vitale, τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις του ομίλου, με χαρακτηριστικά προϊόντα όπως μαύρα φορέματα περίπου 840 ευρώ και ανδρικά κοστούμια περίπου 1.250 ευρώ.

Η πίεση στην πολυτέλεια και η στρατηγική επόμενη ημέρα

Η αλλαγή ηγεσίας στην Armani πραγματοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας.

Η εταιρεία κατέγραψε πέρυσι πτώση οργανικών πωλήσεων 2,8%, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση και πιέσεις από την επιβράδυνση βασικών αγορών.

Οι κληρονόμοι του Giorgio Armani έχουν ήδη προχωρήσει σε οργανωτικές αλλαγές, προσθέτοντας στο διοικητικό συμβούλιο στελέχη με εμπειρία στον κλάδο και τοποθετώντας στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Giuseppe Marsocci.

Το σχέδιο Armani για στρατηγικό εταίρο

Στη διαθήκη του, ο Giorgio Armani είχε προβλέψει τη μελλοντική πορεία του ομίλου, δίνοντας οδηγίες στους κληρονόμους του να αναζητήσουν έναν στρατηγικό εταίρο 12 έως 18 μήνες μετά τον θάνατό του.

Μεταξύ των εταιρειών που είχε υποδείξει ως πιθανούς συνεργάτες περιλαμβάνονται η EssilorLuxottica, η L’Oréal και η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ή άλλος όμιλος αντίστοιχης εμβέλειας.

Η αρχική συμφωνία θα μπορούσε να αφορά την πώληση ποσοστού 15%, με δυνατότητα αύξησης του μεριδίου σχεδόν στο 70% μέσα σε πέντε χρόνια.

Εναλλακτικά, ο Armani είχε αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, ως έναν διαφορετικό δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του οίκου.

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