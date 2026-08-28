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Μια νέα τεχνολογική έκρηξη, αντίστοιχη με εκείνη που προκάλεσε η εμφάνιση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, φιλοδοξεί να πυροδοτήσει η ρομποτική. Στην Κίνα, όπου η παραγωγή ανθρωποειδών μηχανών έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική, οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου θεωρούν ότι πλησιάζει το σημείο στο οποίο τα ρομπότ θα πάψουν να αποτελούν κυρίως εντυπωσιακές τεχνολογικές επιδείξεις και θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα σε πραγματικές συνθήκες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Unitree, μία από τις ισχυρότερες κινεζικές εταιρείες ρομποτικής, η οποία πριν από λίγα 24ωρα παρουσίασε το ταχύτερο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο. Η εταιρεία εκτιμά πλέον ότι ο κλάδος πλησιάζει τη δική του «στιγμή ChatGPT», δηλαδή ένα τεχνολογικό σημείο καμπής ικανό να οδηγήσει σε μαζική υιοθέτηση των έξυπνων μηχανών.

«Προχωράμε προς μια “στιγμή ChatGPT” στην ενσώματη νοημοσύνη», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Unitree, Γουάνγκ Ξινγκξίνγκ, μιλώντας σε μεγάλο συνέδριο ρομποτικής στο Πεκίνο.

Η σύγκριση δεν είναι τυχαία. Η κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη μαζική εξάπλωση της γενετικής AI, επιταχύνοντας τις επενδύσεις και μεταφέροντας την τεχνητή νοημοσύνη από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών και επιχειρήσεων.

Στη ρομποτική, όμως, ένα αντίστοιχο ορόσημο δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων world models, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να δημιουργούν εσωτερικές αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου, επιτρέποντας στα ρομπότ να αντιλαμβάνονται τον χώρο, να προβλέπουν τις συνέπειες των ενεργειών τους και να προσαρμόζονται σε περιβάλλοντα που δεν έχουν συναντήσει προηγουμένως.

Το ρομπότ που θα «καταλαβαίνει» ένα άγνωστο σπίτι

Ο στόχος που περιγράφει η Unitree είναι πολύ πιο φιλόδοξος από τη δημιουργία μηχανών που εκτελούν προκαθορισμένες κινήσεις. Η πραγματική επανάσταση θα έρθει όταν ένα ρομπότ μπορεί να μεταφερθεί σε έναν χώρο που δεν γνωρίζει και, χωρίς ειδικό προγραμματισμό για κάθε επιμέρους αποστολή, να κατανοεί τι του ζητείται και να εκτελεί αυτόνομα τις περισσότερες εργασίες.

Ο Γουάνγκ Ξινγκξίνγκ εκτιμά ότι στο μέλλον ένα ανθρωποειδές θα μπορεί να τοποθετείται σε ένα άγνωστο σπίτι και να ολοκληρώνει επιτυχώς περίπου το 80% των εργασιών, ακολουθώντας απλές φωνητικές οδηγίες ή εντολές γραμμένες σε φυσική γλώσσα.

Ένα τέτοιο επίπεδο αυτονομίας, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελούσε το καθοριστικό σημείο καμπής που χρειάζεται η αγορά ώστε να περάσει σε περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης.

Η φιλοδοξία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για την Unitree, η οποία εισήλθε πρόσφατα στο χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ντεμπούτο. Η χρηματιστηριακή της πορεία αντανακλά τις μεγάλες προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την κινεζική βιομηχανία ρομποτικής και ειδικότερα γύρω από την προοπτική εμπορικής αξιοποίησης των ανθρωποειδών.

Από δύο έως δέκα χρόνια για το μεγάλο άλμα

Παρά την αισιοδοξία, η διοίκηση της Unitree αποφεύγει να παρουσιάσει την τεχνολογική επανάσταση ως άμεση. Ο Γουάνγκ τοποθετεί ένα σημαντικό άλμα στις δυνατότητες του λογισμικού των ρομπότ μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο η πλήρης ωρίμανση να χρειαστεί ακόμη πέντε έως δέκα χρόνια.

Η σχετική επιφυλακτικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συζήτηση γύρω από τα ανθρωποειδή συνοδεύεται ήδη από πολύ υψηλές προσδοκίες. Παρά την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης, οι σημερινές μηχανές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς όταν καλούνται να λειτουργήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Η Unitree έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρή θέση στη διεθνή αγορά. Θεωρείται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ρομποτικών σκύλων παγκοσμίως και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ανθρωποειδών ρομπότ.

