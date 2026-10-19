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Οι ευρωπαϊκές και κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναμενόταν να παρουσιάσουν έως και 60 νέα μοντέλα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, καθώς ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση της προσοχής των αγοραστών αυτοκινήτων στην ήπειρο συνεχίζει να εντείνεται.

Το φετινό σαλόνι πραγματοποιείται λίγες μόνο ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μια συμφωνία με την Κίνα που θα μπορούσε να μειώσει τις κινεζικές εισαγωγές υβριδικών οχημάτων στην Ένωση κατά περισσότερο από το ήμισυ, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.

Περίπου 20 κινεζικές μάρκες συμμετέχουν στη φετινή έκθεση, μεταξύ των οποίων η BYD και η Chery, διπλασιάζοντας την παρουσία τους σε σχέση με την τελευταία έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού το 2024, καθώς αντιμετωπίζουν έναν εξαντλητικό πόλεμο τιμών στα ηλεκτρικά οχήματα και πτώση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά.

Οι κινεζικές μάρκες έχουν κερδίσει γρήγορα μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα με σημείωμα προς τους πελάτες που εξέδωσε η Jefferies πρόσφατα, η συμφωνία ΕΕ-Κίνας ενδέχεται να πλήξει περισσότερο τις BYD, Chery και τη μάρκα MG της κρατικής SAIC καθώς μεταξύ τους αντιπροσώπευαν το 90% των πωλήσεων υβριδικών αυτοκινήτων κινεζικών μαρκών στην ΕΕ κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026.

Μιλώντας σε πρόσφατη εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, χαιρέτισε την πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις δικές της αγορές».

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ανακτήσει το χαμένο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, η Stellantis παρουσιάζει έξι νέα μοντέλα από όλες τις ευρωπαϊκές μάρκες της στην έκθεση και αποκαλύπτει εννέα πρωτότυπα αυτοκίνητα, μια αξιοσημείωτη ανατροπή μετά από χρόνια διακριτικής παρουσίας στις εκθέσεις της ηπείρου.

Όπως και άλλες δυτικές εκθέσεις αυτοκινήτων, η έκθεση του Παρισιού βρισκόταν σε παρακμή έως ότου οι κινεζικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων άρχισαν να εμφανίζονται μαζικά στην Ευρώπη πριν από τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BYD και η Chery, η φετινή έκθεση θα παρουσιάσει νέες κινεζικές μάρκες όπως η Aito, ενώ η κρατική αυτοκινητοβιομηχανία Changan θα λανσάρει δύο νέες μάρκες — τη Nevo και την Avatr.

Η ΕΕ επέβαλε δασμούς στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής τον Οκτώβριο του 2024. Η Κομισιόν ⁠εργάζεται επίσης πάνω σε νομοθεσία που θα περιλαμβάνει διατάξεις «Made in Europe», οι οποίες θα επιβάλλουν ελάχιστο τοπικό περιεχόμενο στα ηλεκτρικά οχήματα (EV) ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε μεγάλα τμήματα της αγοράς αυτοκινήτων της ΕΕ.

Οι μεγάλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν ευρωπαϊκή παραγωγή εν όψει των διατάξεων «Made in Europe», συχνά σε συνεργασία με παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Τον Ιούλιο, η κινεζική Geely Auto ανακοίνωσε ότι θα παράγει ηλεκτρικά SUV σε εργοστάσιο της Ford Motor στην Ισπανία.

Μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε πλωτή γκαλερί στον ποταμό Σηκουάνα, ο CEO της Geely Auto, Άλεξ Ναν, τόνισε την εμβάθυνση της συνεργασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας με τη γαλλική Renault καθώς και τη «δέσμευση της εταιρείας προς την Ευρώπη».

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, μειώθηκαν κατά 20% το α’ εξάμηνο του ⁠2026, αυξάνοντας την πίεση στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό.

Καθώς η αγορά των ΗΠΑ είναι ουσιαστικά κλειστή για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, η Ευρώπη αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.