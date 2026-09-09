Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα μικρό, πολύχρωμο ρομπότ σε σχήμα πάπιας έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιτυχίες της Hugging Face. Το Microduck, όπως ονομάζεται, που αναπτύχθηκε από τη γαλλική θυγατρική Pollen Robotics, έχει πουλήσει περισσότερα από 10.000 τεμάχια από την κυκλοφορία του την περασμένη Πέμπτη, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι αργά την Τρίτη.

Η ζήτηση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε οι χρόνοι παράδοσης για τις νέες παραγγελίες μετακινήθηκαν ήδη πέρα από την αρχική υπόσχεση για τα Χριστούγεννα του 2026. Το ρομπότ κοστίζει 399 δολάρια και ενσωματώνει αισθητήρες, κινητήρες και υπολογιστική ισχύ πάνω στη συσκευή μέσω του chip RK3566 της Rockchip. Η Rockchip είναι εισηγμένη στη Σαγκάη και το συγκεκριμένο chip χρησιμοποιεί τεχνολογία αδειοδοτημένη από τη βρετανική ARM, δείχνοντας στην πράξη πόσο στενά συνδεδεμένες παραμένουν οι αλυσίδες εφοδιασμού στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία.

Η Rockchip και η αγορά του edge AI

Ο Λιαν Τζιε Σου, chief analyst της Omdia, χαρακτηρίζει τη Rockchip σημαντικό προμηθευτή για εφαρμογές AI που λειτουργούν πάνω στις ίδιες τις συσκευές και όχι μέσω cloud. Τα chips της χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές machine vision, όπως η ανίχνευση αντικειμένων και η αναγνώριση εικόνας. Ωστόσο, όπως σημειώνει, δεν έχουν σχεδιαστεί για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές edge AI, καθώς δεν διαθέτουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για πιο σύνθετα μοντέλα.

Αυτού του είδους η υπολογιστική δυνατότητα είναι κρίσιμη για smartphones, ρομπότ και άλλες συσκευές που θέλουν να τρέχουν generative AI τοπικά, χωρίς να χρειάζεται να στέλνουν δεδομένα στο διαδίκτυο. Η Rockchip ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα αύξηση 40% στα λειτουργικά της έσοδα στο πρώτο εξάμηνο, στα 2,88 δισεκατομμύρια γιουάν, περίπου 428 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60%.

Σύμφωνα με το CNBC, το Microduck ζυγίζει περίπου 800 γραμμάρια και λειτουργεί τόσο ως διαδραστικό καταναλωτικό παιχνίδι όσο και ως πλατφόρμα ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί open-source λογισμικό και, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να μαθαίνει μέσα από εικονικές προσομοιώσεις και οδηγίες που βασίζονται σε συγκεκριμένους στόχους. Είναι το δεύτερο ρομπότ της Pollen Robotics, μιας γαλλικής startup που εξαγοράστηκε πέρυσι από τη Hugging Face.

Το πρώτο ρομπότ που κυκλοφόρησαν μαζί οι δύο εταιρείες την περασμένη άνοιξη είχε επίσης ξεπεράσει τις 10.000 πωλήσεις, σύμφωνα με την Pollen Robotics. Εκπρόσωπος της εταιρείας εξήγησε ότι η επιλογή του Rockchip έγινε λόγω της ενσωματωμένης NPU ισχύος 1 TOPS. Το TOPS, ή tera operations per second, αποτελεί μέτρο της υπολογιστικής ισχύος για εργασίες AI. Για σύγκριση, το επερχόμενο chip Jetson Orin Nano 2 της Nvidia για εφαρμογές ρομποτικής αναμένεται να προσφέρει ισχύ 78 TOPS.

Οι φήμες για Nvidia και Hugging Face

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Microduck, το The Information ανέφερε ότι η Nvidia είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει τη Hugging Face έναντι 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ούτε η Nvidia ούτε η Hugging Face σχολίασαν σχετικό αίτημα. Ο συνιδρυτής της Hugging Face, Τομά Βολφ, ανέφερε σε ανάρτησή του τη Δευτέρα ότι αρκετοί έχουν αρχίσει να παρακολουθούν πιο στενά την αλυσίδα εφοδιασμού του Microduck, καθώς οι παραγγελίες αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.

Το Microduck δεν είναι το μόνο προϊόν που επιχειρεί να μεταφέρει τη ρομποτική στην καταναλωτική αγορά. Η startup Zeroth λάνσαρε το καλοκαίρι ένα ανθρωποειδές ρομπότ σε μέγεθος παιδιού, με τιμή 8.888 γιουάν, το οποίο επίσης υποστηρίζει δυνατότητες μάθησης μέσω εικονικών προσομοιώσεων. Μέχρι στιγμής εμφανίζει 247 προπαραγγελίες στην JD.com στην Κίνα, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει το open-source σύστημα ρομποτικής της την Τετάρτη.

Παράλληλα, ένα ρομπότ-κάμερα της Mondo Robotics, που θυμίζει τον Wall-E, έχει συγκεντρώσει στο Kickstarter ποσό μεγαλύτερο κατά περισσότερο από 80 φορές από τον αρχικό στόχο των 50.000 δολαρίων. Οι τιμές πρώιμης παραγγελίας ξεκινούν από 549 δολάρια, ενώ οι αποστολές έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν τον Οκτώβριο.

Η γρήγορη επιτυχία του Microduck δείχνει ότι η αγορά των προσωπικών ρομπότ αρχίζει να αποκτά πραγματικό εμπορικό ενδιαφέρον, όχι μόνο ως πεδίο πειραματισμού για developers αλλά και ως νέα κατηγορία consumer electronics. Παράλληλα, το προϊόν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο διεθνής παραμένει η τεχνολογική παραγωγή, μια γαλλοαμερικανική εταιρεία, κινεζικό chip, βρετανική αρχιτεκτονική και μια παγκόσμια αγορά καταναλωτών.

Διαβάστε ακόμη

Πλατινί: Οι μεγάλες στιγμές μιας πολυτάραχης καριέρας

Πλειστηριασμοί: Η νέα ανατροπή για το «Athenaeum Palace», η Αρωγή Θεσσαλίας και ο Κοντοβερός (pics)

Πλατφόρμα «Συνέπεια»: Σε ψηφιακή παρακολούθηση οι καθυστερούμενες πληρωμές του Δημοσίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