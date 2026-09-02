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Η Nike βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η αδυναμία της να δημιουργήσει νέα προϊόντα με ισχυρή εμπορική απήχηση, η πίεση από ανερχόμενους ανταγωνιστές και η κάμψη της Jordan έχουν μετατραπεί σε ένα σύνθετο πρόβλημα που πλέον αποτυπώνεται και στη Wall Street.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική από εκείνη που είχε διαμορφωθεί επί δεκαετίες γύρω από το brand. Η Nike δεν ήταν απλώς ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αθλητικών ειδών παγκοσμίως, αλλά η εταιρεία που κατάφερε να μετατρέψει ονόματα όπως ο Michael Jordan σε παγκόσμια πολιτιστικά και εμπορικά σύμβολα.

Σήμερα, όμως, ένα από τα ισχυρότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δείχνει σημάδια κόπωσης. Οι πωλήσεις προϊόντων Jordan υποχωρούν, ενώ η ίδια η Nike χάνει έδαφος σε κατηγορίες όπου επί χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος.

Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 39% από τις αρχές του 2026, οδεύοντας προς τη χειρότερη ετήσια επίδοσή της από το 1993. Εάν ολοκληρώσει και τη φετινή χρονιά με αρνητικό πρόσημο, θα πρόκειται για πέμπτη συνεχόμενη πτωτική χρήση, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί στην ιστορία της εταιρείας.

Την Τετάρτη, η μετοχή κατέγραφε απώλειες έως και 2,5% στη Νέα Υόρκη, συμπληρώνοντας τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση.

Η Jordan από πλεονέκτημα σε σημείο πίεσης

Η σειρά Jordan υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο ισχυρά όπλα της Nike. Δεν περιορίστηκε ποτέ στον στενό χώρο του μπάσκετ, καθώς εξελίχθηκε σε παγκόσμιο fashion και lifestyle brand, συνδέοντας τον αθλητισμό με τη μουσική, τη νεανική κουλτούρα και τη συλλεκτική αγορά.

Ακριβώς αυτή η υπεροχή ήταν που βοήθησε τη Nike να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της. Σήμερα, όμως, η δυναμική της Jordan έχει εξασθενήσει και η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πιο κατακερματισμένο και απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, νεότερες εταιρείες όπως η On Holding και η Hoka, που ανήκει στη Deckers Outdoor, έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, ιδιαίτερα στο τρέξιμο και στην καθημερινή αθλητική υπόδηση.

Η Nike, αντίθετα, βρέθηκε για μεγάλο διάστημα χωρίς αρκετές νέες σειρές προϊόντων που να μπορούν να δημιουργήσουν την ίδια ένταση ενδιαφέροντος που είχαν κάποτε μοντέλα όπως τα Air Max, τα Air Jordan ή ακόμη και τα Air Force 1.

Η απώλεια αυτής της καινοτομικής υπεροχής έχει βαρύνουσα σημασία για μια εταιρεία που επί δεκαετίες τιμολογούνταν από τους επενδυτές όχι μόνο ως κατασκευαστής αθλητικών ειδών αλλά ως ηγέτης τάσεων και δημιουργός κουλτούρας.

Τα στρατηγικά λάθη που άνοιξαν τον δρόμο στους ανταγωνιστές

Ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος Elliott Hill, ο οποίος επέστρεψε στη Nike τον Οκτώβριο του 2024 έπειτα από σύντομη συνταξιοδότηση, έχει αναλάβει να αντιστρέψει την κατάσταση μέσω του σχεδίου αναδιάρθρωσης «Win Now».

Κεντρικός στόχος είναι η ανάσχεση της υποχώρησης των πωλήσεων, η ανάκτηση μεριδίων αγοράς και η επιστροφή της εταιρείας σε κατηγορίες όπου παραδοσιακά ήταν ισχυρή, όπως το τρέξιμο και το μπάσκετ.

Η διοίκηση Hill, ωστόσο, κληρονόμησε σοβαρά προβλήματα από την προηγούμενη περίοδο.

Υπό τον John Donahoe, η Nike έδωσε υπερβολικά μεγάλο βάρος σε lifestyle μοντέλα όπως τα Air Force 1 και Dunks, των οποίων η εμπορική επιτυχία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη μόδα και τις βραχυπρόθεσμες τάσεις.

Ταυτόχρονα, η προηγούμενη διοίκηση επιδίωξε να αυξήσει τις απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές, περιορίζοντας την παρουσία της Nike σε τρίτους λιανεμπόρους.

Η στρατηγική θεωρητικά θα έδινε στην εταιρεία μεγαλύτερο έλεγχο των πωλήσεων, υψηλότερα περιθώρια και καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών. Στην πράξη, όμως, είχε και μια σημαντική παρενέργεια: άφησε κενό στα ράφια μεγάλων καταστημάτων, το οποίο κάλυψαν γρήγορα ανταγωνιστικές μάρκες.

Η On, η Hoka και άλλοι μικρότεροι παίκτες απέκτησαν έτσι πολύτιμη πρόσβαση σε καταναλωτές που πιθανότατα θα είχαν επιλέξει προϊόντα Nike εάν αυτά εξακολουθούσαν να βρίσκονται με την ίδια ένταση στα καταστήματα.

