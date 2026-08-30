Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο μπάσκετ, ο όρος «αμυντική ολίσθηση» περιγράφει την προσπάθεια ενός αθλητή να αποκρούσει τις επιθέσεις χωρίς να καταρρεύσει εντελώς. Αυτή ακριβώς τη στρατηγική ακολουθεί σήμερα η Nike, ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των αθλητικών υποδημάτων. Ο αμερικανικός κολοσσός βρίσκεται σε σταθερή καθοδική τροχιά, βλέποντας τη μετοχή του να διολισθαίνει τα τελευταία πέντε χρόνια και να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, έχοντας χάσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από το ιστορικό υψηλό του Νοεμβρίου του 2021.

Παρά τη δραματική αυτή πτώση, η παραμονή στην κορυφή παραμένει γεγονός. Τα έσοδα της Nike για το 2025 άγγιξαν τα 46 δισεκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας τεράστια απόσταση από τα 28,07 δισεκατομμύρια της δεύτερης Adidas. Ωστόσο, τα στάσιμα έσοδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα αποδεικνύουν ότι ο αμερικανικός γίγαντας δέχεται την πιο σκληρή πίεση της νεότερης ιστορίας του.

Το μοιραίο στρατηγικό λάθος της απευθείας πώλησης

Η ρίζα των σημερινών προβλημάτων εντοπίζεται σε μια σειρά από εσφαλμένες διοικητικές αποφάσεις υπό την ηγεσία του πρώην διευθύνοντος συμβούλου John Donahoe. Το 2020, ο Donahoe εφάρμοσε τη στρατηγική «Consumer Direct Offense», στρέφοντας την εταιρεία σχεδόν αποκλειστικά στις απευθείας πωλήσεις προς τον καταναλωτή (DTC) μέσω της εφαρμογής και του ηλεκτρονικού εμπορίου της Nike.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nike (@nike)

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καταστροφική για τρεις βασικούς λόγους:

Απομάκρυνση από τα ράφια: Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Nike διέκοψε τις συνεργασίες της με περισσότερο από το 50% των λιανοπωλητών της, αποχωρώντας ακόμα και από γίγαντες όπως η Amazon. Όταν οι καταναλωτές επέστρεψαν στα φυσικά καταστήματα μετά την πανδημία, η Nike απλώς απουσίαζε.

Απώλεια της πολιτισμικής ανακάλυψης: Οι νεότεροι αγοραστές ανακαλύπτουν νέα προϊόντα δοκιμάζοντάς τα στα φυσικά καταστήματα. Όταν τα ράφια της Nike άδειασαν, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές στράφηκαν αμέσως σε άλλες μάρκες.

Διάλυση των εξειδικευμένων τμημάτων: Ο Donahoe κατήργησε τις εξειδικευμένες ομάδες ανά άθλημα (τρέξιμο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και χώρισε την εταιρεία μόνο σε ανδρικό και γυναικείο τμήμα. Αυτό διέκοψε την παραδοσιακή διαδικασία καινοτομίας, όπου οι τεχνολογίες δοκιμάζονταν από ελίτ αθλητές προτού περάσουν στη μαζική παραγωγή.

Η επέλαση των νέων ανταγωνιστών και η απώλεια του Running

Όσο η Nike αποσυρόταν από τα φυσικά καταστήματα, αναδυόμενες μάρκες εκμεταλλεύτηκαν το κενό. Ανταγωνιστές όπως η Hoka (με μερίδιο αγοράς 8%) και η On Running (με 3%) σημείωσαν ραγδαία ανάπτυξη σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ εδραιωμένα brands όπως η Brooks είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται κατά 14% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η κατηγορία του τρεξίματος γνώρισε εκρηκτική άνοδο, με την αμερικανική αγορά εξοπλισμού τρεξίματος να φτάνει τα 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η Nike απέτυχε να κεφαλαιοποιήσει αυτή την τάση. Νέοι παίκτες εισχώρησαν επιδέξια στις τοπικές κοινότητες, χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς με λέσχες τρεξίματος και influencers, καταλαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος στα εξειδικευμένα καταστήματα.

