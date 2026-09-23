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Νέα δεδομένα για την πορεία της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα καταγράφει η τάση ενίσχυσης των προσλήψεων εργαζομένων που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους διαδρομής. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο πρόθυμες να εντάξουν στο δυναμικό τους νεότερα στελέχη, ωστόσο η εύρεση ανθρώπων με τις κατάλληλες δεξιότητες εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Τα στοιχεία για το 4ο τρίμηνο του 2026 δείχνουν μια μικτή εικόνα: από τη μία πλευρά, οι εργοδότες αυξάνουν τις ευκαιρίες για εργαζομένους entry level, από την άλλη όμως η διαδικασία στελέχωσης παραμένει απαιτητική, καθώς πολλές ανοιχτές θέσεις δεν καλύπτονται με την ταχύτητα που θα επιθυμούσαν οι επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, το 42% των εργοδοτών δηλώνει ότι οι προσλήψεις εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2025, ενώ το 36% αναφέρει ότι δεν έχει σημειωθεί μεταβολή.

Σε διεθνές επίπεδο, η τάση είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς το 45% των εργοδοτών παγκοσμίως αυξάνει τις προσλήψεις νέων εργαζομένων, ενώ μόλις το 20% καταγράφει μείωση.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση για νέους εργαζομένους

Η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλίσεων, όπου το 58% των εργοδοτών δηλώνει ότι έχει αυξήσει τις προσλήψεις εργαζομένων που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στις Υπηρεσίες (Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές), καθώς και στον κλάδο Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών, όπου το 46% των επιχειρήσεων αναφέρει περισσότερες προσλήψεις νέων εργαζομένων.

Στον Δημόσιο Τομέα, την Υγεία και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, το 45% των εργοδοτών καταγράφει αύξηση, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα στη Βιομηχανία, όπου επίσης το 45% δηλώνει ενίσχυση των προσλήψεων.

Πιο συγκρατημένη εμφανίζεται η τάση στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τους Φυσικούς Πόρους, αλλά και στο Εμπόριο και τα Logistics, όπου το 37% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση των προσλήψεων σε θέσεις αρχικού επιπέδου.

Στις Κατασκευές και τα Ακίνητα, η εικόνα είναι πιο σταθερή, καθώς το 37% των εργοδοτών αυξάνει τις προσλήψεις, το 48% δεν καταγράφει αλλαγή, ενώ το 15% αναφέρει μείωση.

Η χαμηλότερη αύξηση καταγράφεται στον Τουρισμό, τα Ξενοδοχεία και την Εστίαση, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενισχύουν τις προσλήψεις νέων εργαζομένων διαμορφώνεται στο 29%.

Τι επιταχύνει τις διαδικασίες πρόσληψης

Η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από την οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών έως την ύπαρξη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού με τις απαιτούμενες γνώσεις.

Οι εργοδότες που καταφέρνουν να ολοκληρώνουν ταχύτερα τις προσλήψεις αποδίδουν την επιτυχία τους κυρίως στη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και στους υπεύθυνους επιλογής προσωπικού.

Παράλληλα, η πιο στοχευμένη αναζήτηση υποψηφίων περιορίζει τον χρόνο στελέχωσης, καθώς οι επιχειρήσεις απομακρύνονται από τη μαζική συλλογή βιογραφικών και στρέφονται σε πιο εξειδικευμένες πρακτικές εντοπισμού ταλέντων.

Σημαντική συμβολή έχουν επίσης οι ταχύτερες εσωτερικές εγκρίσεις, η καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων και η δυνατότητα αξιοποίησης πιο ευέλικτων μοντέλων εργασίας, όπως η τηλεργασία και η υβριδική απασχόληση.

Οι βασικές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις

Παρά την αύξηση των προσλήψεων, η έλλειψη κατάλληλων υποψηφίων παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

Το σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες, καθώς πολλές εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους που διαθέτουν τον συνδυασμό τεχνικών γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας που απαιτούν οι σύγχρονες θέσεις εργασίας.

Ακολουθεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλα καταρτισμένων υποψηφίων στην τοπική αγορά, γεγονός που ενισχύει το πρόβλημα ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό είναι μικρότερο.

Επιπλέον, οι ίδιες οι διαδικασίες πρόσληψης συχνά καθυστερούν την κάλυψη θέσεων, καθώς οι πολλαπλές εγκρίσεις και η σύνθετη αξιολόγηση υποψηφίων επιμηκύνουν τον απαιτούμενο χρόνο.

Την ίδια στιγμή, η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες των υποψηφίων και στις πραγματικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας παραμένει μια σημαντική πρόκληση, ενώ περιορισμένη πρόσβαση σε επαγγελματικά δίκτυα και συστάσεις δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση κατάλληλων εργαζομένων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται περισσότερο προς τους νέους εργαζομένους, όμως η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αποτελεσματικότερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την κάλυψη των αναγκών τους.

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