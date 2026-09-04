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Σε νέο ιδιοκτήτη περνάει, όπως όλα δείχνουν, ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, καθώς στον σημερινό πλειστηριασμό το ακίνητο κατακυρώθηκε με 1 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης.

Συγκεκριμένα, η τιμή πρώτης προσφοράς, που ήταν μειωμένη λόγω προηγούμενων άγονων προσπαθειών, είχε οριστεί στα 3.486.600 ευρώ και ο Πύργος κατακυρώθηκε στα 3.486.601 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο που αναπτύσσεται μέσα σε πανέμορφο κτήμα 15 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα.

Αποκτήθηκε πριν πολλά χρόνια από τον επιχειρηματία και πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού, Αργύρη Σαλιαρέλη, και φέρεται να χρησιμοποιείται για κοινωνικές εκδηλώσεις, φιλοξενώντας στους κήπους του γαμήλιες δεξιώσεις κ.α.

Την τελευταία περίοδο, ωστόσο, ενεπλάκη με την περιπέτεια των πλειστηριασμών.

Το ακίνητο

Το σφυρί αφορούσε ένα αγροτεμάχιο στη θέση «Πλακάκια-Ακρωτήρι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αίγινας, έκτασης 15.030 τ.μ. μετά την επ’ αυτού ευρισκόμενη κατοικία. Αυτή αποτελείται από υπόγειο, επιφάνειας 185 τ.μ., ισόγειο με πέντε δωμάτια, κουζίνα και WC, επιφάνειας 200 τ.μ. και πρώτο όροφο με τέσσερα δωμάτια, office και κελάρι, επιφάνειας 185 τ.μ., καθώς και τα βοηθητικά κτίσματα, επιφάνειας 109 τ.μ.

Το ακίνητο κατέληξε στην πλατφόρμα πλειστηριασμών λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Αργύρη Σαλιαρέλη και του επισπεύδοντος, επιχειρηματία Παναγιώτη Κόζαρη, ο οποίος είναι πεθερός του ηθοποιού και τραγουδιστή Πάνου Μουζουράκη. Μάλιστα το γλέντι του γάμου με τη Μαριλού Κόζαρη είχε γίνει στον Πύργο Σαλιαρέλη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η αιτία που πυροδότησε την εν λόγω κόντρα βρίσκεται σε μια σύμβαση δανείου (προς τον Α. Σαλιαρέλη), που έγινε τον Απρίλιο του 2024, έναν χρόνο περίπου μετά το γάμο της κόρης του επισπεύδοντος και τη μεγάλη δεξίωση που δόθηκε στον Πύργο.

Έτσι ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί σε βάρος της ΑΡΣΑΛ Α.Ε. του Α. Σαλιαρέλη.

Ο πρώτος είχε αναρτηθεί με προγραμματισμό για τις 16 Ιουλίου 2025, με το ποσό οφειλής να ανέρχεται σε 391.531,81 ευρώ και με τιμή πρώτης προσφοράς 1.657.000 ευρώ, αλλά λίγο πριν τη διενέργειά του οδηγήθηκε σε αναστολή. Στις 25 Ιουλίου 2025, όμως, δημοσιεύθηκε νέος για τις 18 Φεβρουαρίου 2026 και με την ίδια τιμή εκκίνησης, δηλαδή στα 1.657.000 ευρώ. Εκείνη την ημέρα η διαδικασία ξεκίνησε και… ματαιώθηκε στην πορεία.

Έξι μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, ο πλειστηριασμός «αναβίωσε» και επανήλθε στις λίστες με προγραμματισμό για τις 29 Απριλίου και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς δηλαδή στα 1.657.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, η ΑΡΣΑΛ και ο Αργύρης Σαλιαρέλης άσκησαν ανακοπή με αίτημα να διορθωθεί η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Η ανατροπή

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου, υπερτριπλασίασε την τιμή εκκίνησης από τα 1.657.000 ευρώ, στα 5.364.000 ευρώ, δηλαδή κατά 3.707.000 ευρώ.

Το δικαστήριο, επικαλούμενο έκθεση εκτίμησης μετά από εσωτερική και εξωτερική αυτοψία, έλαβε υπόψη του:

α) ότι όλοι οι εσωτερικοί χώροι της κατοικίας έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερης σημαντικής αξίας και πολύ καλής ποιότητας υλικά και διαθέτουν κατασκευαστικά χαρακτηριστικά πολύ ανώτερα μίας μέσης ιδιοκτησίας αντίστοιχου χρόνου κατασκευής στην ίδια ως άνω περιοχή και στην ίδια οικιστική ζώνη,

β) ότι ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου έχει ιδιαίτερη διαμόρφωση και αρχιτεκτονική,

γ) την θέση του ακινήτου και την εν γένει εμπορική ζήτηση που σημειώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή αυτή προς ανεύρεση ανάλογης έκτασης κτημάτων και ποιότητας κατασκευής κατοικιών,

δ) την πολιτιστική αξία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ακινήτου ως τόπου συνδεόμενου με την ιστορία της περιοχής, δεδομένου του χαρακτηρισμού της ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης που χρήζει προστασίας,

ε) συγκριτικά στοιχεία που αφορούν ακίνητα της ίδιας περιοχής με παρόμοια χαρακτηριστικά από άποψη χρόνου και ποιότητας κατασκευής, αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

στ) τις δυνατότητες χρήσεις του ως ακινήτου και τον κύκλο των προσώπων που δύνανται να εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του.

Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο καθώς αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα τοπόσημα της Αίγινας.

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, περίπου το έτος 1890 και υπήρξε ιδιοκτησία της οικογένειας Μπενιζέλου, ενώ αργότερα λειτούργησε ως θερινή κατοικία του πρωθυπουργού, Αλέξανδρου Ζαΐμη.

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων «τυγχάνει ιδιαίτερης κατασκευής, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους τους χώρους του». Ακόμη «δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε ως αγροκατοικία, είτε ως ξενοδοχείο (Premium Boutique Hotel), είτε ως κοινωφελές ίδρυμα, είτε ως χώρος διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Η εκτόξευση της τιμής δημιούργησε μια νέα κατάσταση και ουσιαστικά οι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν από την αρχή, με τον πρώτο στις 29 Απριλίου, αλλά με τον πήχη στα 5.364.000 ευρώ, έναντι 1.657.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Αυτός όμως κατέληξε άγονος ελλείψει πλειοδοτών…

Κατόπιν εντολής του επισπεύδοντος, προσδιορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 3 Ιουνίου 2026, με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, δηλαδή στα 5.364.000 ευρώ. Και αυτός, ωστόσο, κατέληξε άγονος.

Ακολούθησε νέο σφυρί στις 3 Ιουλίου με κατεβασμένο τον πήχη της τιμής στα 4.291.200 ευρώ, δηλαδή κατά 20%, αλλά και αυτό αποδείχθηκε «άσφαιρο».

Έτσι, σήμερα η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει κατά 35% στα 3.486.600 ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 1.877.400 ευρώ. Και τελικά υπήρξε κατακύρωση.

Η έπαυλη στο Πανόραμα

Αντίθετα για τη μεγάλη έπαυλη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, η οποία φέρεται να ανήκει σε επιχειρηματική οικογένεια της Β. Ελλάδας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας, αν και βγήκε στο σημερινό πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης μειωμένη στα 5,6 εκατ. ευρώ, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

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