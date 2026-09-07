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Μια εικόνα που είχε να δει ο Σκαραμαγκάς εδώ και δεκαετίες καταγράφεται αυτές τις ημέρες στις μεγαλύτερες ναυπηγικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ένα υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC βρίσκεται και πάλι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τη σταδιακή επιστροφή τους στις βαριές επισκευές πλοίων πολύ μεγάλου μεγέθους.

Πρόκειται για το «Acheloos» («Αχελώος») της Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, χωρητικότητας 306.000 dwt. Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων καταγράφουν την άφιξή του στον Σκαραμαγκά στις 5 Σεπτεμβρίου, προερχόμενο από τους Αγίους Θεοδώρους. Το VLCC παραμένει στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου.

Η παρουσία του έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη έναν δεξαμενισμό. Ο «Αχελώος» έχει μήκος περίπου 333 μέτρα, πλάτος 60 μέτρα και μεταφορική ικανότητα περίπου 306.000 τόνων, δηλαδή ανήκει στην κατηγορία των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων που κινούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές αργού πετρελαίου.

Και είναι ένα σχεδόν ολοκαίνουργιο πλοίο. Παραδόθηκε στην Dynacom τον περασμένο Ιούνιο από τη Hengli Heavy Industry στην Κίνα, μαζί με το αδελφό VLCC «Evros». Τα δύο πλοία είναι χωρητικότητας 306.000 dwt και αποτελούν μέρος του εκτεταμένου προγράμματος ανανέωσης του στόλου του ομίλου Προκοπίου.

Από το Ορμούζ στον Σκαραμαγκά

Η ιστορία του «Αχελώου» αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω όσων προηγήθηκαν στον Περσικό Κόλπο. Στις 20 Ιουλίου, λίγες εβδομάδες μετά την παράδοσή του, το VLCC χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προέλευσης ενώ έπλεε στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μέσα στο εξαιρετικά τεταμένο περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί για την εμπορική ναυτιλία.

Η Dynacom είχε επιβεβαιώσει τότε το περιστατικό, αναφέροντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν ασφαλή, ενώ δεν καταγράφηκε ρύπανση. Το πλοίο οδηγήθηκε στη συνέχεια σε αγκυροβόλιο προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις και εκτίμηση των ζημιών.

Έτσι, μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, η διαδρομή του νεότευκτου VLCC συνδέει δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της σημερινής ναυτιλίας: από τον γεωπολιτικό κίνδυνο του Ορμούζ στη μεγάλη δεξαμενή του Σκαραμαγκά.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη σημασία της άφιξής του. Ο Σκαραμαγκάς διαθέτει μια υποδομή που ελάχιστα ναυπηγεία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να προσφέρουν. Η Δεξαμενή Νο 5 έχει μήκος 421,2 μέτρα και πλάτος 75 μέτρα και μπορεί να δεχθεί πλοία έως 500.000 dwt. Αυτό σημαίνει ότι ένα VLCC των διαστάσεων του «Αχελώου» βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στον φυσικό επιχειρησιακό χώρο για τον οποίο σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Υπάρχει επίσης η Δεξαμενή Νο 4, μήκους 335,3 μέτρων και πλάτους 53,6 μέτρων, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων έως 250.000 dwt. Συνολικά, οι εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν περισσότερα από 760.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ διαθέτουν περίπου 2,5 χιλιόμετρα προβλητών, χώρους κατασκευών και εξοπλισμού και υποδομές για εμπορικά και πολεμικά πλοία. Η μεγάλη πέμπτη δεξαμενή αποτελεί επί χρόνια το σημαντικότερο βιομηχανικό πλεονέκτημα του συγκροτήματος. Είχε παραμείνει ανενεργή για περίπου 20 χρόνια, πριν ξεκινήσει η προσπάθεια επαναφοράς και αναβάθμισής της υπό τη νέα ιδιοκτησία. Γι’ αυτό και η παρουσία ενός VLCC στον Σκαραμαγκά έχει διαφορετικό ειδικό βάρος από την άφιξη ενός ακόμη πλοίου για επισκευές. Είναι ουσιαστικά η αξιοποίηση του μεγαλύτερου συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει το ναυπηγείο.

Η αλλαγή της εικόνας του Σκαραμαγκά έχει γίνει μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η μεταβίβαση των εγκαταστάσεων στον Γιώργο Προκοπίου ολοκληρώθηκε το 2023, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία ενός βιομηχανικού συγκροτήματος που είχε περάσει από μακρά περίοδο προβλημάτων και αδράνειας. Από την επανεκκίνηση μέχρι σήμερα έχουν περάσει από τις εγκαταστάσεις πάνω από 115 πλοία. Ανάμεσά τους βρίσκονται Suezmax και Aframax tankers, φορτηγά πλοία, containerships, επιβατηγά, μεγάλα yachts και υποβρύχια. Ο ετήσιος ρυθμός έχει φθάσει πλέον κοντά στα 60 πλοία.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με την κατάσταση μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα. Οι εγκαταστάσεις που για μεγάλο διάστημα υπολειτουργούσαν έχουν αρχίσει να αποκτούν ξανά σταθερή ροή εμπορικών εργασιών. Σήμερα απασχολούνται περίπου 200 εργαζόμενοι σε μόνιμη βάση, ενώ μαζί με συνεργεία και εξειδικευμένους τεχνικούς ο αριθμός μπορεί να φθάνει τους 700 όταν αυξάνεται ο φόρτος εργασίας.

Το σχέδιο των 100 εκατ. ευρώ

Ο στόχος του Γιώργου Προκοπίου, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός μεγάλου επισκευαστικού κέντρου.

Στον Σκαραμαγκά βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 100 εκατ. ευρώ, με περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη κατευθυνθεί σε αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Το επόμενο βήμα είναι δυσκολότερο, η επιστροφή στις κατασκευές. Η στρατηγική που διαμορφώνεται προβλέπει δραστηριότητα τόσο στην εμπορική ναυτιλία όσο και στα αμυντικά προγράμματα, αλλά και είσοδο σε νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά με την Qualco και την Olympic Marine για ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων αυτόνομων σκαφών επιφανείας. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να διαθέτουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό, έχοντας ιστορικά αναλάβει ναυπηγήσεις, επισκευές και εκσυγχρονισμούς πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.

Ο «Αχελώος» έχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα. Τόσο το πλοίο όσο και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά βρίσκονται υπό την επιχειρηματική ομπρέλα του Γιώργου Προκοπίου. Αυτό όμως δεν μειώνει τη σημασία της εικόνας. Αντίθετα, λειτουργεί ως πρακτική επίδειξη των δυνατοτήτων των εγκαταστάσεων προς τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Ένα σύγχρονο VLCC μήκους 333 μέτρων μέσα στον Σκαραμαγκά αποτελεί πολύ ισχυρότερο μήνυμα προς άλλους πλοιοκτήτες από οποιαδήποτε παρουσίαση δυνατοτήτων σε ένα ναυτιλιακό συνέδριο.

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