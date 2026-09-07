Κρις Ρόκος: Ο μάστερ των hedge funds εγκαταλείπει τη Βρετανία και έρχεται Ελλάδα

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Ο Κρις Ρόκος, ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους και ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου, ετοιμάζει την αποχώρησή του από τη χώρα. Με βάση δημοσίευμα του Bloomberg, ο ιδρυτής της Rokos Capital Management θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ωστόσο, το fund που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 22 δισ. δολαρίων αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αναφέρει το Bloomberg, καθώς η χώρα έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Το προφίλ του Κρις Ρόκος

Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.

Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.

Εκεί ο Ρόκος δημιούργησε τη φήμη του ως εξαιρετικά επιτυχημένου trader στις αγορές κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Brevan Howard υπολογίζεται ότι δημιούργησε κέρδη άνω των 4 δισ. δολαρίων για το fund, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα χρόνια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το 2012 αποχώρησε από την Brevan Howard και, ύστερα από μία περίοδο κατά την οποία διαχειριζόταν την προσωπική του περιουσία και μια δικαστική διαμάχη για τους περιορισμούς ανταγωνισμού με την πρώην εταιρεία του, επέστρεψε ενεργά στις αγορές. Το 2015 ίδρυσε τη Rokos Capital Management, χτίζοντας ένα fund που επενδύει με βάση τις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις σε επιτόκια, συνάλλαγμα, μετοχές, πιστωτικές αγορές, αναδυόμενες αγορές και εμπορεύματα.

Η RCM έχει καταγράψει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τους Times, απέδωσε περίπου 31% το 2024 και 21% το 2025, ενώ η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 1,2 δισ. στερλινών και κέρδη σχεδόν 940 εκατ. στερλινών στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση. Ο ίδιος ο Ρόκος έλαβε μερίδιο περίπου 477 εκατ. στερλινών από τα κέρδη.

Παρά το μέγεθος της περιουσίας και της επιρροής του, ο Ρόκος διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό δημόσιο προφίλ. Το Forbes αποτιμά την προσωπική του περιουσία σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια το 2026.

Το όνομά του βρέθηκε πάντως έντονα στην επικαιρότητα το 2026 και για έναν διαφορετικό λόγο: δεσμεύτηκε να διαθέσει 190 εκατ. στερλίνες στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για τη δημιουργία της νέας Rokos School of Government. Σύμφωνα με το Cambridge, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά προς βρετανικό πανεπιστήμιο στη σύγχρονη εποχή. Η κίνηση συνδέεται με τη μακρόχρονη φιλανθρωπική του δραστηριότητα, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της ισότητας ευκαιριών.

Σήμερα ο Κρις Ρόκος συγκαταλέγεται σε μια σχετικά μικρή ομάδα επενδυτών των οποίων η προσωπική αντίληψη για επιτόκια, νομίσματα και τις μεγάλες μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να καθορίσει την πορεία κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων. Το επενδυτικό μοντέλο της RCM παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένο με τον ίδιο και τις αποφάσεις του, γεγονός που εξηγεί τόσο τη φήμη του στις διεθνείς αγορές όσο και το «key-man risk» που ορισμένοι επενδυτές αποδίδουν στο fund.

Γιατί φεύγουν από το Ην. Βασίλειο

Ο Ρόκος είναι ο τελευταίος σε μια σειρά από σημαίνοντες επενδυτές και επιχειρηματικούς ηγέτες που επέλεξαν να αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κατάργηση του επίμαχου καθεστώτος «non-dom» (μη εγχώριων φορολογουμένων) και την αύξηση των φόρων στα πάντα, από τις επενδύσεις private equity έως τις κληρονομιές και τα κεφαλαιακά κέρδη. Ο κορυφαίος επενδυτής κατέλαβε την τρίτη θέση στη νεότερη ετήσια λίστα των Sunday Times με τους κορυφαίους φορολογούμενους, με φορολογικό λογαριασμό ύψους 330 εκατ. λιρών (447 εκατ. δολάρια).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την στιγμή που ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον πρώτο του προϋπολογισμό αυτό το φθινόπωρο, σε ένα φόντο αυξημένης ανησυχίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές για την εύθραυστη εικόνα των οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Χίλι δήλωσε στην πρώτη του μεγάλη ομιλία τη Δευτέρα ότι θέλει να δει τη Βρετανία «ως μια χώρα δημιουργίας πλούτου». Δεσμεύτηκε να ελαφρύνει το βάρος για τις επιχειρήσεις, αλλά απέφυγε να αφήσει υπονοούμενα για μειώσεις φόρων. Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία τον Ιούλιο, έχει εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή του για περισσότερους φόρους στον πλούτο.

Ο Χίλι μίλησε ενόψει του πρώτου του προϋπολογισμού στις 28 Οκτωβρίου, ο οποίος υπόσχεται να αποτελέσει μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς το κύμα πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά ομολόγων έχει εξανεμίσει περίπου το ήμισυ του δημοσιονομικού μαξιλαριού ύψους 23,6 δισ. λιρών που υπήρχε έναντι των δημοσιονομικών κανόνων τον Μάρτιο. Η επιδεινούμενη προοπτική, ως απόρροια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια για αυξήσεις φόρων στις τράπεζες, το πετρέλαιο και τον πλούτο.

Από την αμφίρροπη νίκη του στις γενικές εκλογές του 2024, το Εργατικό Κόμμα έχει στοχεύσει τον πλούτο με φόρους στους μη μόνιμους κατοίκους (non-doms), στις κληρονομιές οικογενειακών αγροκτημάτων και επιχειρήσεων, στο private equity και στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων. Στον τελευταίο της προϋπολογισμό, η πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εισήγαγε φόρο στις κατοικίες αξίας άνω των 2 δισ. λιρών.

Με καθαρή περιουσία περίπου 4 δισ. δολαρίων σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, ο Ρόκος είναι ανάμεσα στις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των χρηματοοικονομικών.

Δισεκατομμυριούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Checkout.com, Γκιγιόμ Πουζάζ, και του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου της Αιγύπτου, Νασέφ Σαουίρις, εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση των μεταρρυθμίσεων στο καθεστώς non-dom στις αρχές του 2024 από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση. Η διοίκηση των Εργατικών στη συνέχεια προχώρησε σε ευρύτερες αλλαγές.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εισάγει ένα νέο τετραετές πρόγραμμα, το λεγόμενο καθεστώς «Foreign Income and Gains» (Εισοδήματα και Κέρδη Εξωτερικού), το οποίο προσφέρει 100% απαλλαγή από τον βρετανικό φόρο για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό.

Η βρετανική κυβέρνηση περιγράφει το τετραετές σύστημα αντικατάστασης ως πιο ανταγωνιστικό, αλλά χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν εισάγει τα δικά τους προγράμματα την τελευταία δεκαετία για να προσελκύσουν πλούσιους αλλοδαπούς, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια, παρόμοια με το προηγούμενο καθεστώς non-dom της Βρετανίας.

Η Ελλάδα προσφέρει ένα 15ετές καθεστώς για επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η Ιταλία διαθέτει ένα παρόμοιο 15ετές σύστημα, αλλά μετά από πρόσφατες αυξήσεις, έχει ορίσει τον κατ’ αποκοπή φόρο στις 300.000 ευρώ για τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.