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Τον μεταβαλλόμενο ρόλο των οικονομικών διευθυντών (CFOs) σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, τεχνολογικών ανατροπών και σύνθετων επενδυτικών αποφάσεων εξετάζει νέα παγκόσμια έρευνα της EY, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη καλούνται να δημιουργούν, να μετρούν και να αποδεικνύουν την αξία που παράγουν για τις επιχειρήσεις.

Η μελέτη EY Global DNA of the CFO αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό ανάμεσα στις φιλοδοξίες των CFOs και στην πρακτική εφαρμογή του στρατηγικού τους ρόλου. Παρότι το 60% των CFOs διεθνώς θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας, μόλις το 25% δηλώνει ότι ηγείται ουσιαστικά των κρίσιμων επενδυτικών αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Παράλληλα, μόλις το 27% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι οι οργανισμοί τους αντιμετωπίζουν την οικονομική διεύθυνση ως βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας, γεγονός που δείχνει ότι ο ρόλος του CFO παραμένει σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερο λειτουργικός παρά στρατηγικός.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το δίλημμα ανάμεσα σε επενδύσεις στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί πλέον το βασικό ζητούμενο. Η πραγματική πρόκληση είναι η συνδυασμένη αξιοποίηση και των δύο, μέσα από ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον της οικονομικής λειτουργίας, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δεξιότητες και την κρίση των ανθρώπων.

Δυσκολία στη μέτρηση της αξίας των επενδύσεων

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι CFOs είναι η αδυναμία αποτύπωσης της αξίας που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες, τα δεδομένα και τα διαφορετικά μοντέλα εργασίας. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα (49%) θεωρούν ότι οι παραδοσιακοί δείκτες απόδοσης δεν μπορούν να καταγράψουν αποτελεσματικά την αξία που προκύπτει από επενδύσεις σε τεχνολογία, νέους ρόλους ή μακροπρόθεσμες στρατηγικές επιλογές.

Παράλληλα, το 50% των CFOs αναφέρει ότι σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία τεκμηρίωσης της απόδοσης επένδυσης (ROI) πριν από την υλοποίηση ενός έργου, ενώ το 68% εκτιμά ότι απαιτείται επαναπροσδιορισμός των δεικτών μέτρησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες επιχειρηματικές συνθήκες.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που μετασχηματίζουν τη λειτουργία των οικονομικών διευθύνσεων, ωστόσο η ετοιμότητα των επιχειρήσεων παραμένει περιορισμένη. Μόλις το 21% των CFOs χαρακτηρίζει την προετοιμασία της οικονομικής του διεύθυνσης για την αξιοποίηση της AI ως «ηγετική» ή «προηγμένη» σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, λιγότερο από το 15% δηλώνει ότι οι ομάδες του διαθέτουν υψηλή προσαρμοστικότητα ή αισθάνονται πλήρη αυτοπεποίθηση στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, αρκετοί CFOs εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την αξιοποίησή της σε κρίσιμους τομείς. Λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι η AI μπορεί να προσφέρει ουσιαστική αξία στην ανάλυση δεδομένων (49%), στις προβλέψεις επιχειρηματικής ανάπτυξης (45%) και στη δυναμική τιμολόγηση (41%).

Αντίθετα, οι οικονομικές διευθύνσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα στην τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται περισσότερο πεπεισμένες για τις δυνατότητές της. Το 71% των CFOs που δηλώνουν πλήρη ετοιμότητα σε AI θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόβλεψη ανάπτυξης, έναντι 44% όσων βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων και 30% όσων έχουν περιορισμένη πρόοδο.

Ωστόσο, η χρηματοδότηση έργων AI εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια. Το 61% των οικονομικών διευθύνσεων αναφέρει προβλήματα ποιότητας δεδομένων, το 51% αβεβαιότητα σχετικά με τα μακροπρόθεσμα οφέλη, ενώ το 50% επισημαίνει έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και πόρων.

Ο CFO ως στρατηγικός εταίρος της επιχείρησης

Η έρευνα καταγράφει μια σημαντική μετατόπιση στον ρόλο των CFOs, οι οποίοι καλούνται πλέον να λειτουργούν όχι μόνο ως διαχειριστές οικονομικών μεγεθών, αλλά ως στρατηγικοί συνεργάτες στη λήψη αποφάσεων.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα περισσότερες τυποποιημένες εργασίες, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των CFOs θα προκύπτει από την ικανότητά τους να μετατρέπουν τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες και τελικά σε επιχειρηματικές αποφάσεις.

Για την ενίσχυση αυτού του ρόλου, η EY προτείνει μια σειρά ενεργειών, μεταξύ των οποίων:

– μεγαλύτερη συμμετοχή των CFOs στις επενδυτικές αποφάσεις υψηλής αβεβαιότητας,

– ενίσχυση της ετοιμότητας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω επενδύσεων σε δεδομένα και δεξιότητες,

– προτεραιότητα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην οργανωτική κουλτούρα,

– ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων στις οικονομικές ομάδες,

– επανασχεδιασμό ρόλων και διαδικασιών ώστε να απελευθερώνεται χρόνος για ανάλυση και στρατηγική υποστήριξη.

Η EY υπογραμμίζει ότι το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι CFOs θα υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τεχνολογία, άνθρωποι και ηγεσία να λειτουργήσουν συνδυαστικά.

Όσο η έννοια της επιχειρηματικής αξίας γίνεται πιο σύνθετη και δυσκολότερη να αποτυπωθεί με παραδοσιακούς δείκτες, οι οικονομικές διευθύνσεις καλούνται να επενδύσουν σε νέα εργαλεία, νέες δεξιότητες και διαφορετικούς τρόπους εργασίας, ενισχύοντας τον στρατηγικό τους ρόλο.

Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις περισσότερων από 1.600 CFOs και ανώτερων στελεχών οικονομικών διευθύνσεων από 28 χώρες και 22 κλάδους της οικονομίας.

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