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Η Κίνα προχωρά με ταχύ ρυθμό στην εκκαθάριση των πιο αδύναμων τραπεζών της, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τους κινδύνους που έχουν συσσωρευτεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από την κρίση στην αγορά ακινήτων, τα προβληματικά δάνεια και τον υπερβολικό δανεισμό σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Fitch Ratings, αριθμός-ρεκόρ 670 τραπεζών έκλεισαν κατά την τελευταία ετήσια καταμέτρηση, με τις περισσότερες να απορροφώνται από μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα.

Έπειτα από αυτή τη διαδικασία ενοποίησης, ο αριθμός των τραπεζών στη χώρα έχει περιοριστεί στις 3.139, καταγράφοντας πτώση περίπου 23% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Η εξέλιξη προκαλεί ενδιαφέρον και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Οι τραπεζικές κρίσεις στο παρελθόν έχουν προκαλέσει ισχυρές μεταβολές στο Bitcoin, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις έχει λειτουργήσει ως εναλλακτική τοποθέτηση όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αμερικανική τραπεζική κρίση του 2023. Μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, η μετοχή της First Republic κατέρρευσε περισσότερο από 60% μέσα σε μία συνεδρίαση, ενώ το Bitcoin κατέγραψε άνοδο έως και 10%.

Γιατί εξαφανίζονται οι μικρές τράπεζες της Κίνας

Οι περισσότερες τράπεζες που έκλεισαν ήταν μικρά αγροτικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία η Fitch χαρακτηρίζει ως το πλέον αδύναμο τμήμα του κινεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους ανήλθαν στο 2,8% κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι 1,5% για το σύνολο του κινεζικού τραπεζικού συστήματος.

Σημαντικό μέρος αυτών των δανείων είχε κατευθυνθεί προς εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, έναν κλάδο που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της κινεζικής οικονομικής κρίσης.

Χρηματοδότηση είχε επίσης διοχετευθεί σε οχήματα χρηματοδότησης των τοπικών κυβερνήσεων, τα οποία χρησιμοποιούν κινεζικές πόλεις και περιφέρειες για να δανείζονται εκτός των επίσημων προϋπολογισμών τους, χρηματοδοτώντας μεταξύ άλλων δρόμους, κατοικίες και έργα υποδομών.

Την ίδια στιγμή, η ευρύτερη κινεζική οικονομία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, στον χαμηλότερο ρυθμό από το 2022, ενώ οι νέες χορηγήσεις δανείων σε γουάν κατέγραψαν ακόμη και απόλυτη πτώση τον Απρίλιο και τον Ιούλιο.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ενοποίηση τέτοιας κλίμακας», δήλωσε στους Financial Times ο Τζέισον Μπέντφορντ, ανώτερος επισκέπτης ερευνητής στο National University of Singapore.

Η Fitch δεν βλέπει μετάδοση της κρίσης

Παρά το μέγεθος της αναδιάρθρωσης, η Fitch εκτιμά ότι είναι απίθανο τα προβλήματα των μικρών τραπεζών να μεταδοθούν στο ευρύτερο κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα συγκεκριμένα ιδρύματα δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο και εξαρτώνται σε μικρό βαθμό από δανεισμό από άλλες τράπεζες, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες μετάδοσης των προβλημάτων τους.

Ωστόσο, οι πιέσεις δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στις μικρές αγροτικές τράπεζες.

Τον Ιούλιο, οι Αρχές της Γουχάν ανέλαβαν τον έλεγχο της Z-Bank, ενός πιστωτικού ιδρύματος με περιουσιακά στοιχεία περίπου 124 δισ. γουάν.

Ήταν η πρώτη παρέμβαση αυτού του είδους στην Κίνα μετά την υπόθεση της Baoshang Bank το 2019.

«Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή στη χρηματοπιστωτική αγορά και στην εμπιστοσύνη των καταθετών», σημείωσε η Κάρεν Γου, αναλύτρια της CreditSights, υπογραμμίζοντας ότι το Πεκίνο πρέπει να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Οι προηγούμενες τραπεζικές κρίσεις

Η Κίνα έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν επεισόδια τραπεζικής αναταραχής.

Η ανάληψη του ελέγχου της Baoshang Bank είχε προκαλέσει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης για τις περιφερειακές τράπεζες, ενώ το πάγωμα καταθέσεων σε μικρές τράπεζες στην επαρχία Χενάν είχε οδηγήσει ακόμη και σε διαδηλώσεις καταθετών το 2022.

Τα προηγούμενα επεισόδια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, το Bitcoin ενισχύθηκε την εβδομάδα που ακολούθησε σε τρεις από τις τέσσερις αντίστοιχες τραπεζικές αναταράξεις.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν κοντά στα 85.340 δολάρια κατά τη σύνταξη του δημοσιεύματος.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το Bitcoin

Η άμεση έκθεση της αγοράς crypto στα προβλήματα των κινεζικών τραπεζών είναι πάντως περιορισμένη.

Η ηπειρωτική Κίνα απαγόρευσε τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων το 2021, ενώ οι κινεζικές τράπεζες είχαν ήδη αποκλειστεί από τη διεκπεραίωση συναλλαγών που συνδέονται με crypto.

Επομένως, η σχέση μεταξύ της αναδιάρθρωσης του κινεζικού τραπεζικού συστήματος και του Bitcoin είναι περισσότερο έμμεση παρά άμεση.

Μια ελεγχόμενη διαδικασία συγχωνεύσεων και κλεισίματος μικρών τραπεζών, χωρίς απώλεια εμπιστοσύνης από τους καταθέτες, πιθανότατα θα έχει περιορισμένη επίδραση στις διεθνείς αγορές.

Αντίθετα, μια ευρύτερη τραπεζική αναταραχή που θα έπληττε την εμπιστοσύνη στο κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερες ανακατατάξεις στις παγκόσμιες αγορές και να επαναφέρει τη συζήτηση για τον ρόλο του Bitcoin ως εναλλακτικού περιουσιακού στοιχείου απέναντι στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Προς το παρόν, πάντως, η Fitch δεν προβλέπει συστημική μετάδοση της κρίσης.

Η διαδικασία εξυγίανσης απέχει επίσης από την ολοκλήρωσή της. Η Moody’s αναμένει νέες συγχωνεύσεις, καθώς οι κινεζικές ρυθμιστικές Αρχές επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που έχουν συσσωρευτεί στα μικρότερα και πιο αδύναμα περιφερειακά πιστωτικά ιδρύματα.

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