Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας το 2021, μέσω κοινοπραξίας ολοκλήρωσε την αγορά πακέτου μετοχών της Λίβερπουλ.

Στη συμφωνία συμμετέχει επίσης ο Εντουάρντο Σαβερίν, ένας από τους συνιδρυτές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι ο Αμίτ Μπατιά, γαμπρός του δισεκατομμυριούχου της χαλυβουργίας Λάκσμι Μιτάλ και πρώην μέτοχος του συλλόγου Queens Park Rangers, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Championship, τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαιρικού συστήματος.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Guardian» απέκτησε μερίδιο στην Λίβερπουλ από την Fenway Sports Group, η οποία ελέγχει την ομάδα, καθώς και τους «Boston Red Sox», την ομάδα «RFK Racing» της NASCAR και το «Boston Common Golf». .

Η περιουσία του Μπέζος ανέρχεται σε περίπου 280 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αυτή του Σαβερίν σε τουλάχιστον 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση της ομάδας στον σύλλογο θα αποτιμήσει τη Λίβερπουλ στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπέζος συνδέεται με μια αθλητική ομάδα. Υπήρξαν στο παρελθόν αναφορές ότι ο Μπέζος ενδιαφερόταν να γίνει συνιδιοκτήτης των Seattle Seahawks. Τώρα όμως φαίνεται ότι έχει στραφεί σε ένα εντελώς διαφορετικό άθλημα.

Όλα αυτά έρχονται μετά από μια νέα αναφορά του CNBC σχετικά με τα πραγματικά συναισθήματα του Μπέζος για την Amazon.

Το 2018, ο Μπέζος είχε ένα μήνυμα για τους υπαλλήλους του κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης: «Προβλέπω ότι μια μέρα η Amazon θα αποτύχει. Η Amazon θα χρεοκοπήσει», δήλωσε ο Μπέζος. «Αν κοιτάξετε τις μεγάλες εταιρείες, η διάρκεια ζωής τους τείνει να είναι 30 και πλέον χρόνια, όχι 100 και πλέον χρόνια».

Το σχέδιό του για να το αποτρέψει; «Να είμαστε παθιασμένοι με τους πελάτες. Αν αρχίσουμε να εστιάζουμε στον εαυτό μας, αντί να εστιάζουμε στους πελάτες μας, αυτό θα είναι η αρχή του τέλους», συνέχισε ο Μπέζος. «Πρέπει να προσπαθήσουμε να καθυστερήσουμε εκείνη την ημέρα όσο το δυνατόν περισσότερο», είχε τονίσει σύμφωνα με το Yahoo.

Διαβάστε ακόμη

Νιράβ Μόντ: Η θεαματική πτώση του δισεκατομμυριούχου εμπόρου διαμαντιών των διασημοτήτων (pics)

Στεγαστική κρίση: Το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν κατοικίες, το πρόβλημα είναι ότι λείπουν οι προσιτές κατοικίες

Λεοντόψαρα, λαγοκέφαλοι και μπλε καβούρια αλλάζουν τις ελληνικές θάλασσες – Η απειλή για αλιεία και οικονομία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα