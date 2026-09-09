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Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του σκωτσέζικου ουίσκι συναντά τη σύγχρονη τέχνη, με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Daniel Arsham να δημιουργεί μια μοναδική παρουσίαση για το παλαιότερο single malt που έχει κυκλοφορήσει ποτέ το αποστακτήριο The Balvenie.

Η ιστορική σκωτσέζικη ετικέτα παρουσίασε τη Συλλογή του 1931, με πρωταγωνιστή ένα εξαιρετικά σπάνιο 88 ετών single malt scotch, το οποίο αποτελεί το παλαιότερο ουίσκι που έχει διαθέσει στην αγορά η εταιρεία, αλλά και ένα από τα παλαιότερα παγκοσμίως.

Για μια έκδοση τέτοιας ιστορικής σημασίας, η The Balvenie επέλεξε μια καλλιτεχνική προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, αναθέτοντας στον Daniel Arsham τη δημιουργία του συλλεκτικού σχεδιασμού.

Ένα έργο τέχνης γύρω από ένα ιστορικό ουίσκι

Ο Daniel Arsham, γνωστός για την προσέγγισή του γύρω από τη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση των υλικών, δημιούργησε μια σειρά συμβόλων που μοιάζουν με αρχαιολογικά ευρήματα από έναν φανταστικό κόσμο του μέλλοντος.

«Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να δίνει την αίσθηση του αρχαίου και του σύγχρονου, ώστε το πέρασμα του χρόνου να γίνει απτό», ανέφερε ο καλλιτέχνης, εξηγώντας τη φιλοσοφία πίσω από τη συνεργασία.

Η αισθητική του Arsham ταίριαξε με τη φιλοσοφία ενός ουίσκι που χρειάστηκε σχεδόν εννέα δεκαετίες για να ολοκληρώσει την ωρίμανσή του, μετατρέποντας τη φιάλη σε αντικείμενο συλλεκτικής αξίας και όχι απλώς σε συσκευασία ενός πολυτελούς ποτού.

Μόλις 17 φιάλες παγκοσμίως

Η έκδοση αποτελείται από μόλις 17 φιάλες, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο σπάνια συλλεκτικά ουίσκι που έχουν παρουσιαστεί στην αγορά.

Κάθε φιάλη φιλοξενείται σε μια χειροποίητη καράφα από χρυσό 18 καρατίων και κρύσταλλο, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τον χάλκινο αποστακτήρα του αποστακτηρίου.

Το εξωτερικό γλυπτό περίβλημα διαθέτει οκτώ διαφορετικές χειροποίητες πατιναρισμένες στρώσεις, οι οποίες παραπέμπουν στις φυσικές οξειδώσεις, στις αποχρώσεις και στις υφές που χαρακτηρίζουν τους χώρους παραγωγής της The Balvenie.

Στο πίσω μέρος της κατασκευής χρησιμοποιούνται 88 στρώσεις βελανιδιάς, ως αναφορά στα 88 χρόνια ωρίμανσης του ουίσκι μέσα στα ξύλινα βαρέλια.

Στην κορυφή των ακριβότερων ουίσκι

Η συλλεκτική αξία του The Balvenie 88 ετών το τοποθετεί ανάμεσα στα ακριβότερα ουίσκι που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

Η εκτιμώμενη αξία της συγκεκριμένης έκδοσης φτάνει τις 200.000 έως 250.000 λίρες, αντανακλώντας τόσο τη σπανιότητα του αποστάγματος όσο και την καλλιτεχνική παρέμβαση του Daniel Arsham.

Στη λίστα με τα πιο ακριβά ουίσκι παγκοσμίως περιλαμβάνονται επίσης:

Johnnie Walker 52 ετών blended Scotch whisky: 23.500 λίρες

23.500 λίρες Yamazaki 55 ετών: 31.000 δολάρια

31.000 δολάρια Gordon & MacPhail Glenlivet 85 ετών: 200.000 δολάρια σε δημοπρασία το 2025

200.000 δολάρια σε δημοπρασία το 2025 The Balvenie 88 ετών: 200.000-250.000 λίρες

Η νέα συλλεκτική έκδοση της The Balvenie επιχειρεί να μετατρέψει ένα ιστορικό απόσταγμα σε ένα έργο τέχνης, συνδυάζοντας την παράδοση της σκωτσέζικης οινοπνευματοποιίας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

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