Η χρηματιστηριακή επίδοση της περιόδου είναι αποκαλυπτική. Από τον Ιανουάριο του 2020, όταν ο Donahoe ανέλαβε, έως την αποχώρησή του τον Οκτώβριο του 2024, η μετοχή της Nike υποχώρησε περίπου 20%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 80%.

Πάνω από 60 δισ. δολάρια εξαφανίστηκαν από την αξία

Η επιστροφή του Elliott Hill αρχικά δημιούργησε υψηλές προσδοκίες. Η μετοχή σημείωσε άνοδο περίπου 7% όταν έγινε γνωστή η τοποθέτησή του στην κορυφή της εταιρείας.

Η αισιοδοξία, όμως, δεν κράτησε.

Από τότε η μετοχή έχει χάσει περίπου τη μισή αξία της, με περισσότερα από 60 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης να έχουν εξαϋλωθεί. Η τιμή της κινείται πλέον κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2014.

Η βασική ένσταση της αγοράς είναι ότι, παρά τις αλλαγές στρατηγικής, δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί αρκετές μετρήσιμες ενδείξεις ανάκαμψης.

Η επαναφορά των σχέσεων με τους χονδρεμπόρους, η δημιουργία νέων εμπορικών σειρών και η αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτούν χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η ουσιαστική βελτίωση θεωρείται πιθανότερο να φανεί σε βάθος αρκετών τριμήνων παρά άμεσα.

Η ίδια η Nike έχει καταστήσει σαφές ότι η διαδικασία ανάκαμψης δεν πρόκειται να είναι ευθύγραμμη. Η διοίκηση χωρίζει την αναδιάρθρωση σε τρία στάδια: σταθεροποίηση, επανεκκίνηση και ανάπτυξη.

Η Κίνα ως δεύτερο μεγάλο μέτωπο

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στην Κίνα, μία από τις σημαντικότερες αγορές αθλητικών ειδών στον κόσμο.

Η Nike επιχειρεί να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας της έπειτα από χρόνια στρατηγικών αστοχιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει στη διακοπή συνεργασίας με χιλιάδες διαδικτυακούς διανομείς, επιδιώκοντας να αποκτήσει πιο άμεσο έλεγχο στην παρουσία του brand.

Η κίνηση μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της εταιρείας στην αγορά, όμως βραχυπρόθεσμα δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για περαιτέρω απώλειες πωλήσεων και μεριδίων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή οι τοπικές κινεζικές εταιρείες έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στην τεχνολογία των προϊόντων όσο και στο branding.

Παράλληλα, η ευρύτερη αγορά αθλητικών ειδών εμφανίζει ενδείξεις κόπωσης και στη Βόρεια Αμερική.

Η Dick’s Sporting Goods, η On και η Under Armour έχουν ήδη προειδοποιήσει για αυξημένες εκπτώσεις και ασθενέστερη ζήτηση, γεγονός που ενισχύει τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους ολόκληρου του κλάδου.

Η κατάσταση στη Dick’s έχει ιδιαίτερο βάρος για τη Nike, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες λιανικής της εταιρείας. Τα προϊόντα Nike αντιστοιχούσαν περίπου στο 31% των συνολικών αγορών εμπορευμάτων των Dick’s και Foot Locker κατά το οικονομικό έτος 2025.

Διχασμένη η Wall Street

Η επενδυτική κοινότητα παραμένει βαθιά διχασμένη για το κατά πόσο η σημερινή αποτίμηση της Nike αποτελεί ευκαιρία ή προειδοποίηση για περαιτέρω προβλήματα.

Η μετοχή συγκεντρώνει 16 συστάσεις αγοράς, 24 διακράτησης και τέσσερις πώλησης, ενώ η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών υποδηλώνει θεωρητικό περιθώριο ανόδου περίπου 28% από τα επίπεδα του κλεισίματος της Τρίτης.

Ωστόσο, τουλάχιστον 12 χρηματιστηριακοί οίκοι έχουν υποβαθμίσει τη μετοχή μέσα στο 2026, ένδειξη ότι η υπομονή της Wall Street εξαντλείται.

Η τελευταία αρνητική κίνηση ήρθε από την Truist Financial, η οποία υποβάθμισε τη σύστασή της σε «διακράτηση» από «αγορά», επικαλούμενη τη χειροτέρευση των τάσεων στην αγορά υποδημάτων.

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Η Nike θα έχει αρχικά την ευκαιρία να δώσει νέα εικόνα με τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομικού τριμήνου και στη συνέχεια με την ενημέρωση επενδυτών τον Νοέμβριο.

Η αγορά, όμως, δεν αρκείται πλέον σε εξαγγελίες αναδιάρθρωσης. Οι επενδυτές θέλουν να δουν διατηρήσιμη αύξηση πωλήσεων, βελτίωση των περιθωρίων και νέα προϊόντα που να μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική καταναλωτική ζήτηση.

Για τη Nike, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν μπορεί να επαναφέρει την Jordan στην κορυφή. Είναι αν μπορεί να αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει τη δημιουργικότητα και την ταχύτητα που την έκαναν κυρίαρχη επί δεκαετίες, σε μια αγορά όπου οι ανταγωνιστές πλέον δεν περιμένουν – και δεν φοβούνται – το επόμενο βήμα της.

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