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«Ευγενική υπενθύμιση» σε 344.536 παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή της απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 16ης Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου είχαν χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς υποβολής αιτήσεων 255.300 παραγωγοί.

Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα δεδομένα της ΕΑΕ για το 2025, απέστειλε προσωποποιημένη ενημέρωση στους παραγωγούς που είχαν υποβάλει ΕΑΕ το 2025 και δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ΕΑΕ 2026 ή εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή της.

Η ενημέρωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει τις διαθέσιμες επιλογές για την ολοκλήρωση της υποβολής της ΕΑΕ 2026, τις κρίσιμες ημερομηνίες, καθώς και οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή και την εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου.

Τέλος, όπως επισημαίνεται, όσοι έλαβαν το σχετικό μήνυμα και έχουν ήδη υποβάλει την ΕΑΕ 2026 ή έχουν χορηγήσει τη σχετική εξουσιοδότηση δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια.

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