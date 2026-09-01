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Σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά παιχνιδιών αντιμετωπίζει πιέσεις από την οικονομική αβεβαιότητα και τη συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών, η Lego κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, καταγράφοντας νέα ρεκόρ και διευρύνοντας σημαντικά το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Η δανέζικη εταιρεία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με αύξηση εσόδων κατά 21%, αξιοποιώντας μια στρατηγική που συνδυάζει εκατοντάδες νέα προϊόντα, συνεργασίες με κορυφαία brands του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας και μεγαλύτερη έμφαση στους ενήλικες καταναλωτές.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 41,9 δισ. δανέζικες κορώνες, περίπου 6,5 δισ. δολάρια, από 34,6 δισ. κορώνες την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην κερδοφορία, καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32%, στα 8,6 δισ. κορώνες, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 22%, φθάνοντας τα 10,9 δισ. κορώνες.

Η ισχυρή οικονομική επίδοση συνοδεύεται από μία ενδιαφέρουσα στρατηγική επιλογή. Η Lego σκοπεύει να αξιοποιήσει περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για αυτοματοποίηση και υποστηρικτικές εργασίες, αλλά δεν σχεδιάζει να της παραδώσει το δημιουργικό κομμάτι που βρίσκεται στην καρδιά του brand: τον σχεδιασμό των ίδιων των Lego.

Ρεκόρ με 332 νέα σετ σε έξι μήνες

Ένας από τους σημαντικότερους κινητήρες ανάπτυξης είναι η συνεχής ανανέωση του χαρτοφυλακίου. Μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2026 η Lego παρουσίασε 332 νέα σετ, αριθμό-ρεκόρ για την εταιρεία.

Η διεύρυνση της γκάμας δεν αφορά απλώς περισσότερα προϊόντα, αλλά μια προσπάθεια να καλυφθούν πολύ περισσότερες ηλικίες, ενδιαφέροντα και εισοδηματικές κατηγορίες.

Η Lego έχει επενδύσει ιδιαίτερα στις συνεργασίες με παγκόσμια αναγνωρίσιμα ονόματα. Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, Formula 1 και Pokémon βρίσκονται μεταξύ των μεγάλων θεματικών που αξιοποιεί για να προσελκύσει καινούργιο κοινό, ενώ το ποδόσφαιρο αποκτά ευρύτερη θέση στη στρατηγική της.

Στο χαρτοφυλάκιο έχουν ενταχθεί προϊόντα που συνδέονται με αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει ακόμη και κατασκευή του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τιμή 199,99 δολάρια.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφάνισαν και τα σετ K-Pop Demon Hunters, τα οποία προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον, κυρίως από κορίτσια, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις κατηγορίες καταναλωτών που έρχονται σε επαφή με τη Lego.

Το μοντέλο βασίζεται ουσιαστικά στην ικανότητα της εταιρείας να μετατρέπει διαφορετικές τάσεις της ποπ κουλτούρας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας σε φυσικά προϊόντα που παραμένουν αναγνωρίσιμα ως Lego.

Οι ενήλικες μετατρέπονται σε κινητήρα ανάπτυξης

Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών βρίσκεται, ωστόσο, έξω από το παραδοσιακό παιδικό κοινό. Τα διάσημα τουβλάκια έχουν εξελιχθεί σε προϊόν ψυχαγωγίας, συλλογής και διακόσμησης για ενήλικες, δημιουργώντας μια αγορά με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερες δυνατότητες τιμολόγησης.

Σύνθετα αυτοκίνητα, αρχιτεκτονικά μοντέλα, λουλούδια, κινηματογραφικά franchises και συλλεκτικές κατασκευές επιτρέπουν στη Lego να απευθύνεται πλέον σε ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν αγοράσει παιχνίδι της εταιρείας επί δεκαετίες.

Χαρακτηριστική είναι η επιτυχία της σειράς Botanical, η οποία λειτούργησε ως σημείο εισόδου στο brand για καταναλωτές χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη σχέση με τα παραδοσιακά Lego.

Αντίστοιχα, η συνεργασία με την Epic Games έχει επιτρέψει στην εταιρεία να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στον ψηφιακό κόσμο του Fortnite και στις φυσικές κατασκευές.

Η στρατηγική αυτή δίνει στη Lego τη δυνατότητα να αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η ζήτηση ενισχύεται τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ των ενηλίκων, διευρύνοντας σημαντικά τη συνολική αγορά στην οποία μπορεί να απευθυνθεί.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα τιμών. Στην ίδια θεματική σειρά μπορεί να διαθέτει ένα απλό προϊόν περίπου 30 δολαρίων και μια σύνθετη συλλεκτική κατασκευή χιλιάδων κομματιών με τιμή που προσεγγίζει ή ξεπερνά τα 250 δολάρια.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσεγγίζει τόσο οικογένειες που αναζητούν ένα σχετικά οικονομικό παιχνίδι όσο και ενήλικες συλλέκτες που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Το προβάδισμα απέναντι σε Mattel και Hasbro

Η δυναμική της Lego αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συγκρίνεται με τις επιδόσεις των βασικών ανταγωνιστών της. Η δανέζικη εταιρεία συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο στη διεθνή αγορά παιχνιδιών, αναπτυσσόμενη ταχύτερα από ομίλους όπως η Mattel και η Hasbro.