Παράλληλα, στην Κίνα, το μερίδιο της Nike δέχθηκε πιέσεις από εγχώριους γίγαντες όπως η Anta, η Li-Ning και η Qiaodan. Οι πωλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας υποχώρησαν κατά 30% σε σύγκριση με το υψηλό του 2021, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές στράφηκαν σε τοπικά εμπορικά σήματα, ενώ οι παλαιότερες δηλώσεις της εταιρείας για τις συνθήκες εργασίας στο Σινγιάνγκ προκάλεσαν κύματα αντιδράσεων.

Οι αλλαγές στην κουλτούρα και το μάρκετινγκ

Η παρακμή της Nike δεν είναι μόνο ζήτημα διανομής, αλλά και μιας βαθύτερης αλλαγής στον τρόπο που λειτουργεί το μάρκετινγκ στον αθλητισμό. Η παραδοσιακή συνταγή που έχτισε η Nike με τη Wieden+Kennedy την εποχή του Michael Jordan, όπου τα brands διαμόρφωναν την αφήγηση των αθλητών θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Σήμερα, οι αθλητές είναι αυτόνομοι δημιουργοί περιεχομένου με δικά τους μέσα ενημέρωσης και δεν χρειάζονται απαραίτητα ένα εμπορικό σήμα για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Επιπλέον, αν και η αμφιλεγόμενη υποστήριξη στον Colin Kaepernick το 2018 είχε προκαλέσει παροδική πτώση της δημοτικότητάς της σε συντηρητικούς κύκλους, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόθεση αγοράς έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Το πραγματικό πρόβλημα μάρκετινγκ της Nike δεν ήταν οι πολιτικές θέσεις, αλλά η απώλεια της επαφής με τις τοπικές αθλητικές κοινότητες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nike (@nike)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Elliott Hill

Τον Οκτώβριο του 2024, τη διοίκηση ανέλαβε ο Elliott Hill, ένα παλαίμαχο στέλεχος με πολυετή θητεία στην εταιρεία. Ο Hill ξεκίνησε μια προσπάθεια αναστροφής της κατάστασης, επαναφέροντας την εστίαση στον αθλητισμό και αποκαθιστώντας τις σχέσεις με τους λιανοπωλητές.

Οι βασικές άξονες του σχεδίου του περιλαμβάνουν:

Επιστροφή στη χονδρική: Η Nike αποκαθιστά τις συνεργασίες της με φυσικά καταστήματα και επέστρεψε στην Amazon, αναγνωρίζοντας τη σημασία των τρίτων λιανοπωλητών.

Νέα ψηφιακή στρατηγική στην Κίνα: Διακόπτεται η συνεργασία με χιλιάδες ανώνυμους online διανομείς, εστιάζοντας σε επώνυμα ψηφιακά καταστήματα σε πλατφόρμες όπως οι Douyin, JD.com και Tmall.

Έμφαση στην καινοτομία και το κόστος: Μείωση των υπερβολικών αποθεμάτων απούλητων προϊόντων και αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι μακροοικονομικές προκλήσεις και η επόμενη μέρα

Η πορεία της ανάκαμψης αποδεικνύεται βραδεία και περίπλοκη. Ο Hill παραδέχθηκε ότι η προσαρμογή απαιτεί περισσότερο χρόνο, καθώς η μεταφορά ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της υποδομής από το μοντέλο DTC σε ένα υβριδικό μοντέλο απορροφά τεράστιους πόρους.

Παράλληλα, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει επιβαρυντικό. Οι διακυμάνσεις στους εισαγωγικούς δασμούς των ΗΠΑ, το αυξημένο κόστος ενέργειας και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών επηρεάζουν αρνητικά τις προαιρετικές δαπάνες.

Παρά τα προβλήματα αυτά, ο δείκτης μελλοντικής τιμής προς κέρδη (P/E) της μετοχής έχει υποχωρήσει γύρω στο 23x, πλησιάζοντας σε επίπεδα που ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ελκυστικά για μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η Nike εξακολουθεί να διαθέτει το ισχυρότερο brand στον κλάδο, αλλά η επιστροφή στην κερδοφόρα ανάπτυξη απαιτεί από τον γίγαντα των αθλητικών ειδών να ολοκληρώσει με επιτυχία τον πιο δύσκολο αμυντικό του ελιγμό.

Διαβάστε επίσης

Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών

OpenAI: Δώρα στους υπαλλήλους ελβετικά ρολόγια αξίας 1 εκατ. ευρώ

EssilorLuxottica: O εμφύλιος της δυναστείας πίσω από τη Ray-Ban – Μάχη για την περιουσία των €40 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