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Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού, καθώς η εγχώρια ζήτηση αποδυναμώνεται, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για τους καθιερωμένους παγκόσμιους παίκτες. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας βρίσκεται σε άνθηση στο εξωτερικό, κατακλύζοντας αγορές από την Ευρώπη έως τη Νοτιοανατολική Ασία και ασκώντας πιέσεις σε καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota Motor και η Volkswagen, αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο στην Κίνα οι πωλήσεις αυτοκινήτων βρίσκονται σε σταθερή πτώση από τα τέλη του περασμένου έτους, καθώς η ασθενής καταναλωτική ζήτηση και τα χρόνια έντονου ανταγωνισμού τιμών έχουν αφήσει τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο υπερφορτωμένη με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Οι μεγάλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BYD, η Geely και η Chery φιλοδοξούν εδώ και καιρό να γίνουν παγκόσμιες εταιρείες βαρέων βαρών. Αντιμέτωπες με την υποτονική εγχώρια ζήτηση, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας έχουν ένα ολοένα και ισχυρότερο κίνητρο να επιταχύνουν την επέκταση στο εξωτερικό, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό θα επιτείνει μόνο την πίεση στους Ευρωπαίους και Ιάπωνες ανταγωνιστές που ήδη αγωνίζονται να ανταγωνιστούν τα τεχνολογικά προηγμένα, χαμηλού κόστους ηλεκτρικά οχήματα της Κίνας.

«Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, εξαιρετικά ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού, ολοένα και πιο εξελιγμένα προϊόντα και ισχυρό οικονομικό κίνητρο για να βρουν ανάπτυξη εκτός Κίνας», δήλωσε ο Bill Russo, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Automobility με έδρα τη Σαγκάη.

Η παγκοσμιοποίηση «γίνεται στρατηγική αναγκαιότητα» για τις κορυφαίες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, πρόσθεσε.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν κατά το ένα πέμπτο στα 1,47 εκατομμύρια οχήματα τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σηματοδοτώντας τον 10ο συνεχόμενο μήνα πτώσης, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας.

Οι εξαγωγές, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν κατά 88% στα 923.000 οχήματα.

Παρόλο που τα δεδομένα περιλαμβάνουν μη κινεζικές μάρκες που παράγονται στην Κίνα, η τάση διψήφιας πτώσης στην εγχώρια αγορά και διψήφιας αύξησης των εξαγωγών διατηρείται μεταξύ των εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ο Cui Dongshu, επικεφαλής της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων, απέδωσε την τελευταία αδυναμία στις αυξημένες τιμές των καυσίμων που έπληξαν τη ζήτηση για βενζινοκίνητα οχήματα και στη συνεχιζόμενη υποτονικότητα στην κατηγορία των entry-level sedan.

Γενικότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία αντικατοπτρίζει τη δυναμική που διαδραματίζεται τώρα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τα ακμάζοντα εργοστάσια και οι εξαγωγές στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ η αδύναμη αγορά ακινήτων και η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη περιορίζουν την εγχώρια ζήτηση.

Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αγωνίζονται με μια οικονομία που παράγει περισσότερα από όσα μπορεί να πουλήσει στην εγχώρια αγορά. Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι αγορές του εξωτερικού προσφέρουν μια ολοένα και πιο σημαντική διέξοδο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι εγχώριες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 2,3 εκατομμύρια οχήματα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας πτώση 20%.

Αυτό ισοδυναμεί με όλες τις εγχώριες ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, κατά την ίδια περίοδο. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας αυξήθηκαν κατά 71% το πρώτο εξάμηνο.

Η αναλύτρια της HSBC, Γιουτσιάν Ντινγκ, δήλωσε ότι η εγχώρια ζήτηση αυτοκινήτων είναι πιθανό να σταθεροποιηθεί και ενδεχομένως να αρχίσει να ανακάμπτει από τα τέλη Αυγούστου έως τον Σεπτέμβριο, καθώς ο κύκλος των νέων μοντέλων θα επιταχυνθεί.

Η BYD, για παράδειγμα, έχει αντισταθμίσει την πτώση 35% στις εγχώριες πωλήσεις κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να αυξάνονται κατά 79% σε ετήσια βάση. Η Βραζιλία και η Βρετανία έχουν αναδειχθεί ως οι μεγαλύτερες αγορές της εκτός Κίνας το 2026.

Η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στο εξωτερικό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την Ιαπωνία. Από το 2023, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οχημάτων στον κόσμο, έναν τίτλο που κατείχε επί μακρόν ο ασιατικός αντίπαλός της.

«Η άνοδος της Ιαπωνίας ως εξαγωγέα αυτοκινήτων βασίστηκε στην αποδοτικότητα της κατασκευής, την ποιότητα και την οικονομία καυσίμου», δήλωσε ο Russo.

Το πλεονέκτημα της Κίνας σήμερα είναι ευρύτερο, πρόσθεσε, και περιλαμβάνει «ηλεκτροδότηση, μπαταρίες, λογισμικό, έξυπνα χαρακτηριστικά, κλίμακα εφοδιαστικής αλυσίδας και πολύ ταχεία ανάπτυξη προϊόντων».

«Αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να κάνει την παγκοσμιοποίηση της Κίνας σημαντικά πιο ανατρεπτική».

Οι κινεζικές μάρκες κυριαρχούν στην εγχώρια αγορά.

Οι εγχώριες μάρκες κερδίζουν μερίδιο καθώς η γερμανική και η ιαπωνική αγορά χάνουν έδαφος σε μια συρρικνούμενη αγορά της Κίνας

Μάχη Κίνας και Ιαπωνίας για μερίδιο αγοράς.

Η πίεση από Κινέζους παίκτες είναι ήδη ορατή σε βασικές αγορές του εξωτερικού.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατείχαν περίπου το 12% του μεριδίου αγοράς επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας μικρή μεταβολή σε σχέση με τέσσερα χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Κατά την ίδια περίοδο, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αύξησαν το μερίδιό τους από μόλις 3% σε 16%, κάτι που, σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινόμησης, έγινε εις βάρος ορισμένων Ευρωπαίων, Νοτιοκορεατών και Αμερικανών ανταγωνιστών.

Το χάσμα είναι ιδιαίτερα έντονο στα ηλεκτρικά οχήματα. Οι κινεζικές μάρκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των αποστολών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, ενώ οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται λίγο κάτω από το 5%.

Η Counterpoint προβλέπει ότι οι κινεζικές μάρκες θα κατακτήσουν περισσότερο από το 20% της συνολικής αγοράς επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη και το 29% της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030.

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