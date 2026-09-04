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Στα 25 του χρόνια, ο Τζέιμς Ντάκομπ βρίσκεται ήδη στην κορυφή μιας λίστας που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απρόσιτη για επιχειρηματίες τόσο νεαρής ηλικίας. Η εκρηκτική άνοδος της Olix, μιας startup ημιαγωγών με ηλικία μόλις δύο ετών, τον ανέδειξε στον νεότερο αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο της Ευρώπης, σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες περιουσίες με πρωτοφανή ταχύτητα.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο στην περίπτωση του Βρετανού επιχειρηματία είναι ότι η διαδρομή του δεν ακολούθησε τον συμβατικό δρόμο σπουδών, πανεπιστημίου και καριέρας. Το 2017 εγκατέλειψε το λύκειο για να ιδρύσει την CoMind, μια εταιρεία που ανέπτυσσε τεχνολογία παρακολούθησης της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Τέσσερα χρόνια αργότερα εξασφάλισε υποτροφία Thiel Fellowship, επιλέγοντας να παραμείνει εκτός πανεπιστημίου και να επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου στην επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Forbes.

Η πραγματική απογείωση, ωστόσο, ήρθε από μια διαφορετική αγορά: τα chips τεχνητής νοημοσύνης.

Η Olix, που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2024, είδε την αποτίμησή της να τριπλασιάζεται μέσα σε έξι μήνες και να φτάνει τα 3,3 δισ. δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Καθοριστική ήταν η νέα χρηματοδότηση ύψους 312 εκατ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχαν μεγάλα επενδυτικά και τεχνολογικά ονόματα, όπως η Fundomo, η Arm, η Hudson River Trading και ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς.

Στον γύρο συμμετείχε επίσης το Sovereign AI Fund της βρετανικής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποκτά για το Ηνωμένο Βασίλειο η δημιουργία εγχώριας τεχνολογίας ημιαγωγών για εφαρμογές AI.

Η χρηματοδότηση άλλαξε και την προσωπική οικονομική θέση του Ντάκομπ. Με συμμετοχή που εκτιμάται περίπου στο 30% της Olix, η αξία του μεριδίου του ξεπέρασε το όριο που τον τοποθετεί στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων.

Παράλληλα, εξακολουθεί να κατέχει περίπου 12% της CoMind, η οποία τον Αύγουστο του 2025 άντλησε 102,5 εκατ. δολάρια, χωρίς να γνωστοποιήσει την αποτίμησή της.

Η νέα γενιά των δισεκατομμυριούχων της AI

Ο Ντάκομπ ανήκει σε μια εξαιρετικά μικρή ομάδα. Είναι ένας από μόλις 11 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως ηλικίας κάτω των 30 ετών και ένας από τους τέσσερις που βρίσκονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην Ευρώπη, ακολουθεί ο 26χρονος Σουηδός Arvid Lunnemark, συνιδρυτής της Cursor, της εταιρείας που έγινε γνωστή για τα εργαλεία προγραμματισμού με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Lunnemark μετακόμισε στις ΗΠΑ για σπουδές στο MIT και το 2022 δημιούργησε την εταιρεία μαζί με τρεις συμφοιτητές του. Σήμερα ζει στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ η περιουσία του, όπως και εκείνη των συνιδρυτών του, εκτιμάται περίπου στα 2,4 δισ. δολάρια για τον καθένα, μετά την εξαγορά της Cursor από τη SpaceX έναντι 60 δισ. δολαρίων.

Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία βρίσκεται και ο Πακιστανός συνιδρυτής της Cursor Sualeh Asif, επίσης 26 ετών.

Ακόμη ένας Σουηδός επιχειρηματίας της ίδιας ηλικίας έχει δει την περιουσία του να απογειώνεται. Ο Fabian Hedin, συνιδρυτής της Lovable και κάτοικος Στοκχόλμης, έγινε δισεκατομμυριούχος όταν η startup του άντλησε κεφάλαια με αποτίμηση 6,6 δισ. δολαρίων.

Η Lovable δραστηριοποιείται στο λεγόμενο vibe coding, δηλαδή σε έναν νέο τρόπο δημιουργίας λογισμικού κατά τον οποίο ο χρήστης περιγράφει σε φυσική γλώσσα τι θέλει να κατασκευάσει και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει να γράψει μεγάλο μέρος ή ακόμη και το σύνολο του κώδικα.

Η εταιρεία προχώρησε στη συνέχεια σε νέα χρηματοδότηση 400 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 13,3 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη σχεδόν διπλασίασε την εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Hedin, στα 3,1 δισ. δολάρια.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων σε ηλικίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά ασυνήθιστες.

Στις ΗΠΑ, μάλιστα, ο τίτλος του νεότερου αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου έχει αλλάξει χέρια επανειλημμένα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σήμερα τον κατέχει ο Surya Midha, συνιδρυτής της Mercor, μιας startup τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο των προσλήψεων. Ήταν μόλις 22 ετών όταν η εταιρεία άντλησε κεφάλαια με αποτίμηση 10 δισ. δολαρίων, οδηγώντας την εκτιμώμενη προσωπική περιουσία του στα 2,2 δισ. δολάρια.