Τα έσοδα της Lego στο πρώτο εξάμηνο είναι πλέον περισσότερο από τριπλάσια από εκείνα καθενός από τους δύο μεγάλους αμερικανικούς ανταγωνιστές, επιβεβαιώνοντας την απόσταση που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο.

Ισχυρές επιδόσεις καταγράφονται σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, αν και υπάρχει μία σημαντική εξαίρεση: η Κίνα.

Οι Κινέζοι καταναλωτές παραμένουν πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους και η Lego δεν καταγράφει στην κινεζική αγορά την ανάπτυξη που εμφανίζει σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Η εταιρεία, πάντως, αντιμετωπίζει την αδυναμία αυτή ως περισσότερο κυκλικό παρά στρατηγικό πρόβλημα. Δεν εγκαταλείπει την αγορά, αλλά συνεχίζει να επενδύει και να ανοίγει καταστήματα, προσβλέποντας στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της κατανάλωσης.

Η «κόκκινη γραμμή» στην τεχνητή νοημοσύνη

Την ώρα που πολλές επιχειρήσεις εξετάζουν πόσο μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους μπορούν να αναθέσουν στην AI, η Lego χαράζει μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυτοματοποίηση και τη δημιουργικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αξιοποιείται για περισσότερο τυποποιημένες διαδικασίες, διοικητικές εργασίες και επιμέρους στάδια της παραγωγής. Μία πιθανή εφαρμογή αφορά, για παράδειγμα, τη δημιουργία και επεξεργασία των οδηγιών συναρμολόγησης που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Η λογική είναι ότι η AI μπορεί να αφαιρέσει από τους designers επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες διαδικασίες, αφήνοντάς τους περισσότερο χρόνο για το πραγματικά δημιουργικό κομμάτι της εργασίας τους.

Όμως ένα προϊόν Lego σχεδιασμένο αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται στα σχέδια της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος Νιλς Κρίστιανσεν έχει καταστήσει σαφές ότι ο σχεδιαστής θα παραμένει υπεύθυνος για τη δημιουργική διαδικασία. Η AI θα λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης και όχι ως αντικαταστάτης της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μια επιχείρηση της οποίας η εμπορική αξία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα να μετατρέπει ιδέες και πολιτιστικά φαινόμενα σε προϊόντα με ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τον καταναλωτή.

Το πετρέλαιο και η πίεση στο κόστος των Lego

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, το δεύτερο εξάμηνο συνοδεύεται από μια διαφορετική πρόκληση. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει αυξήσει το κόστος των πλαστικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των διάσημων τούβλων.

Μέχρι στιγμής, η οικονομική επίδραση παραμένει περιορισμένη. Η Lego έχει αυξήσει σταδιακά τη χρήση πρώτων υλών που δεν βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας έτσι την άμεση έκθεσή της στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών. Παράλληλα, η Lego επιδιώκει να περιορίσει και τους κινδύνους των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων φέρνοντας την παραγωγή πιο κοντά στις μεγάλες αγορές κατανάλωσης.

Στις ΗΠΑ κατασκευάζεται νέο εργοστάσιο και κέντρο διανομής στη Βιρτζίνια, με στόχο να τεθούν σε λειτουργία έως τα μέσα του 2027. Η επένδυση θα επιτρέψει στην εταιρεία να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα μία από τις σημαντικότερες αγορές της και να μειώσει μέρος της εξάρτησης από μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία παρέχει στη Lego μεγαλύτερη δυνατότητα να απορροφά προσωρινές αυξήσεις κόστους χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να τις μεταφέρει άμεσα στους καταναλωτές.

Η εταιρεία βρίσκεται έτσι σε μια ασυνήθιστα ισχυρή θέση: αυξάνει πωλήσεις και κέρδη, κερδίζει μερίδιο αγοράς, διευρύνει το κοινό της και επενδύει ταυτόχρονα σε νέα παραγωγική δυναμικότητα.

Παρά τα ρεκόρ, η διοίκηση αποφεύγει να θεωρήσει δεδομένη τη συνέχιση των σημερινών ρυθμών. Οι καταναλωτικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν, οι πρώτες ύλες παραμένουν ευάλωτες στις γεωπολιτικές εξελίξεις και η κινεζική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει αδυναμία.

Προς το παρόν, πάντως, η Lego αποδεικνύει ότι το μοντέλο ανάπτυξής της δεν στηρίζεται πλέον μόνο στα παιδιά. Αθλητισμός, gaming, κινηματογράφος, συλλεκτικά προϊόντα και ενήλικες καταναλωτές έχουν μετατρέψει τα μικρά πλαστικά τουβλάκια σε μια πολύ μεγαλύτερη παγκόσμια επιχείρηση, με την τεχνητή νοημοσύνη να καλείται να βοηθήσει τη μηχανή να λειτουργεί αποτελεσματικότερα – αλλά όχι να αποφασίζει τι θα χτίσει στη συνέχεια.

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