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Επιθετική εισβολή στην παγκόσμια αγορά ποδοσφαίρου πραγματοποιεί η On Holding AG, αμφισβητώντας ευθέως την επί δεκαετίες κυριαρχία της Nike Inc. και της Adidas AG. Η ελβετική εταιρεία αθλητικών ειδών, η οποία υποστηρίζεται από τον θρύλο του τένις Ρότζερ Φέντερερ, ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συμφωνίας με τον Γάλλο σούπερ σταρ Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αποχωρεί από τη Nike για να καταστεί το κεντρικό πρόσωπο της On στο λαοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη.

Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, με τη μετοχή της On να σημειώνει άλμα έως και 7,4% στις προ-αγοραίες συναλλαγές στις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Nike υποχώρησε κατά 0,6% στη Νέα Υόρκη, ενώ η Adidas κατέγραψε ανάλογη πτώση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού ανοίγματος, η On ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τιερί Ανρί, πρώην διεθνούς επιθετικού της Γαλλίας και της Άρσεναλ, στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου (Director of Football). Παράλληλα, η εταιρεία επέκτεινε τη συνεργασία της με τη ανερχόμενη Ελβετίδα σταρ της Μπαρτσελόνα, Σίντνεϊ Σέρτενλεϊμπ, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και οι οικονομικοί όροι των συμφωνιών δεν δημοσιοποιήθηκαν, οι ανακοινώσεις έρχονται λίγο πριν από την προγραμματισμένη ημερίδα επενδυτών της On την Τρίτη, όπου η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει τους νέους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους.

Ο 27χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θα αποτελέσει απλώς το πρόσωπο των διαφημιστικών εκστρατειών της On, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και τη δοκιμή ποδοσφαιρικών παπουτσιών και ενδυμάτων. Ο Μπαπέ, ο οποίος διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα και στον χώρο της μόδας ως πρεσβευτής του οίκου Dior, θα προωθεί τη μάρκα και εκτός γηπέδων, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα του lifestyle.

«Αυτό που με τράβηξε στην On ήταν η ευκαιρία να δημιουργήσουμε μαζί κάτι εντελώς νέο, που θα συμβάλει στη διαμόρφωση του παιχνιδιού του αύριο», δήλωσε ο Γάλλος σταρ.

Κεντρικός πυλώνας της ποδοσφαιρικής στρατηγικής της On είναι η μεταφορά της τεχνολογίας LightSpray στα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Πρόκειται για μια καινοτόμο παραγωγική διαδικασία όπου ρομποτικοί βραχίονες ψεκάζουν ένα συνεχές συνθετικό νήμα, δημιουργώντας το επάνω μέρος του υποδήματος μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η εταιρεία υπόσχεται υπερελαφριά ποδοσφαιρικά παπούτσια υψηλής ακρίβειας, τα οποία εφαρμόζουν στο πόδι του αθλητή σαν «δεύτερη επιδερμίδα».

Η τεχνολογία LightSpray, που παρουσιάστηκε το 2024 για παπούτσια μαραθωνίου υψηλών επιδόσεων, κλιμακώνεται πλέον για τη μαζική αγορά. Μετά τη λειτουργία ειδικού εργοστασίου στη Νότια Κορέα νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ετοιμάζει νέα μονάδα στο Βιετνάμ, ενώ εξετάζει τη δημιουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, όπως είχε αποκαλύψει ο συν-διευθύνων σύμβουλος Caspar Coppetti.

Η On, η οποία ξεκίνησε το 2010 από την αγορά του τρεξίματος και επεκτάθηκε με επιτυχία στο τένις, την προπόνηση και τις δραστηριότητες outdoor, επιχειρεί τώρα να επαναλάβει το μοντέλο διείσδυσης σε μια αγορά που παραδοσιακά ελέγχεται από ελάχιστους παίκτες. Ενώ νεοεισερχόμενοι “challenger” αθλητικοί κολοσσοί όπως η On και η Hoka κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικά μερίδια στο τρέξιμο, το ποδόσφαιρο παρέμενε στεγανό, με εξαίρεση στοχευμένες κινήσεις της New Balance και της Skechers, η οποία υπέγραψε πρόσφατα τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας και επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν.

Για τις εταιρείες αθλητικών ειδών, το ποδόσφαιρο αποτελεί πλέον κομβικό μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο για τις επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και ως καταλύτης για την streetwear μόδα. Η On στοχεύει να εκμεταλλευτεί αυτή την τάση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα έσοδά της από την κατηγορία των ενδυμάτων, σε μια συγκυρία όπου οι πωλήσεις ποδοσφαιρικών εμφανίσεων σημειώνουν ιστορικά υψηλά παγκοσμίως.

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