Οι συνιδρυτές του, Brendan Foody και Adarsh Hiremath, είναι μόλις λίγους μήνες νεότεροι, ενώ και οι τρεις έχουν πλέον συμπληρώσει τα 23 τους χρόνια.

Πριν από τον Midha, ο τίτλος είχε περάσει στον Shayne Coplan της Polymarket, ηλικίας 28 ετών, ο οποίος με τη σειρά του είχε ξεπεράσει τον Alexandr Wang της Scale AI, στα 29 του.

Το μεγάλο στοίχημα απέναντι στη Nvidia

Η περιουσία του Ντάκομπ, όμως, στηρίζεται σε μια τεχνολογική υπόθεση που μένει ακόμη να αποδειχθεί στην πράξη.

Η βασική ιδέα πίσω από την Olix είναι ότι τα πανίσχυρα και ακριβά chips της Nvidia δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται για κάθε επιμέρους εργασία ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία επιχειρεί αντίθετα να κατασκευάσει εξειδικευμένους επεξεργαστές για διαφορετικά στάδια του inference, δηλαδή της διαδικασίας κατά την οποία ένα ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο AI λαμβάνει δεδομένα, πραγματοποιεί υπολογισμούς και παράγει την τελική απάντηση ή αποτέλεσμα.

Αντί για έναν ενιαίο τύπο επεξεργαστή που αναλαμβάνει όλες τις εργασίες, η Olix θεωρεί ότι διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να εκτελούνται αποτελεσματικότερα από εξειδικευμένο πυρίτιο σχεδιασμένο για συγκεκριμένους υπολογισμούς.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα chips της εταιρείας είναι φωτονικά. Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται με φως και όχι αποκλειστικά με ηλεκτρικά σήματα, μια τεχνολογία που δυνητικά μπορεί να περιορίσει τόσο τις καθυστερήσεις όσο και την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, η Olix επιδιώκει να αποφύγει την εξάρτηση από την ιδιαίτερα ακριβή μνήμη υψηλού bandwidth (HBM), η οποία αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο κρίσιμους και δυσεύρετους πόρους στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής υποδομών AI.

Ο στόχος είναι τα πρώτα chips της εταιρείας να παραδοθούν σε πελάτες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μέχρι τότε, ωστόσο, ο ανταγωνισμός αναμένεται να γίνει ακόμη σκληρότερος.

Η d-Matrix της Silicon Valley, με υποστήριξη από τη Microsoft, έχει ήδη αρχίσει να διαθέτει τα chips Corsair, ενώ εταιρείες όπως οι MatX, Etched και η λονδρέζικη Fractile έχουν εξασφαλίσει σημαντικά κεφάλαια για αντίστοιχα εγχειρήματα.

Στη μάχη παραμένει φυσικά και η ίδια η Nvidia. Ο γίγαντας των ημιαγωγών υπέγραψε τον Δεκέμβριο συμφωνία αδειοδότησης 20 δισ. δολαρίων με την Groq, εταιρεία που ίδρυσε ο Jonathan Ross, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην ανάπτυξη των πρώτων TPU chips τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Ο Ντάκομπ δεν είχε άμεση εμπειρία στον χώρο των ημιαγωγών πριν από τη δημιουργία της Olix. Θεωρεί, ωστόσο, ότι η τεχνογνωσία που απέκτησε αναπτύσσοντας φωτονικές τεχνολογίες στην CoMind μπορεί να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε πολύ μεγαλύτερους και περισσότερο εδραιωμένους παίκτες.

Η αγορά δείχνει, τουλάχιστον προς το παρόν, πρόθυμη να χρηματοδοτήσει τέτοιες προσπάθειες. Τα κεφάλαια ρέουν προς startups που υπόσχονται να μειώσουν το κόστος λειτουργίας των μοντέλων AI και να αντιμετωπίσουν τα σημερινά ενεργειακά και υπολογιστικά όρια.

Το πραγματικό διακύβευμα βρίσκεται αλλού: ποια αρχιτεκτονική θα καταφέρει τελικά να επικρατήσει όταν η τεχνητή νοημοσύνη περάσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα.

Για τον Ντάκομπ, η οικονομική ευκαιρία είναι τεράστια. Όσο αυξάνεται η ανάγκη να λειτουργούν ολοένα μεγαλύτερα μοντέλα για εκατομμύρια χρήστες, με υψηλή ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, τόσο ενισχύεται η λογική της διάσπασης των εργασιών και της ανάθεσής τους σε ειδικά σχεδιασμένους επεξεργαστές.

Ο 25χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος καλείται πλέον να αποδείξει ότι η θεαματική αποτίμηση της Olix αντανακλά μια πραγματική τεχνολογική υπεροχή. Και κυρίως ότι στην επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχει χώρος για μια νέα γενιά chips που θα αμφισβητήσει τη σημερινή κυριαρχία της Nvidia.

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