Η εταιρεία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από θεαματικές παρουσιάσεις μηχανών που χορεύουν, εκτελούν σύνθετες κινήσεις και επιδεικνύουν δεξιότητες κουνγκ φου. Πίσω από το επικοινωνιακό θέαμα, όμως, βρίσκεται η προσπάθεια μεταφοράς της τεχνολογίας σε πραγματικές βιομηχανικές εφαρμογές, από εργοστάσια έως εγκαταστάσεις logistics.

Προς το παρόν, σημαντικό μέρος της πελατειακής βάσης της Unitree αποτελείται από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται ακόμη σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο της ανάπτυξης, των δοκιμών και του πειραματισμού.

Το 2028 ως πιθανό ορόσημο

Ακόμη πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δίνει ο Γουάνγκ Ξε, ιδρυτής της κινεζικής startup ρομποτικής Galbot. Κατά την εκτίμησή του, η «στιγμή ChatGPT» της ενσώματης νοημοσύνης μπορεί να έχει φτάσει έως το 2028.

Ως τέτοιο σημείο ορίζει τη στιγμή κατά την οποία ένα ρομπότ θα είναι ικανό να εκτελεί περίπου 70% έως 80% των συνηθισμένων καθημερινών εργασιών, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως εξειδικευμένη εκπαίδευση για καθεμία από αυτές.

Η συσσώρευση τεράστιων όγκων δεδομένων από την πραγματική λειτουργία των μηχανών, σε συνδυασμό με νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις στο λογισμικό και στα μοντέλα AI, θεωρείται βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο γενίκευσης.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι να αποκτήσουν τα ρομπότ κάτι αντίστοιχο με τη δυνατότητα των σημερινών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων να ανταποκρίνονται σε νέες ερωτήσεις χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ειδικά για καθεμία. Στην περίπτωση των ανθρωποειδών, όμως, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, καθώς η νοημοσύνη πρέπει να μεταφράζεται σε σωστή φυσική δράση στον πραγματικό κόσμο.

Η κινεζική κυριαρχία στα ανθρωποειδή

Η Κίνα έχει ήδη αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα στην παραγωγική πλευρά της αγοράς. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρέδωσε περισσότερα από 40.000 ανθρωποειδή ρομπότ, ενώ αντιπροσωπεύει περίπου το 97% της παγκόσμιας παραγωγής του συγκεκριμένου τύπου μηχανών.

Η ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί στρατηγική επιλογή για το Πεκίνο. Η κινεζική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με δημογραφική γήρανση και συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για τεχνολογίες ικανές να αναλάβουν επαναλαμβανόμενες, χαμηλής προστιθέμενης αξίας ή επικίνδυνες εργασίες.

Η προοπτική αφορά εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα logistics και, μακροπρόθεσμα, ακόμη και οικιακά περιβάλλοντα. Η δυνατότητα ανάπτυξης ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις της δημογραφικής μεταβολής και ταυτόχρονα να δημιουργήσει για την Κίνα μια νέα βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, απέχει ακόμη από το ιδανικό σενάριο. Παρότι τα ανθρωποειδή κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους σε βιομηχανικές μονάδες και αποθήκες, στις περισσότερες εργασίες εξακολουθούν να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται προσαρμογή σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Νέο μέτωπο στην αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας

Η ταχύτατη κινεζική ανάπτυξη έχει μετατρέψει τη ρομποτική σε ακόμη ένα πεδίο του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Τον περασμένο μήνα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ προχώρησε στην απαγόρευση μελλοντικών εισαγωγών ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η κίνηση δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στους Κινέζους κατασκευαστές που φιλοδοξούν να διευρύνουν την παρουσία τους στην αμερικανική αγορά.

Παρά τους περιορισμούς, αρκετές κινεζικές επιχειρήσεις εξετάζουν πλέον πιο επιθετικά τη διεθνή τους επέκταση, καθώς η εγχώρια παραγωγή αυξάνεται και η τεχνολογία ωριμάζει.

Η επόμενη μεγάλη μάχη, επομένως, δεν αφορά μόνο το ποιος θα κατασκευάζει περισσότερα ρομπότ. Αφορά κυρίως το ποιος θα αναπτύξει πρώτος τον «εγκέφαλο» που θα τα μετατρέψει σε πραγματικά αυτόνομες μηχανές. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των κινεζικών εταιρειών, η στιγμή κατά την οποία ένα ανθρωποειδές θα μπορεί να μπει σε έναν άγνωστο χώρο, να ακούσει μια απλή εντολή και να καταλάβει μόνο του τι πρέπει να κάνει ίσως αποτελέσει για τη ρομποτική ό,τι αποτέλεσε το ChatGPT για την τεχνητή νοημοσύνη.

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