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Η ταχεία διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των τραπεζών, όμως ενέχει και έναν σοβαρό κίνδυνο, να αποδυναμώσει την ικανότητα των νεότερων τραπεζιτών να σκέφτονται και να λαμβάνουν αποφάσεις μόνοι τους.

Αυτή είναι η προειδοποίηση του Κρις Τσέρτσμαν, εταίρου της Goldman Sachs και επικεφαλής της ψηφιακής πλατφόρμας Marquee, ο οποίος συμμετέχει σε ένα από τα βασικά έργα τεχνητής νοημοσύνης της τράπεζας. Όπως τόνισε σε επεισόδιο του podcast «Exchanges» της Goldman Sachs, υπάρχει «τεράστιος κίνδυνος» οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου να εκχωρήσουν στα μοντέλα AI ακόμη και την ίδια τη διαδικασία της σκέψης.

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ελλοχέυει ο κίνδυνος να αναθέσουμε τη συλλογιστική μας σε αυτά τα μοντέλα και να οδηγηθούμε σε γνωστική ατροφία, σε σημείο που να μην μπορούμε πλέον να σκεφτούμε μόνοι μας από τις βασικές αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το CNBC.

Ο φόβος της «γνωστικής ατροφίας»

Ο Τσέρτσμαν παρομοιάζει τον κίνδυνο με αυτό που συνέβη σε άλλες ανθρώπινες δεξιότητες μετά την εξάπλωση της τεχνολογίας. Όπως τα συστήματα πλοήγησης περιόρισαν την ανάγκη να θυμόμαστε διαδρομές και τα smartphones την ανάγκη να απομνημονεύουμε πληροφορίες, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδυναμώσει την αναλυτική ικανότητα των τραπεζιτών εάν αναλάβει όλη τη δύσκολη εργασία.

«Η συλλογιστική εξακολουθεί να είναι σημαντική», σημείωσε. «Πρέπει ακόμη να μπορείς να σκέφτεσαι ένα πρόβλημα και να το οργανώνεις σε ένα επιχείρημα. Τώρα, όμως, αρχίζουμε να αναθέτουμε και αυτή τη διαδικασία». Η Wall Street κινείται ήδη επιθετικά προς την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις συναλλαγές, στην επενδυτική τραπεζική και στην ανάλυση δεδομένων. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει άμεσα οφέλη, μειώνοντας το κόστος και επιταχύνοντας πολλές διαδικασίες. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιες εργασίες που αυτοματοποιούνται ήταν επί δεκαετίες εκείνες μέσα από τις οποίες οι νεότεροι τραπεζίτες και traders μάθαιναν να σκέφτονται, να αξιολογούν τον κίνδυνο και να παίρνουν αποφάσεις.

Τι θα γίνει με τους νεότερους τραπεζίτες

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη και να μειώσει την ανάγκη για junior στελέχη. Ήδη από πέρυσι, τράπεζες της Wall Street εξέταζαν τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει την αναλογία νεότερων τραπεζιτών προς ανώτερα στελέχη. Ο Τσέρτσμαν θεωρεί ότι οι τράπεζες πρέπει να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην αυτοματοποίηση και στη διατήρηση της παραδοσιακής «μαθητείας» του κλάδου.

Πριν ενταχθεί στη Goldman Sachs το 2021, είχε διατελέσει επικεφαλής συναλλαγών συναλλάγματος στην UBS και γνωρίζει καλά πόσο σημαντικό είναι το να μαθαίνει κανείς μέσα από την καθημερινή πρακτική. «Μαθαίνεις πράττοντας», σημείωσε. «Πολλές γνώσεις είναι άτυπες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ». Ακριβώς αυτή η γνώση, που μεταφέρεται από τα πιο έμπειρα στελέχη στους νεότερους μέσα από την καθημερινή εργασία, είναι εκείνη που κινδυνεύει να χαθεί εάν η AI αναλάβει υπερβολικά μεγάλο μέρος της διαδικασίας.

Η αξία της εμπειρίας που δεν γράφεται σε εγχειρίδια

Σύμφωνα με τον Τσέρτσμαν, η Goldman Sachs πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί η διαισθητική και πρακτική γνώση που διαθέτουν σήμερα τα καλύτερα στελέχη της και ότι η επόμενη γενιά θα έχει την ευκαιρία να την αποκτήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι νεότεροι traders, οι οποίοι παραδοσιακά μαθαίνουν να ασχολούνται με συναλλαγές και να απαντούν σε αιτήματα πελατών υπό την επίβλεψη πιο έμπειρων στελεχών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί σχεδόν πλήρως. «Μπορούμε απολύτως να το αυτοματοποιήσουμε», είπε. «Αλλά τότε θα δημιουργήσουμε στο μέλλον senior traders που πραγματικά καταλαβαίνουν τι συμβαίνει;» Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για τις τράπεζες.

Ο Τσέρτσμαν υποστηρίζει ότι τα νέα συστήματα θα πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε οι άνθρωποι να παραμένουν υπεύθυνοι για τις κρίσιμες αποφάσεις, ειδικά όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος ή αβεβαιότητα. Οι εργαζόμενοι, όπως σημειώνει, δεν πρέπει να μετατραπούν σε παθητικούς χειριστές μοντέλων που απλώς αποδέχονται τις προτάσεις ενός αλγορίθμου. Ακόμη και η Goldman Sachs, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες στον κόσμο, δεν έχει ακόμη βρει την πλήρη απάντηση για το πώς θα διαχειριστεί αυτή τη μετάβαση. Ο Τσέρτσμαν είναι επίσης συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας για την AI στον τομέα Global Banking and Markets της Goldman και παραδέχεται ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το μεγάλο τεχνικό πρόβλημα

Πέρα από το ζήτημα των δεξιοτήτων των εργαζομένων, υπάρχει και μια πολύ πρακτική πρόκληση, η αξιοπιστία των απαντήσεων που δίνουν τα μοντέλα. Ο Τσέρτσμαν ανέφερε ότι η Goldman Sachs χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα Marquee, μέσω της οποίας hedge funds και άλλοι θεσμικοί πελάτες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς, έρευνα, εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών. Προς το παρόν, η έκδοση της πλατφόρμας με AI είναι διαθέσιμη μόνο στους εργαζομένους της Goldman.

Το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο είναι η διασφάλιση ότι οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης είναι απόλυτα ακριβείς και ελέγξιμες. Στις εφαρμογές AI που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, μια προειδοποίηση ότι το σύστημα μπορεί να κάνει λάθος θεωρείται αποδεκτή. Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όμως, τα περιθώρια σφάλματος είναι πολύ μικρότερα.

Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας, οι μηχανικοί της Goldman πίεσαν το μοντέλο να εξηγήσει τα όριά του. Η απάντηση ήταν αποκαλυπτική. «Όταν το πιέσαμε αρκετά, τουλάχιστον ήταν ειλικρινές», ανέφερε ο Τσέρτσμαν. Το σύστημα απάντησε ουσιαστικά: «Στο τέλος, είμαι καλύτερο στο να ακούγομαι διεξοδικό παρά στο να είμαι πραγματικά διεξοδικό». Η παραδοχή αυτή συνοψίζει ίσως το μεγαλύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζει σήμερα η Wall Street. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τις τράπεζες πιο γρήγορες και πιο αποδοτικές, αλλά η πραγματική αξία της χρηματοοικονομικής κρίσης εξακολουθεί να εξαρτάται από την ανθρώπινη ικανότητα να κατανοεί τι βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς.

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