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Το μεγάλο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» φέρνει στο προσκήνιο ένα σημαντικό ζήτημα: τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον αριθμό των ενδιαφερομένων και στους διαθέσιμους πόρους. Περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας, ωστόσο ο προϋπολογισμός των 500 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει μόλις περίπου 14.000 έως 15.000 κατοικίες.

Η επιλεξιμότητα, πάντως, δεν ισοδυναμεί με οριστική ένταξη στο πρόγραμμα και δεν εξασφαλίζει αυτόματα τη χρηματοδότηση. Οι ιδιοκτήτες που έχουν περάσει το πρώτο στάδιο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις επόμενες διαδικασίες, καταθέτοντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, ώστε να κριθεί η τελική έγκριση.

Μεγάλος ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες ενισχύσεις

Με τα σημερινά δεδομένα, ένα μεγάλο ποσοστό των επιλέξιμων αιτήσεων αναμένεται να μην προχωρήσει σε χρηματοδότηση λόγω της περιορισμένης «δεξαμενής» πόρων. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και 9 στους 10 ιδιοκτήτες που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση μπορεί τελικά να μείνουν εκτός ενίσχυσης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα για χιλιάδες νοικοκυριά που σχεδιάζουν εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους, καθώς καλούνται να προχωρήσουν σε αποφάσεις χωρίς να γνωρίζουν εάν θα λάβουν τελικά την επιδότηση.

Η επιδότηση δεν καλύπτει πάντα το σύνολο του κόστους

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά το πραγματικό κόστος των εργασιών. Η μέγιστη ενίσχυση του προγράμματος φτάνει έως τα 36.000 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, μια πλήρης ανακαίνιση κατοικίας, ιδιαίτερα σε παλαιά ακίνητα, μπορεί να απαιτήσει σημαντικά μεγαλύτερες δαπάνες.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να καλύψουν τη διαφορά με ίδια κεφάλαια ή μέσω τραπεζικού δανεισμού, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την τελική απόφαση για την υλοποίηση των εργασιών.

Παράλληλα, η ανάγκη εξασφάλισης ρευστότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τον χρόνο καταβολής της επιδότησης και εάν απαιτείται να χρηματοδοτήσουν αρχικά μέρος ή το σύνολο των παρεμβάσεων.

Πολεοδομικές εκκρεμότητες μπορούν να «μπλοκάρουν» αιτήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των ακινήτων. Αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές στη διαρρύθμιση ή αποκλίσεις από την οικοδομική άδεια μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στη διαδικασία τελικής έγκρισης.

Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελέγξει την πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου και να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, τη βελτίωση της ενεργειακής και λειτουργικής κατάστασης των ακινήτων, αλλά και την αξιοποίηση κατοικιών που παραμένουν κενές.

Ωστόσο, το βασικό στοίχημα παραμένει η μετατροπή της μεγάλης ζήτησης σε πραγματικές εντάξεις, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

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