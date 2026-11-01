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Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και γνωστές ασιατικές εμπορικές επωνυμίες, επενδύουν στη δημιουργία εμβληματικών καταστημάτων στην Oxford Street του Λονδίνου. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τα σχέδια της πόλης να μετατρέψει σε πεζόδρομο τον πιο γνωστό εμπορικό της δρόμο, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας του και την ενίσχυση της εμπορικής του δραστηριότητας.

Έπειτα από δεκαετίες συζητήσεων και προτάσεων για την πεζοδρόμηση της Oxford Street, οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει, ένα τμήμα του δρόμου, μήκους περίπου 800 μέτρων, θα είναι κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων από τη Δευτέρα. Στόχος είναι η αναβάθμιση της περιοχής και η ενίσχυση της εμπορικής της δραστηριότητας. Όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, η Oxford Street αποτελεί «τον σημαντικότερο εμπορικό δρόμο της χώρας».

Η πεζοδρόμηση του τμήματος που εκτείνεται από τα πολυκαταστήματα Selfridges έως το κατάστημα της IKEA εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, προϋπολογισμού 178,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, οι οποίοι θα μπορούν να φιλοξενούν εκδηλώσεις και προωθητικές δράσεις. Απώτερος στόχος είναι η Oxford Street να καταστεί εξίσου ελκυστική με κορυφαίους εμπορικούς προορισμούς, όπως η 5η Λεωφόρος στη Νέα Υόρκη, η Via del Corso στη Ρώμη και η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι.

Η αναβάθμιση του δρόμου πραγματοποιείται έπειτα από μια δύσκολη δεκαετία, κατά την οποία επιχειρήσεις και πολιτικοί επιδιώκουν να βελτιώσουν την εικόνα της Oxford Street. Η κατάρρευση μεγάλων αλυσίδων πολυκαταστημάτων, όπως οι Debenhams και House of Fraser, και στη συνέχεια η πανδημία του κορονοϊού επιδείνωσαν την κατάσταση, επηρεάζοντας αρνητικά την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι συνέπειες αυτής της περιόδου αποτυπώθηκαν τόσο στην αύξηση των κλειστών καταστημάτων όσο και στη μείωση των ενοικίων. Σύμφωνα με στοιχεία της κτηματομεσιτικής εταιρείας Savills, το ποσοστό των κενών καταστημάτων έφτασε το 13,7% το 2022. Παράλληλα, στο δυτικό τμήμα της Oxford Street, το μέσο ενοίκιο ανά τετραγωνικό πόδι μειώθηκε από περίπου 1.311 ευρώ το 2016 σε περίπου 715 ευρώ το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Προκειμένου να προσελκύσουν νέους ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέφεραν χαμηλότερα ενοίκια ή μεγαλύτερες περιόδους κατά τις οποίες τα καταστήματα μπορούσαν να λειτουργούν χωρίς να καταβάλλουν μίσθωμα. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τα καταστήματα πώλησης αναμνηστικών και τα καταστήματα με αμερικανικά γλυκά. Η εξέλιξη αυτή επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την εικόνα της Oxford Street, ενισχύοντας την εντύπωση ότι ο άλλοτε δημοφιλής εμπορικός δρόμος έχανε σταδιακά την αίγλη του. Η αρνητική αυτή εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω από την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να καταργήσει τη δυνατότητα των τουριστών να πραγματοποιούν αγορές χωρίς την επιβάρυνση του φόρου.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές ακινήτων στην περιοχή εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές της. Τα πρώην πολυκαταστήματα Debenhams και House of Fraser έχουν αναδιαμορφωθεί, ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερους χώρους γραφείων. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένας νέος τοπικός φορέας ανάπτυξης, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

«Είτε ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε επισκέπτεστε τη χώρα από το εξωτερικό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχετε ακούσει για την Oxford Street», δήλωσε η Ντι Κόρσι, διευθύνουσα σύμβουλος της New West End Company. Ο οργανισμός εκπροσωπεί περισσότερες από 800 επιχειρήσεις στους τομείς του λιανεμπορίου, της φιλοξενίας και της αγοράς ακινήτων στο κέντρο του Λονδίνου. Όπως σημείωσε η ίδια, «αναγνωρίζουμε τη σημασία της Oxford Street ως κινητήριας δύναμης για την οικονομία, όχι μόνο του Λονδίνου, αλλά και ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου».

Παρότι το σχέδιο πεζοδρόμησης έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους και άλλους Λονδρέζους, οι οποίοι θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τις καθημερινές διαδρομές τους, οι περισσότεροι έμποροι τάσσονται υπέρ της πρωτοβουλίας.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία να μετατρέψουμε την Oxford Street σε έναν ξεχωριστό εμπορικό προορισμό, τόσο για τους πελάτες μας, όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής του Γουέστ Εντ. Ο ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο είναι ιδιαίτερα έντονος, γι’ αυτό και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, έχουν καθοριστική σημασία», δήλωσε η Ναόμι Σίμκοκ, διευθύντρια επιχειρήσεων της John Lewis, η οποία δραστηριοποιείται στην Oxford Street από το 1864.

Το τελευταίο έτος, πολλές μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης έχουν επενδύσει σημαντικά στην Oxford Street, εξασφαλίζοντας νέα καταστήματα. Τις τελευταίες εβδομάδες, γνωστές κινεζικές εταιρείες με προϊόντα lifestyle, όπως οι Miniso και Pop Mart, προστέθηκαν σε μεγάλες διεθνείς επωνυμίες, όπως η Zara, η Nike και η Warner Bros., επενδύοντας στη δημιουργία εμβληματικών καταστημάτων στον διάσημο εμπορικό δρόμο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Savills, μέσα στο τελευταίο έτος υπογράφηκαν 39 νέες μισθώσεις καταστημάτων, ενώ το ποσοστό των διαθέσιμων καταστημάτων που παραμένουν κενά έχει υποχωρήσει κάτω από το 1%.

Παρά την άνοδο των ενοικίων από το 2022 στη δυτική πλευρά της Oxford Street, η οποία θεωρείται πιο πολυτελής, η ανάκαμψη της αγοράς εκεί εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με την ανατολική πλευρά, σύμφωνα με τη Savills.

Το μέσο ενοίκιο στη δυτική πλευρά ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1.013 ευρώ ανά τετραγωνικό πόδι, παραμένοντας ωστόσο περισσότερο από 20% χαμηλότερο σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2016. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα «δεν έχει επιστρέψει στα προ-πανδημικά επίπεδα. Αυτό πιθανόν οφείλεται στις αλλαγές στις εργασιακές συνήθειες και σε άλλους παράγοντες», όπως εξήγησε η Ντι Κόρσι.

Ωστόσο, σύμφωνα με μεσίτες ακινήτων, σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων έχει διαδραματίσει η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Elizabeth Line. Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση έχει μειώσει τον χρόνο μετακίνησης προς την Oxford Street από περιοχές στα ανατολικά και δυτικά του Λονδίνου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στον εμπορικό δρόμο και ενθαρρύνοντας κορυφαίες διεθνείς εταιρείες να επενδύσουν ξανά στην περιοχή.

Οι αλυσίδες μόδας Zara και Mango, καθώς και οι εταιρείες αθλητικών ειδών Nike και Puma, συγκαταλέγονται στις επιχειρήσεις που επιλέγουν την Oxford Street για τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά καταστήματά τους. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει εκεί και το πρώτο κατάστημα της Warner Bros στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφιερωμένο στον Χάρι Πότερ.

Όπως επισημαίνει ο Σαμ Φόιλ, συνδιευθυντής του τμήματος παγκόσμιου λιανεμπορίου της Savills, «ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Oxford Street είναι το γεγονός ότι βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου και διαθέτει μεγάλους εμπορικούς χώρους και ιδιαίτερα κτίρια που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία με τη Miniso, την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών και συλλεκτικών ειδών, η οποία σχεδιάζει να εγκατασταθεί στο κατάστημα που θα αφήσει η HMV, κοντά στον σταθμό του μετρό Bond Street, και να το μετατρέψει σε θεματικό πάρκο και μια μοναδική αγοραστική εμπειρία.

Παράλληλα, οι ασιατικές εταιρείες λιανικής δείχνουν ολοένα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Λονδίνο. Αν και η τάση επέκτασής τους στη βρετανική πρωτεύουσα και στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε αρχίσει να φαίνεται ήδη πριν από την πανδημία, τα τελευταία χρόνια αποκτά σαφώς μεγαλύτερη δυναμική.

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